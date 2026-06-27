México

Detienen en Morelos a “La Muñeca”, presunto implicado en el asesinato de los colaboradores de Clara Brugada

La captura fue realizada por fuerzas federales en un mercado del municipio de Yautepec

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Clara Brugada afirmó que el caso del asesinato de sus colaboradores no quedará impune. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)
Clara Brugada afirmó que el caso del asesinato de sus colaboradores no quedará impune. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Fuerzas federales detuvieron el pasado viernes 26 de junio Jovany “N”, alias “La Muñeca”, señalado como presunto integrante de la célula criminal implicada en el doble homicidio de Ximena Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega, colaboradores de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, atacados el 20 de mayo de 2025 sobre Calzada de Tlalpan.

La captura ocurrió a las 3:56 de la tarde, en la calle Zaragoza entre Jardín Juárez y No Reelección, en la colonia Centro de Yautepec, al interior del Mercado Municipal Centenario 1970.

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“La Muñeca” —de 1.75 metros de estatura, complexión media y tez clara— fue sometido sin detonación de armas de fuego.

Detención de "La Muñeca" en Morelos. Crédito: Especial
Detención de "La Muñeca" en Morelos. Crédito: Especial

Al momento de su detención, el hombre de 32 años vestía playera azul, bermuda negra y tenis azules. Fue trasladado bajo un fuerte dispositivo de seguridad hacia la Delegación Morelos de la Fiscalía General de la República, donde quedó en traslado según el Registro Nacional de Detenciones, que registró la consulta este mismo día a las 4:29 de la tarde.

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“La Muñeca” habría controlado el narcomenudeo en el norte de la CDMX

Según información extraoficial revelada tras la captura, “La Muñeca” habría manejado puntos de venta de droga en las colonias El Arbolillo I, San Felipe de Jesús e Impulsora, y en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Asesinato Secretaria Particular Clara Brugada
Asesinato de Jimena y José; los atacantes huyeron abordo de una motocicleta.  FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Además, ha sido vinculado con Samuel “N”, alias “El Chamaco”, ya fallecido, a quien la Fiscalía capitalina habría identificado como uno de los autores materiales del ataque contra los dos servidores públicos.

información en desarrollo...

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