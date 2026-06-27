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Fiscalía de Morelos inicia indagatoria por video que muestra agresión del exdirector de Pemex a su esposa

La grabación muestra a Rodríguez Padilla forcejeando, sometiendo y jalando del cabello a María Felicia Jiménez, quien pidió protección directamente a la presidenta

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Parte de la agresión del exdirector de Pemex contra su esposa. Crédito: YouTube - María Felicia Jiménez
Parte de la agresión del exdirector de Pemex contra su esposa. Crédito: YouTube - María Felicia Jiménez

La Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE) abrió una carpeta de investigación por los probables hechos delictivos derivados de la difusión de un video en el que se aprecia un acto de violencia contra María Felicia Jiménez, esposa del exdirector general de Pemex Víctor Rodríguez Padilla, por parte del exfuncionario.

Según un comunicado oficial, la diligencia se inició respecto a hechos probablemente registrados el 15 de marzo del año 2026 en el interior de un domicilio en el municipio de Emiliano Zapata, Morelos.

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La fiscalía informó que desde la tarde del viernes 26 de junio inició intercambio de información con la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México para otorgar las garantías necesarias de protección a la víctima.

Comunicado de la Fiscalía estatal tras la difusión del video. Crédito: FGE Morelos
Comunicado de la Fiscalía estatal tras la difusión del video. Crédito: FGE Morelos

Víctor Rodríguez, por su parte, anunció a través de su cuenta en X que se separó de cualquier cargo público para atender el proceso como ciudadano y no interferir en las investigaciones.

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Fiscalía de Morelos abre carpeta por presunta participación de exfuncionario federal

El comunicado de la Fiscalía de Morelos señaló que la carpeta se abrió en respeto a las acciones a favor de una justicia eficaz para mujeres, niñas, niños y adolescentes, y citó la presunta participación de un exfuncionario federal. En el video compartido por Felicia Jiménez se observa a un menor de edad en la sala de estar donde ocurrió el posible delito.

La dependencia reiteró su compromiso de agotar todas las indagatorias correspondientes para deslindar responsabilidades y garantizar una vida libre de violencia.

El video, de cinco minutos con cuatro segundos de duración y sin audio, mostró a Rodríguez Padilla forcejeando con Jiménez por un porta documentos de color verde. La agresión escaló: el exfuncionario tomó a la mujer del cabello y la sometió en el sillón.

Porta documentos por el que forcejean en el video. Crédito: YouTube - María Felicia Jiménez
Porta documentos por el que forcejean en el video. Crédito: YouTube - María Felicia Jiménez

Cuando Felicia Jiménez recuperó el portafolio, Rodríguez Padilla regresó con un palo para intentar golpear la cámara de seguridad que documentó todo. Ella evitó el golpe, pero volvió a ser violentada en el sillón. El material no registró audio y hasta el momento no se sabe qué contenía el portafolio verde.

Capturas del video compartido por la víctima. Crédito: Youtube - María Felicia Jiménez
Capturas del video compartido por la víctima. Crédito: Youtube - María Felicia Jiménez

María Felicia Jiménez publicó el video en su canal de YouTube junto con una serie de mensajes en los que responsabilizó directamente al exfuncionario de cualquier daño que pudiera sufrir ella o sus hijos.

“Todo lo que me pueda pasar a mí o a mis hijos es culpa de Víctor Rodríguez Padilla“, escribió en la descripción de los videos, mensaje que publicó en dos ocasiones.

Gobierno federal tomó postura: protección a la víctima e investigación sin impunidad

La Secretaría de las Mujeres reaccionó la noche del viernes con un comunicado que no dejó margen a la ambigüedad: los hechos debían investigarse con perspectiva de género, la integridad de Jiménez tenía que garantizarse de inmediato y la dependencia ya había abierto un canal directo con ella para acompañarla ante la fiscalía especializada.

Fue la primera respuesta institucional del gobierno federal al caso.

“No podemos permitir ni toleraremos conductas que atenten contra la tranquilidad, la dignidad o la integridad de ninguna mujer”, señaló el comunicado.

Víctor Rodríguez en la conferencia mañanera el pasado 4 de febrero de 2026, cuando todavía se encontraba al frente del organismo federal. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha
Víctor Rodríguez en la conferencia mañanera el pasado 4 de febrero de 2026, cuando todavía se encontraba al frente del organismo federal. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

La presidenta Claudia Sheinbaum se sumó desde Chiapas, donde se encontraba en gira de trabajo. Al ser cuestionada sobre el caso, la mandataria fue directa: “Se le va a dar toda la ayuda”, dijo en referencia a Felicia Jiménez, quien había apelado a ella por considerar que encabeza un gobierno de mujeres.

La esposa del exservidor público señaló que romper el silencio tenía un costo concreto: perder su trabajo, su dinero, su vivienda y la custodia de sus hijos menores de edad. Atribuyó ese riesgo a los vínculos de su esposo con funcionarias de alto nivel, entre ellas gobernadoras, diputadas y secretarias de Estado.

Contradicción institucional: el INEEL dijo que Rodríguez Padilla nunca tomó posesión

Mientras el caso se ventilaba en redes sociales, el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL) emitió su propio comunicado con una afirmación que generó confusión: Rodríguez Padilla, dijo el organismo, nunca había formalizado su incorporación como director general y, tras los hechos conocidos públicamente, tampoco se contemplaba hacerlo.

La aclaración chocó con un boletín oficial fechado el 3 de junio, en el que el propio INEEL había reportado que Rodríguez Padilla asumió la dirección del organismo el 1 de junio en un evento privado. En ese acto, el exfuncionario había declarado: “Estoy convencido de que el INEEL tiene mucho que aportar a estos grandes objetivos nacionales”.

Captura de pantalla de una publicación de Víctor Rodríguez Padilla en red social con su nombre, foto de perfil, fecha y un texto de separación de cargo público
Víctor Rodríguez Padilla anuncia en un comunicado su separación de cualquier cargo público para atender las recientes acusaciones de violencia doméstica en su contra. (X: Captura de pantalla)

Rodríguez Padilla salió de la dirección general de Pemex el 14 de mayo de 2026, después de año y medio al frente de la empresa del Estado.

Tras la difusión del video, el exfuncionario publicó en X que tomó la decisión de separarse de cualquier cargo público.

“Por congruencia, me he separado de cualquier cargo público para atender este proceso estrictamente como ciudadano y no interferir en las investigaciones”, escribió.

Añadió que reiteraba su disposición para colaborar con las autoridades y confiar en que los hechos se esclarecieran “con objetividad, justicia y en estricto apego al principio de presunción de inocencia”.

Mensajes publicados en el canal de YouTube de María Felicia. Crédito: YouTube - María Felicia Jiménez
Mensajes publicados en el canal de YouTube de María Felicia. Crédito: YouTube - María Felicia Jiménez

María Felicia, en la descripción de sus videos, señaló que el discurso público de su esposo sobre la soberanía energética y la defensa de la igualdad de las mujeres no se correspondía con su conducta en el hogar.

“El discurso de ‘amor a la soberanía energética, la defensa a las mujeres y su igualdad’ se quedó en el mitin, en las tribunas de Pemex y ahora en el INEEL”, escribió.

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