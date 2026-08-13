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Mueren dos soldados del Ejército de Estados Unidos al estrellarse un helicóptero Apache en Texas

El siniestro aéreo cerca de Salado desató un incendio forestal y forzó la evacuación de varias viviendas. Oficiales militares en el condado de Bell investigan las causas que provocaron el desplome de la aeronave

Terreno calcinado con humo y llamas, restos de un helicóptero y un bombero caminando entre ellos
Dos soldados del Ejército de Estados Unidos murieron cuando un helicóptero Apache AH-64 se estrelló durante un vuelo de entrenamiento cerca de Salado, Texas (Bell County Sheriff's Office)
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Dos soldados del Ejército de Estados Unidos murieron el miércoles 12 de agosto cuando un helicóptero Apache AH-64 se estrelló en un campo al sur de la localidad de Salado, Texas, a unos 100 kilómetros al norte de Austin. El siniestro ocurrió durante un vuelo de entrenamiento de rutina y desató un incendio de pastizal que obligó a evacuar varias viviendas de la zona, según informaron la Oficina del Sheriff del Condado de Bell y el propio Ejército.

La aeronave, asignada a la base militar de Fort Hood, cayó a tierra alrededor de la 1:30 p.m. hora local, según confirmó el portavoz del Sheriff del Condado de Bell, Cliff Coleman,a NBC. Ambos tripulantes fueron declarados muertos en el lugar por el juez de paz del condado, de acuerdo con Reuters.

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El accidente y el incendio que le siguió

Un funcionario militar citado por The Guardian, bajo condición de anonimato, confirmó que el Apache realizaba un vuelo de entrenamiento cuando se precipitó a tierra. La aeronave no impactó ninguna estructura.

“Se podía ver que fue un choque violento”, declaró Coleman a los periodistas presentes en la escena. Las fotografías difundidas por su propia oficina mostraron a bomberos entre escombros calcinados mientras columnas de humo negro se elevaban desde los restos.

Un camión de bomberos blanco y rojo, una camioneta blanca y un vehículo de emergencia más pequeño estacionados en un campo de hierba seca con árboles al fondo
El accidente del helicóptero Apache desató un incendio de pastizal que obligó a evacuar viviendas cercanas en el Condado de Bell (KVUE)

El impacto generó un incendio de pastizal que, según Coleman, se extendía “de forma descontrolada” cuando llegaron los primeros equipos de emergencia, de acuerdo con BBC. Para las 7:00 p.m. del mismo día, el fuego había quemado 155 acres (unas 63 hectáreas) y estaba contenido en un 85%, informó NBC.

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Las víctimas y la respuesta de emergencia

Los nombres de los dos soldados no se han divulgado. El Ejército aplica el protocolo estándar de esperar 24 horas tras notificar a los familiares antes de hacer pública la identidad de las víctimas, según indicó en un comunicado oficial recogido por ABC News. Sus cuerpos fueron trasladados al Centro Médico del Ejército Carl R. Darnall, ubicado en Fort Hood.

Llamas y humo negro se elevan desde restos carbonizados sobre un terreno quemado, con pastos secos en primer plano
El Ejército de Estados Unidos no difundió los nombres de las víctimas porque aplica un protocolo de 24 horas tras notificar a los familiares (KVUE)

Varios departamentos de bomberos locales, agentes de las fuerzas del orden y personal militar de Fort Hood acudieron al lugar. El incendio también forzó la evacuación de algunas residencias cercanas, aunque ninguna resultó dañada, confirmó Coleman a ABC News.

Qué es el AH-64 Apache y cómo opera

El AH-64 Apache es un helicóptero de ataque bimotor y cuatro palas con capacidad para misiones de reconocimiento armado, combate directo y apoyo a fuerzas terrestres. El Ejército lo describe en su sitio oficial, citado por NBC, como “el vehículo de combate aéreo más avanzado del mundo”.

La aeronave lleva dos tripulantes: el piloto ocupa el asiento trasero y el copiloto-artillero va en la posición delantera, según detalló BBC. Fort Hood, la base a la que estaba asignado el aparato siniestrado, abarca 86.994 hectáreas de terreno abierto que el Ejército utiliza para el entrenamiento de fuerzas pesadas, de acuerdo con The Guardian.

La investigación y quién la lidera

La División de Investigación Criminal de Fort Hood asumió la conducción de la investigación. Las autoridades no anunciaron de inmediato ninguna causa del accidente.

Fort Hood no es ajena a tragedias aéreas durante ejercicios. En noviembre de 2015, cuatro soldados murieron cuando un helicóptero Black Hawk se estrelló en un entrenamiento en la misma zona, según The Guardian.

Helicóptero amarillo con balde rojo colgando, volando en un cielo azul claro sobre un terreno con árboles verdes y área oscurecida
Los cuerpos de los dos tripulantes del helicóptero Apache fueron trasladados al Centro Médico del Ejército Carl R. Darnall, en Fort Hood (KDTX)

El general de brigada Ethan Diven, comandante en funciones de la 1.ª División de Caballería, emitió un comunicado en el que expresó que “la prioridad inmediata es asegurar el lugar y apoyar los esfuerzos de respuesta inicial”. “Nuestros pensamientos están con la tripulación y sus familias mientras esperamos más información”, agregó.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, publicó en X: “Hoy, un helicóptero Apache se estrelló en el Condado de Bell durante operaciones de Fort Hood, y mató a dos miembros de nuestras fuerzas militares”. Abbott pidió oraciones para las familias de los soldados y para la comunidad de Fort Hood, y escribió que “Texas está eternamente en deuda con quienes sirven a nuestro estado y a nuestra nación”.

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