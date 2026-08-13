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La poeta uruguaya Circe Maia recibió el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda 2026

La distinción bienal del ministerio de Cultura de Chile reconoce una trayectoria de más de seis décadas y una obra traducida a varios idiomas. “Es una sorpresa muy agradable”, dijo la escritora de 94 años

Circe Maia, Un viaje a Salto
Circe Maia, poeta, ensayista, traductora y docente uruguaya nacida en 1932, recibió a los 94 años el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda 2026, distinción bienal otorgada por el Ministerio de las Culturas de Chile
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A los 94 años, Circe Maia recibió el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda 2026, distinción bienal otorgada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile. El anuncio fue realizado por el ministro Francisco Undurraga y la notificación a la autora se realizó de manera virtual, en una reunión por videollamada en la que participaron los jurados y representantes de la Fundación Pablo Neruda. “Siento mucha alegría por este premio inesperado. Es una sorpresa muy agradable”, dijo Maia, quien estuvo acompañada por su hija durante el anuncio.

El jurado estuvo integrado por las escritoras Rosabetty Muñoz y Lila Calderón (Chile), Carmen Ollé (Perú), Laura Wittner (Argentina) y el escritor Andrés Neuman (Argentina). En el acta de decisión, el jurado destacó que “la obra de Circe Maia logra aunar capacidad reflexiva y don comunicativo”, y ponderó su “hondura filosófica” junto a “la hipnótica sencillez de sus tonos”. El texto señala que su escritura “fue volviéndose cada vez más elíptica y minimalista, en un proceso de despojamiento que la ha llevado a erigir una poética del pensamiento de apariencia informal, tan cálida como sintética”.

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Una vida entre la filosofía, la dictadura y la poesía

Nacida en Montevideo en 1932, Circe Maia pasó gran parte de su vida en Tacuarembó, ciudad del interior de Uruguay donde ejerció durante décadas como profesora de filosofía en Secundaria y en el Instituto de Magisterio. Estudió filosofía en el Instituto de Profesores Artigas (IPA) y en la Facultad de Humanidades y Ciencias, y participó en la fundación del Centro de Estudiantes del IPA (CEIPA), junto a figuras como Ángel Rama y José Pedro Barrán.

Su trayectoria estuvo marcada por la dictadura militar uruguaya. En 1972, cuando su hija recién nacida tenía cuatro días de vida, los militares irrumpieron en su casa y se llevaron a su esposo, Ariel Ferreira, integrante del MLN Tupamaros, quien permaneció dos años preso en distintos cuarteles del país y en la cárcel de Libertad. En 1976, el régimen la destituyó de su cargo docente. Esos años de represión dejaron huella directa en su obra: el libro en prosa Un viaje a Salto (1987) nació de un episodio ocurrido durante la prisión de su esposo y fue traducido al inglés, al árabe y publicado en múltiples ediciones. Una vez restaurada la democracia, en 1985, fue restituida en su cargo y continuó la docencia hasta 2001.

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Circe Maia, Un viaje a Salto
El jurado del Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda 2026 destacó de Circe Maia su "hondura filosófica" y la "hipnótica sencillez de sus tonos", en una obra de más de sesenta años

Una obra de más de seis décadas

La producción literaria de Maia abarca más de seis décadas. Su primer libro de poesía, En el Tiempo, apareció cuando tenía 25 años. Entre sus títulos posteriores figuran Presencia diaria (1964), El puente (1970), Cambios, permanencias (1978), Superficies (1990), De lo visible (1998), Breve sol (2001), Dualidades (2014) y Voces del agua (2020). En 2025 se publicaron dos compilaciones de su obra: Un río secreto. Poesía reunida, por la editorial Caballo Negro de Argentina, y A nueva luz. Poesía completa, por Casa Editorial HUM de Uruguay, que incluye poemas inéditos.

Su obra fue traducida al inglés, italiano, portugués, sueco, árabe y chino mandarín. En 2015, la editorial de la Universidad de Pittsburgh publicó en Estados Unidos la antología bilingüe The Invisible Bridge/El puente invisible, a cargo de Jesse Lee Kercheval. En 2026, dieciséis de sus poemas fueron traducidos al chino mandarín por Huang Yunyi y publicados en la revista World Literature de Beijing.

Los premios acumulados por Maia a lo largo de su carrera incluyen la designación como miembro de la Academia Nacional de Letras de Uruguay (2008), la Medalla Delmira Agustini (2013), el Gran Premio a la Labor Intelectual del Ministerio de Educación y Cultura (2014), dos premios Bartolomé Hidalgo (2017) y el Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada-Federico García Lorca (2023), entregado en mayo de 2024 en representación suya por una de sus hijas, dado que su estado de salud le impidió viajar.

Sus poemas fueron musicalizados por figuras como Héctor Numa Moraes y Daniel Viglietti, entre otros intérpretes y grupos. También fue traductora de poetas en lengua inglesa y griega, entre ellos William Carlos Williams, Dylan Thomas, Ezra Pound, Yannis Ritsos y Constantino Kavafis.

El Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda, creado en 2004, es otorgado de manera bienal por el Ministerio de las Culturas, a través del Consejo Nacional del Libro y la Lectura, en conjunto con la Fundación Pablo Neruda. El galardón distingue a autores iberoamericanos de trayectoria destacada cuya obra represente un aporte al diálogo cultural de la región. La ceremonia de premiación, en la que se le hará entrega formal del reconocimiento a Maia, se realizará próximamente.

[Fotos: Télam/archivo Infobae]

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