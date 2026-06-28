Tigres, un lince y caballos: el hallazgo de la FGR en Durango tras un reporte de personas armadas y animales exóticos

Los animales fueron puesto a disposición de autoridades competentes. crédito: FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó una orden de cateo en un inmueble ubicado en el municipio de Victoria de Durango, Durango, tras una denuncia presentada por un elemento de la Guardia Nacional (GN) que reportó la presencia de personas armadas y animales exóticos en la periferia de la localidad Aquiles Serdán. El operativo derivó en el aseguramiento de fauna silvestre, decenas de caballos y múltiples vehículos.

La investigación tuvo su origen en los patrullajes que la GN realizaba en la zona. Fue durante esos recorridos que uno de sus elementos observó la situación irregular y presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) de Durango, dependiente de la FGR.

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A partir de esa denuncia, el agente del Ministerio Público de la Federación inició las diligencias necesarias para obtener la autorización judicial que permitió ejecutar el cateo.

Tres tigres, un ocelote y un lince: los animales exóticos hallados en el inmueble

Al ingresar al inmueble, los elementos de la Policía Federal Ministerial encontraron cinco ejemplares de fauna silvestre: tres tigres, un ocelote y un lince.

Los tres tigres de bengala son felinos considerados en peligro de extinción. El ocelote es una especie protegida en México. El lince, también felino, completa el hallazgo de animales cuya posesión está regulada por la legislación federal en materia de vida silvestre.

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Junto a los animales exóticos, los agentes encontraron 32 equinos de distintas razas y edades. Entre ellos había caballos, yeguas, ponis, potrillos, potrancas y un burro.

Parte de los automóviles asegurados en el inmueble de Durango.

El operativo también arrojó también el aseguramiento de cinco vehículos, cinco motocicletas, cuatro cuatrimotos, un remolque y una traila.

El conjunto de bienes asegurados refleja la magnitud del inmueble y de las actividades que en él se desarrollaban, según las investigaciones de la FECOR.

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Animales y bienes quedaron bajo resguardo de distintas autoridades

Una vez concluido el operativo, cada bien asegurado fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente. Los cinco ejemplares de fauna silvestre quedaron a cargo del Instituto Municipal de Conservación de Vida Silvestre en Durango, la instancia facultada para su atención y resguardo.

Sellos de asuramiento en la entrada del inmueble cateado. Crédito: FGR

Los 32 equinos fueron entregados a la Dirección Municipal de Seguridad Pública de Durango, específicamente a la Policía Montada, unidad con experiencia en el manejo y cuidado de este tipo de animales.

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El inmueble cateado quedó bajo resguardo de la Fiscalía Federal en Durango. La FGR informó que las investigaciones continúan abiertas y no reportaron detenciones en esta operación.

Otros cateos recientes en Durango

Vehículos todoterreno asegurados. Crédito: Gabinete de Seguridad

El cateo con animales exóticos fue revelado días después de que la Secretaría de la Defensa Nacional informara que elementos del Ejército Mexicano, la GN y la FGR catearon tres inmuebles usados como bodegas en Durango en un operativo dirigido contra el Cártel de Sinaloa.

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Las autoridades señalaron que se aseguró lo siguiente: 46 vehículos, un arma larga, 435 cargadores y 180 cartuchos.

Las bodegas fueron cateadas por autoridades federales. Crédito: Gabinete de Seguridad

Posterior al hecho, medios nacionales reportaron que los tres inmuebles cateados habrían pertenecido a Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco”, quien asumió el liderazgo de la facción conocida como “Los Mayos” tras el arresto de su padre Ismael “El Mayo” Zambada.

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“El Mayo”, fundador del Cártel de Sinaloa, fue detenido en julio de 2024 en El Paso, Texas, después de ser secuestrado y entregado a autoridades estadounidenses por Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”.

Ese hecho fracturó al Cártel de Sinaloa y desencadenó una guerra interna entre facciones de la organización que se extendió por varios estados del país, incluido Durango.

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El operativo contra las presuntas bodegas de “El Mayito Flaco” fue reportado desde el 23 de junio y tuvo como supuesto origen trabajos de inteligencia e intercambio de información con la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos.