“Barbie 2″ en crisis: Warner Bros. y el equipo creativo aún no logran cerrar un acuerdo

Warner Bros. Discovery mantiene una disputa con el equipo de "Barbie" que pone en riesgo una secuela de la película más taquillera del estudio (Warner Bros.)

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Warner Bros. Discovery enfrenta una disputa sin resolución con el equipo detrás de Barbie —la película más taquillera en la historia del estudio— que amenaza con sepultar definitivamente cualquier posibilidad de una segunda entrega.

El estudio tiene un plazo de aproximadamente cuatro meses para colocar una secuela en desarrollo activo; de lo contrario, los derechos sobre la franquicia revertirán al fabricante de juguetes Mattel.

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La negociación involucra a cuatro figuras centrales: la directora y coguionista Greta Gerwig, su pareja creativa y coescritor Noah Baumbach, la actriz y productora Margot Robbie y el actor Ryan Gosling.

La agencia Creative Artists Agency (CAA), con el ejecutivo Bryan Lourd al frente del proceso, representa a los cuatro. La abogada Tara Kole también participa en las negociaciones en nombre de Gerwig.

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En esta imagen proporcionada por Warner Bros. Pictures, Ryan Gosling, izquierda, y Margot Robbie en una escena de "Barbie". (Warner Bros. Pictures vía AP)

El estudio presentó más de seis ofertas a lo largo de los últimos tres años, todas rechazadas. La propuesta más reciente, entregada a finales de la primavera pasada, fue descrita por una fuente del estudio como “la mayor oferta jamás realizada por un equipo de cineastas y sus estrellas”, con el calificativo de “dinero que cambia vidas”.

Una segunda fuente cercana a las negociaciones cuestionó ese parámetro: si bien el costo total del “paquete” podría ser histórico, la compensación individual no lo sería. La agencia CAA no ha respondido con una contraoferta.

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Las demandas económicas del equipo incluyen incrementos en los pagos por adelantado y una mayor participación en los beneficios generados tras el estreno.

Gosling habría solicitado 20 millones de dólares para retomar su papel de Ken, nominado al Oscar. Robbie, por su parte, habría percibido alrededor de 50 millones entre salario y participación en ganancias por la primera película, aunque una fuente del estudio indicó que su compensación final resultará “muy por encima” de esa cifra.

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La negociación por la secuela de Barbie involucra a Greta Gerwig, Noah Baumbach, Margot Robbie y Ryan Gosling (Jaap Buitendijk/Warner Bros. Pictures)

Gerwig también habría recibido decenas de millones de dólares en la primera entrega. Una fuente señaló que el equipo acepta los salarios adelantados propuestos, pero no las condiciones del reparto de beneficios; otra fuente desmintió ambos puntos.

El contexto de la disputa tiene un antecedente revelador. Cuando Warner Bros. desarrolló la primera película, no negoció ninguna opción de secuela, en parte porque no anticipaba que el filme recaudaría cerca de 1.400 millones de dólares en todo el mundo ni que acumularía múltiples nominaciones a los premios de la Academia.

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Esa falta de previsión dejó al estudio sin palancas contractuales para una segunda parte. Gerwig tampoco quiso comprometerse con una secuela en aquel momento, y fuentes cercanas al estudio señalaron que habría sido inusual exigirle una opción a una directora con escasa experiencia en proyectos de gran escala.

La figura del director ejecutivo David Zaslav concentra las críticas de múltiples fuentes. Algunos señalan que es él quien bloquea el acuerdo, en un momento en que podría recibir cientos de millones de dólares si prospera la adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount.

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El conflicto por "Barbie 2" se centra en los pagos por adelantado y en una mayor participación del equipo en los beneficios posteriores al estreno (Warner Bros.)

“¿Cómo no es del interés de los accionistas de WBD tener una secuela de la película más taquillera en la historia del estudio?”, planteó una fuente.

Otros ejecutivos rivales describieron la situación con frases como “clásico de Zas” y añadieron este episodio a una lista de decisiones polémicas bajo su mandato, entre ellas el archivamiento de Batgirl y Coyote vs. Acme, o el estreno del fracaso de taquilla The Alto Knights, con un presupuesto de 45 millones de dólares.

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Pese al bloqueo, Gerwig y Baumbach tendrían ya una idea para la secuela, según confirmaron dos fuentes, aunque se niegan a revelar cualquier detalle antes de firmar los contratos.

Si el acuerdo fracasa, Mattel no podrá utilizar ningún elemento de la película de Gerwig como punto de partida y deberá reiniciar la franquicia desde cero.

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Una posible salida podría llegar de David Ellison, cuya candidatura para adquirir Warner Bros. podría reactivar los derechos con Mattel y reincorporar al equipo creativo. “Apuesto a que este sería el primer acuerdo que cierra”, dijo una fuente.

Si no hay acuerdo, Mattel deberá reiniciar "Barbie" desde cero porque no podrá usar elementos de la película de Greta Gerwig (Warner Bros. Pictures)

Los representantes de los cineastas, las estrellas, el estudio, Mattel y CAA declinaron hacer comentarios.