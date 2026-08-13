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Ucrania volvió a atacar un almacén de Wildberries en Rusia: el momento en que un drone impacta en el lugar

Las Fuerzas Armadas de Kiev intensifican su ofensiva contra el “Amazon ruso”, en un intento por golpear la economía y la moral de la población civil

Las imágenes muestran un edificio industrial de grandes dimensiones y una gran explosión

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Al menos dos personas resultaron heridas este jueves en un nuevo ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania contra instalaciones del gigante del comercio digital Wildberries, conocido como el “Amazon ruso”, en la región de Baskortostán, en el extremo oriental de Europa.

El ataque alcanzó un centro logístico de la compañía en el distrito de Chishminski, según denunció el gobernador de la región, Radi Khabirov, quien no dio mayores detalles sobre las instalaciones afectadas más allá de confirmar los heridos. Wildberries informó por su parte que un incendio se desató en una de sus instalaciones en la región, aunque aclaró que en el predio afectado no había mercancía almacenada.

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Humo y fuego se elevan desde una instalación de Wildberries en Baskortostán, tras un nuevo ataque con drones ucranianos que dejó al menos dos heridos (Redes sociales/REUTERS)
Humo y fuego se elevan desde una instalación de Wildberries en Baskortostán, tras un nuevo ataque con drones ucranianos que dejó al menos dos heridos (Redes sociales/REUTERS)
Humo y fuego se elevan desde una instalación de Wildberries en Baskortostán, la empresa que ya perdió hasta un tercio de su espacio de almacenamiento por los ataques (Redes sociales/REUTERS)
Humo y fuego se elevan desde una instalación de Wildberries en Baskortostán, la empresa que ya perdió hasta un tercio de su espacio de almacenamiento por los ataques (Redes sociales/REUTERS)

Un video verificado por Reuters mostró el momento del impacto: drones ucranianos golpeando el almacén, seguidos de destellos y estallidos de explosiones, con columnas de humo elevándose sobre la zona mientras el tránsito continuaba con normalidad en las calles cercanas. En el registro se escucha a testigos comentando la secuencia del ataque desde fuera de cámara, describiendo cómo los drones llegaban “desde dos direcciones” distintas.

Una campaña sostenida desde julio

Un almacén de Wildberries cerca de San Petersburgo se incendió tras un ataque con drones ucranianos

Los almacenes de Wildberries son blanco de una serie de ataques con drones ucranianos desde el 18 de julio. En las últimas semanas, instalaciones de la empresa en las ciudades de Tula, Tver, Leningrado y Moscú fueron alcanzadas, con un saldo de varios muertos y decenas de heridos. Con esta campaña, Kiev busca no solo golpear la economía rusa, sino también trasladar de forma directa los estragos de la guerra a la población civil rusa.

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Wildberries representa alrededor del 10% de todas las ventas minoristas del país, y Kiev sostiene que se trata de un objetivo legítimo porque, según acusa, la plataforma provee bienes a soldados rusos, incluidos chalecos antibalas, cascos y drones de uso militar. La compañía, en cambio, ha calificado los ataques como “terroristas” y niega vender armamento, aunque reconoce que no puede controlar por completo lo que ofrecen sus vendedores independientes.

Un hombre observa el almacén incendiado de Wildberries cerca de Novosarátovka, tras uno de los más de 23 ataques con drones que golpearon a la empresa desde julio (Europa Press)
Un hombre observa el almacén incendiado de Wildberries cerca de Novosarátovka, tras uno de los más de 23 ataques con drones que golpearon a la empresa desde julio (Europa Press)

Los ataques ya afectaron a al menos 23 instalaciones de Wildberries en todo el país, con mercancía destruida por un valor estimado en hasta 480.000 millones de rublos (unos 5.900 millones de dólares), según la consultora de comercio electrónico Data Insight.

La empresa, fundada por Tatyana Kim, la mujer más rica de Rusia, intenta descentralizar su logística y ya realizó pagos voluntarios a más de 80.000 vendedores afectados, mientras el gobierno ruso evalúa un paquete de ayuda que incluiría exenciones fiscales.

Otros desarrollos: refinerías atacadas y explosión en Sebastopol

Vista general de la refinería Orsknefteorgsintez, en Orsk, que quedará fuera de servicio por al menos seis meses tras un ataque ucraniano (REUTERS/Stringer/Archivo)
Vista general de la refinería Orsknefteorgsintez, en Orsk, que quedará fuera de servicio por al menos seis meses tras un ataque ucraniano (REUTERS/Stringer/Archivo)

En la misma jornada, el gobernador de Baskortostán también reportó un ataque contra la refinería de Salavat, una de las mayores de petróleo y petroquímicos de Rusia, alcanzada en tres ocasiones por Ucrania en el último año. Según Khabirov, se utilizaron 21 drones en total, de los cuales 16 fueron derribados en esa ciudad.

Por otro lado, un funcionario ruso confirmó que un ataque ucraniano dejó fuera de servicio, por al menos seis meses, una refinería situada en Orsk, a unos 1.300 kilómetros del frente, debido a que el equipamiento importado necesario para las reparaciones está sujeto a sanciones internacionales. El gobernador local, Evgueni Solntsev, advirtió que la región deberá recurrir a importaciones de combustible mientras dure el cierre.

Además, cinco personas murieron en una explosión en Sebastopol, en la península de Crimea, cuando técnicos rusos inspeccionaban la zona tras un ataque ucraniano previo y una munición sin detonar estalló, según informó el gobernador local impuesto por Moscú, Mijaíl Razvozháyev.

La seguidilla de ataques ucranianos contra infraestructura energética llevó a las autoridades a declarar este verano boreal una “situación de emergencia” en toda la península, que enfrenta escasez de combustible y cortes de electricidad.

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