México

Ataques directos y fugas en motocicletas dejan cinco muertos en Tepito y el Centro Histórico en menos de 24 horas

Los homicidios ocurrieron entre la noche del jueves 26 y la tarde del viernes 27 de junio en distintos puntos de la alcaldía Cuauhtémoc; las víctimas fueron tres comerciantes y dos transeúntes

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Las agresiones comparten un mismo patrón: ataques directos a corta distancia y la huida de los responsables a bordo de motocicletas. (Imagen ilustrativa | Infobae México)
Las agresiones comparten un mismo patrón: ataques directos a corta distancia y la huida de los responsables a bordo de motocicletas. (Imagen ilustrativa | Infobae México)

Cinco personas fueron asesinadas y una más resultó lesionada en distintos ataques armados registrados entre la noche del jueves 26 y la tarde del viernes 27 de junio en la alcaldía Cuauhtémoc, principalmente en las zonas de Tepito-Morelos y el Centro Histórico.

Los hechos, que son investigados por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, comparten características similares: agresiones directas a corta distancia y la huida de los responsables a bordo de motocicletas.

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El ataque más reciente ocurrió la tarde del viernes 27 de junio en la colonia Morelos, entre las calles Matamoros y Comonfort.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), hombres armados llegaron al lugar y dispararon contra varias personas que se encontraban junto a un automóvil. Tras la agresión, los responsables escaparon en motocicleta.

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Paramédicos que acudieron al sitio confirmaron la muerte de dos jóvenes de aproximadamente 20 y 25 años de edad. Además, un hombre de 42 años resultó herido por un disparo en las costillas y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Como parte de las diligencias, las autoridades aseguraron una motocicleta negra y un automóvil gris localizados en la escena, mientras continúan las labores para ubicar a los agresores.

Horas antes asesinaron a un vendedor de aguas en el Centro Histórico

El mismo viernes, un comerciante dedicado a la venta de aguas fue atacado a tiros en calles del Centro Histórico.

Según los primeros reportes, hombres armados se aproximaron a la víctima y dispararon en varias ocasiones antes de escapar. Cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar, el hombre ya no presentaba signos vitales.

Este homicidio elevó a tres el número de víctimas mortales registradas durante el viernes en la alcaldía Cuauhtémoc.

La violencia comenzó la noche anterior en Tepito

La secuencia de ataques inició la noche del jueves 26 de junio, cuando una agresión armada registrada en Tepito dejó dos personas muertas.

De acuerdo con los reportes preliminares, las víctimas fueron atacadas de forma directa por sujetos que escaparon del lugar tras realizar los disparos. Las autoridades investigan si este doble homicidio guarda alguna relación con los hechos ocurridos horas después en la colonia Morelos y el Centro Histórico.

Con ese caso, sumado al asesinato del comerciante y al doble homicidio registrado el viernes en la colonia Morelos, la cifra ascendió a cinco personas asesinadas y un lesionado en menos de 24 horas.

La Fiscalía capitalina mantiene abiertas las carpetas de investigación correspondientes, mientras la Secretaría de Seguridad Ciudadana realiza el análisis de cámaras de videovigilancia y recaba testimonios para identificar a los responsables y determinar si existe un vínculo entre los distintos ataques registrados en la zona.

Tepito-Morelos-Centro Histórico, un corredor marcado por disputas criminales

Tepito, la colonia Morelos y parte del Centro Histórico se han mantenido durante años entre los puntos de mayor atención para las autoridades capitalinas debido a la presencia de grupos delictivos dedicados al narcomenudeo, la extorsión, el cobro de piso y otras actividades ilícitas. La zona ha sido escenario recurrente de cateos, detenciones y operativos de alto impacto encabezados por corporaciones locales y federales.

Las investigaciones realizadas por la Fiscalía capitalina y la Secretaría de Seguridad Ciudadana han identificado en distintos momentos conflictos entre células criminales que buscan controlar actividades ilegales en el área, una de las más activas comercialmente de la Ciudad de México. Estas disputas han derivado en episodios de violencia que periódicamente obligan al despliegue de operativos especiales.

Además de su importancia económica y comercial, el corredor que integran Tepito, La Lagunilla y el Centro Histórico concentra una alta afluencia de comerciantes, turistas y visitantes, lo que convierte cualquier hecho violento en un asunto de especial relevancia para las autoridades.

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