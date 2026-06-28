Operativos de la SSC en colonias Centro y Morelos dejan tres detenidos vinculados a La Unión de Tepito

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana escoltando a los individuos detenidos hacia el interior de la fiscalía capitalina. Crédito: SSC

Oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron este sábado 27 de junio a Livan “N”, Axel “N” y Dinei “N” en dos operativos en las colonias Centro y Morelos de la alcaldía Cuauhtémoc. Los tres fueron puestos a disposición del Ministerio Público quien definirá su situación.

Según el reporte de las autoridades, el cruce de información posterior a los arrestos estableció que los tres, de 21, 24 y 28 años, posiblemente forman parte de La Unión de Tepito. Se aseguró más de 2.5 kilogramos de aparente marihuana, un arma de fuego y una motocicleta.

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Las capturad fueron destacadas por Pablo -Vázquez, titular de seguridad capitalina. Crédito: SSC

Son relacionados con los delitos de homicidio, extorsión y narcomenudeo en la zona centro de la capital. Cabe destacar que Axel “N”, conocido también bajo el apodo de “El Nomo”, tendría al menos un arresto y un ingreso a una cárcel capitalina.

Livan “N”, detenido con arma y un kilo de marihuana en la colonia Morelos

El primer operativo ocurrió en la calle Florida y el eje Uno Norte, en la colonia Morelos, donde efectivos que realizaban patrullajes preventivos observaron a Livan “N” circulando en una motocicleta negra con un arma de fuego en la mano.

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Lo interceptaron de inmediato y le aseguraron la pistola, un cargador con 16 cartuchos útiles y dos paquetes con aproximadamente un kilogramo de hierba verde cada uno, parecida a la marihuana.

Dinei “N” y Axel “N”, “El Nomo”, arrestados frente al Mercado de Muebles La Lagunilla

El segundo operativo se registró en la calle Lazarín del Toro, entre Allende y República de Chile, en la colonia Centro, a las 2:02 de la tarde, frente al Mercado de Muebles La Lagunilla.

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Según los reportes oficiales, los uniformados observaron a Dinei “N” y Axel “N” intercambiando bolsitas similares a las utilizadas para distribuir narcóticos. Al notar la presencia policial intentaron huir, pero fueron interceptados.

Se les aseguraron dos bolsas con aproximadamente 500 gramos de hierba verde y seca parecida a la marihuana.

Droga y objetos asegurados. Crédito: SSC

Axel “N”, de 24 años, mide 1.68 metros, tiene complexión delgada, tez blanca y cabello corto oscuro. Al momento de su detención vestía playera tipo polo azul cielo, pantalón de mezclilla azul cielo y tenis blancos.

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En los dos casos, los detenidos fueron informados de sus derechos constitucionales y trasladados junto con lo asegurado ante la Fiscalía de Investigación Territorial en Cuauhtémoc 2, quien determinará su situación jurídica.

Pablo Vázquez Camacho, titular de la SSC, señaló en redes sociales que los tres detenidos están presuntamente relacionados con los delitos de homicidio, extorsión y narcomenudeo.

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“La violencia no tiene cabida en nuestra Ciudad. Continuaremos trabajando para detener a las personas y grupos que la generen”, escribió el funcionario luego de compartir fotografías de los detenidos en sus redes sociales.

También cayó el Alexis de la Unión, presunto jefe de los UJ40

El mismo sábado 27 de junio, oficiales de la SSC detuvieron a Alexis Alan, alias “El Alexis”, en la colonia Jardín Balbuena, alcaldía Venustiano Carranza, tras labores de inteligencia y vigilancia.

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Es identificado como integrante de la Unión Tepito y presunto dirigente de los UJ40, célula integrada principalmente por menores de edad que se disputa el control de la colonia Morelos contra la Anti Unión Tepito.

Los UJ40 deben su nombre a tres elementos: la U corresponde a la Unión Tepito; la J, a Johan “N”, presunto fundador del grupo, quien lo habría creado a los 17 años; y el 40, al número de la unidad habitacional en la colonia Morelos donde viven algunos de sus integrantes.

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Presuntos integrantes de la Unión Tepito fueron detenidos con bolsitas de diversas drogas, él porta un brazalete ya que acaba de salir del reclosorio por asesinato Foto: SSC CDMX

La detención ocurrió cuando los uniformados observaron a Alexis Alan y a una mujer de 29 años al interior de un vehículo azul de alta gama en el cruce de Fernando Iglesias Calderón y Luis de la Rosa.

Les aseguraron 140 dosis de aparente droga —entre marihuana, sustancia sólida en piedra y crystal—, un arma de fuego corta, tres celulares de alta gama, dinero en efectivo y el vehículo.

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Alexis Alan, de 30 años, portaba un brazalete de seguridad en el pie. Un cruce de información reveló que registró un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México en 2015 por homicidio calificado y tentativa de homicidio calificado.

Presuntamente recibe órdenes desde prisión de Víctor Hugo Ávila, alias “El Huguito”, uno de los líderes históricos de La Unión Tepito.