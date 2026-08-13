Morgan Freeman, a los 89 años, confesó el papel que siempre quiso hacer y ya no podrá cumplir

Morgan Freeman, a sus 89 años, revela el papel que siempre persiguió y que las circunstancias le impidieron interpretar en la gran pantalla (Reuters)

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Morgan Freeman admitió que su gran anhelo profesional, interpretar a un héroe de acción, ya no está a su alcance. Las limitaciones físicas y su edad influyeron en que ese tipo de personajes quedaran fuera de su carrera, según explicó el actor en una entrevista con Rolling Stone. “Soy demasiado viejo para lo que esperaba hacer. Tenía tantos problemas físicos que no podía hacer el tipo de acción que se requería”, expresó Freeman, quien a los 89 años se mantiene activo en la industria del espectáculo.

Infancia, cine y vocación

El vínculo de Freeman con el cine comenzó en la infancia, cuando las películas y los héroes de la pantalla grande marcaron su imaginación. Esa relación temprana con el séptimo arte definió la vocación que lo llevaría a construir una carrera reconocida, aunque alejada de los papeles de acción que había soñado.

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El actor estadounidense encontró su vocación en las salas de cine durante la infancia, donde surgió su pasión por la actuación (Foto Jordan Strauss/Invision/AP, archivo)

Durante la conversación con Rolling Stone, Freeman mencionó que su interés por el cine nació mucho antes de alcanzar la fama en Hollywood. “Desde niño, esa relación temprana con las salas moldeó la idea de carrera que quise seguir”, relató el actor.

El debut musical y los límites físicos

Freeman habló de sus deseos frustrados en el contexto del lanzamiento de su proyecto “Morgan Freeman’s Symphonic Blues Experience”, que marcó su debut en la industria musical. En la entrevista, detalló que su estado físico actual representa una barrera definitiva para los papeles de acción. “Siempre quise convertirme en un héroe de acción y ya doy ese objetivo por imposible porque me considero demasiado mayor para ese género”, reconoció.

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El lanzamiento de su proyecto musical coincidió con la confesión sobre las dificultades físicas que le impidieron abordar papeles de acción (Decca Records via AP)

El actor explicó que los problemas físicos que enfrenta hoy hacen inviable abordar personajes que requieren esfuerzo corporal. Esta imposibilidad llegó a pesar de que su carrera despegó tardíamente, ya que, su reconocimiento internacional llegó alrededor de los 50 años, luego de dos décadas dedicado a los escenarios de Broadway.

Denzel Washington como referente y envidia profesional

Durante la entrevista, Freeman se refirió a Denzel Washington como el actor que logró encarnar los papeles que él deseaba. “A quien envidio es a Denzel Washington. Denzel Washington está haciendo lo que yo quería hacer”, afirmó. El protagonista de “Sueños de libertad” aceptó los papeles que le ofrecieron y encontró éxito en ellos, aunque no se trataba de películas de acción.

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Freeman reconoció que Denzel Washington encarnó el tipo de héroe de acción que él siempre quiso ser (REUTERS/Benoit Tessier)

Freeman explicó que, aunque se sintió satisfecho con su trayectoria y los roles que interpretó, siempre tuvo el deseo de participar en el género de acción, un terreno que Washington sí exploró con asiduidad. Esta diferencia marcó una de las principales reflexiones compartidas por el actor durante la entrevista.

Papeles de acción secundarios y reconocimiento internacional

Freeman participó en “Red” y su secuela, producciones que no representaban el tipo de cine de acción que él aspiraba protagonizar. A pesar de esas incursiones, el actor nunca encarnó al héroe tradicional del género, un objetivo que quedó pendiente en su carrera.

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Aunque participó en filmes como “Red”, Freeman nunca logró el papel de héroe tradicional del cine de acción (REUTERS/Mario Anzuoni)

Su trayectoria se consolidó a través de personajes complejos y memorables, pero el rol de héroe de acción siempre permaneció fuera de alcance. Esa distancia fue uno de los ejes de la conversación que mantuvo con Rolling Stone al presentar su nuevo proyecto musical.

La decisión de no retirarse y la vigencia de sus sueños

Pese a no haber cumplido ese sueño profesional, Freeman descartó la posibilidad de retiro y reafirmó su intención de seguir vinculado a la actuación y a la cultura. El actor aclaró que no planea abandonar la industria pese a las dificultades físicas y a los límites que impone la edad.

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A pesar de las barreras físicas y la edad, el actor mantiene vigente su vínculo con la industria y su deseo de seguir en activo (EPA/ETIENNE LAURENT/Archivo)

Freeman concluyó que su relación con el cine es una parte esencial de su vida, más allá de los personajes que pudo o no pudo interpretar. El actor mantiene la motivación por explorar nuevos desafíos y proyectos, mostrando que la pasión por el arte puede mantenerse vigente pese a los cambios y las renuncias que impone el paso del tiempo.