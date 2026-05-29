México

Absuelven a Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo, por el delito de delincuencia organizada

La resolución permitirá al exmandatario abandonar el penal de Morelos y seguir bajo arresto domiciliario

Guardar
Google icon
El exfuncionario estatal fue detenido en Panamá en 2017 y enfrenta al menos tres procesos penales. (Cuartoscuro)
El exfuncionario estatal fue detenido en Panamá en 2017 y enfrenta al menos tres procesos penales. (Cuartoscuro)

El exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, fue absuelto por un juez federal del delito de delincuencia organizada, una resolución que le permitirá abandonar el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi) de Morelos, donde ha permanecido recluido desde 2018, para continuar bajo prisión domiciliaria el proceso que enfrenta por presunto lavado de dinero.

La decisión fue emitida por el juez Gustavo Eduardo Alonso Ortiz, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Xochitepec, Morelos, quien determinó que la Fiscalía General de la República (FGR) no logró acreditar la responsabilidad penal del exmandatario en el delito de delincuencia organizada relacionado con operaciones con recursos de procedencia ilícita.

PUBLICIDAD

Juez descarta responsabilidad de Roberto Borge en delincuencia organizada

La sentencia representa un giro relevante en uno de los procesos más importantes que enfrentaba el exgobernador priista.

Ilustrativas extradición (Foto: Cuartoscuro)
El exmandatario priista obtiene un fallo favorable en uno de los delitos más graves que enfrentaba ante la FGR. (Foto: Cuartoscuro)

De haber sido declarado culpable, Borge habría enfrentado una condena que podía alcanzar entre 20 y 40 años de prisión.

Aunque el fallo ordena su libertad respecto a esta causa penal, el exfuncionario no quedará completamente libre debido a que continúa sujeto a otro procedimiento judicial por presunto lavado de dinero.

En ese expediente ya había obtenido desde 2023 el beneficio de prisión domiciliaria, medida que ahora podrá hacerse efectiva.

Prisión domiciliaria por el proceso de lavado de dinero

La defensa del exgobernador ya cumplió con los requisitos establecidos por la autoridad judicial, entre ellos el pago de una garantía económica y el uso de un brazalete electrónico para monitoreo.

El exgobernador Roberto Borge continuará su proceso en prisión domiciliaria tras la resolución judicial. (ARCHIVO /CUARTOSCURO)
El exgobernador Roberto Borge continuará su proceso en prisión domiciliaria tras la resolución judicial. (ARCHIVO /CUARTOSCURO)

Se prevé que en las próximas horas o, a más tardar, el 29 de mayo, Borge abandone el penal federal para ser trasladado a un domicilio donde continuará enfrentando el proceso judicial.

Entre las condiciones impuestas destacan:

  • Permanecer bajo vigilancia electrónica.
  • Cumplir con las restricciones de movilidad ordenadas por el juez.
  • Mantenerse disponible para cualquier requerimiento judicial.
  • Continuar sujeto al desarrollo del proceso por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Las acusaciones por la venta de terrenos en Quintana Roo

Las investigaciones de la FGR señalan que durante su administración, entre 2011 y 2016, Roberto Borge presuntamente favoreció la venta de terrenos propiedad del estado a familiares, amigos y presuntos prestanombres a precios inferiores a su valor real.

Las investigaciones contra Roberto Borge señalan presuntas ventas irregulares de terrenos durante su gobierno en Quintana Roo. REUTERS/Paola Chiomante
Las investigaciones contra Roberto Borge señalan presuntas ventas irregulares de terrenos durante su gobierno en Quintana Roo. REUTERS/Paola Chiomante

Según las autoridades federales, las operaciones involucraron predios ubicados en Cancún, Cozumel y Playa del Carmen, generando un presunto daño patrimonial superior a 900 millones de pesos para las finanzas públicas de Quintana Roo.

Los señalamientos principales incluyen:

  • Venta de predios estatales por debajo de su valor comercial.
  • Presunto beneficio a personas cercanas al exmandatario.
  • Operaciones relacionadas con recursos de procedencia ilícita.
  • Posible afectación millonaria al patrimonio estatal.

Detención en Panamá y extradición a México

Roberto Borge fue detenido el 4 de junio de 2017 en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá, cuando intentaba abordar un vuelo con destino a Francia.

Roberto Borge fue detenido en 2017 en Panamá cuando intentaba viajar a Francia.
Roberto Borge fue detenido en 2017 en Panamá cuando intentaba viajar a Francia.

Tras varios meses de procedimiento judicial, fue extraditado a México en enero de 2018 y trasladado al Ceferepsi de Ayala, Morelos, donde permaneció privado de la libertad mientras avanzaban los distintos procesos en su contra.

Otros casos ya no permanecen vigentes

Además de las investigaciones federales por delincuencia organizada y lavado de dinero, el exgobernador enfrentó diversas acusaciones en el ámbito estatal por delitos como peculado, aprovechamiento ilícito del poder y desempeño irregular de la función pública.

Sin embargo, de acuerdo con los registros judiciales actuales, ninguno de esos procedimientos del fuero común continúa vigente.

La causa penal que permanece abierta es la relacionada con presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, la cual seguirá su curso mientras Borge cumple la medida cautelar de prisión domiciliaria.

La resolución judicial marca un nuevo capítulo en uno de los casos de presunta corrupción política más mediáticos de Quintana Roo en los últimos años y redefine la situación jurídica del exmandatario, quien permanecerá bajo supervisión judicial mientras concluye el proceso que aún enfrenta ante la justicia federal.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

Roberto Borge AnguloQuintana RooGustavo Eduardo Alonso OrtizCeferepsiMorelosFGRPolítica Méxicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Amante de la cultura coreana este festival es para ti, Fuego y Tradición llega a la CDMX con homenaje a estrella del K-drama: cuándo y a qué hora será

Una fiesta gratuita ofrece homenaje, tradiciones y actividades para toda la familia en Azcapotzalco

Amante de la cultura coreana este festival es para ti, Fuego y Tradición llega a la CDMX con homenaje a estrella del K-drama: cuándo y a qué hora será

Chispazo: todos los números ganadores del sorteo del 28 de mayo

Consulta los ganadores de los dos sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Chispazo: todos los números ganadores del sorteo del 28 de mayo

Cuáles son los beneficios de la meditación para la salud del corazón

Una rutina diaria con ejercicios de relajación puede marcar la diferencia en tu bienestar y ayudarte a manejar mejor el estrés y las emociones

Cuáles son los beneficios de la meditación para la salud del corazón

Hallan culpable a estadounidense por tráfico migrantes desde Ciudad Juárez, Chihuahua

Un juicio de tres días fueron desahogadas la pruebas para determinar la responsabilidad del sujeto de 32 años

Hallan culpable a estadounidense por tráfico migrantes desde Ciudad Juárez, Chihuahua

Choque entre Morena y PRI en San Lázaro recuerda pelea a golpes de Alito Moreno y Noroña

El debate en materia electoral derivo en golpes entre el diputado morenista Zenyazen Escobar y Carlos Gutiérrez Mancilla del PRI

Choque entre Morena y PRI en San Lázaro recuerda pelea a golpes de Alito Moreno y Noroña
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vinculan a proceso a líder transportista de Cuautla, Morelos, ligado al Cártel de Sinaloa

Vinculan a proceso a líder transportista de Cuautla, Morelos, ligado al Cártel de Sinaloa

Enfrentamiento en Edomex deja dos muertos y un presunto miembro de la Familia Michoacana detenido

FGR confirma la presencia de agentes extranjeros en Chihuahua y aclara que Maru Campos no declaró

Rubén Rocha Moya y los otros funcionarios de Sinaloa no cuentan con ficha roja de la Interpol, asegura FGR

Juicio contra Hernán Bermúdez Requena tendrá una etapa intermedia el próximo 1 de junio

ENTRETENIMIENTO

‘El Güiri Güiri’ de nuevo al Mundial: Andrés Bustamante revive a ‘Ponchito’ y sus personajes en transmisión deportiva

‘El Güiri Güiri’ de nuevo al Mundial: Andrés Bustamante revive a ‘Ponchito’ y sus personajes en transmisión deportiva

Julieta Venegas anuncia concierto en Querétato: fecha, sede y precios de boletos del Norteña Tour

Aldo de Nigris revela que inició una relación, pero se niega a mostrarla en público: “Es como ella quiera”

Maroon 5: esta es la lista oficial de precios para su concierto en Monterrey

Yuridia en Festivales por la paz: todo lo que debes saber sobre su concierto gratis

DEPORTES

FIFA reconoce el Récord Guinness que México rompió con el mural futbolero

FIFA reconoce el Récord Guinness que México rompió con el mural futbolero

México sede mundialista: la historia de los Mundiales de 1970 y 1986 y el regreso esperado en 2026

Katia Itzel García y Sandra Ramírez, las árbitras mexicanas que harán historia en el Mundial 2026

Javier Aguirre asegura que el camino de México en el Mundial 2026 será fácil

Gilberto Mora sería seguido muy de cerca por el Real Madrid durante el Mundial 2026