Agustín Laje: “El oficialismo necesita acuerdos para ganar en 2027”

Agustín Laje en Infobae en Vivo

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En los estudios de Infobae al Amanecer, el director ejecutivo de la Fundación Faro, Agustín Laje, describió el escenario electoral del oficialismo, el rol estratégico de Karina Milei y las claves para ampliar la base política de cara a 2027. El referente libertario expuso matices sobre la construcción de alianzas y la importancia de ajustar el tono del mileismo para conquistar nuevos sectores.

En una charla con el equipo de Infobae al Amanecer, integrado por Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar, Laje sostuvo: “Hoy, si uno mira un indicador que los politólogos miramos, que es el índice de confianza de la Ditela, tenés un treinta y ocho por ciento. Te faltan votos para ganar en primera vuelta”. En este sentido, explicó que, aunque el núcleo duro del mileismo se mantiene fuerte, el oficialismo deberá reeditar una coalición como la que le permitió el triunfo en el balotaje: “Va a hacer falta mejorar formas, aliviar gestos y acercar. Acá va a haber un hombre muy importante, que es Diego Santilli. Es el puente perfecto entre una cosa y la otra”.

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Elecciones 2027: alianzas, núcleos duros y el desafío del tercio indeciso

Al analizar el mapa electoral, Laje describió una Argentina dividida en “tres tercios”: “Uno es mileísta, otro va a ir por la fórmula X del peronismo, y hay un tercio que oscila y ese es el que define”. En ese sentido, reconoció que el espacio libertario suele tensionar la relación con ese grupo oscilante: “Igual, a ese tercio a veces el liberalismo lo putea bastante, al tibio del medio, pero después lo necesitás”. Y remarcó la necesidad de “aliviar formas, mejorar gestos, acercar” para ampliar la base de apoyo y evitar que el discurso excluyente obstaculice la llegada a nuevos votantes.

Laje resaltó la figura de Diego Santilli

Laje identificó el rol de Diego Santilli como articulador entre sectores: “Santilli es el puente perfecto entre una cosa y la otra. Así que dentro de lo malo de Adorni, llega algo realmente muy importante para materia política de lo que viene, que es que se llama Santilli”. Y subrayó que, aunque el mileismo conserva su núcleo firme, “hoy, como están las cosas, va a hacer falta” sumar aliados para asegurar la continuidad del proyecto en 2027.

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Sobre la posibilidad de nuevos outsiders, Laje fue categórico: “Ser outsider no es solamente no venir de la política tradicional, es tener ideas no tradicionales.” Advirtió que el fenómeno Milei no puede replicarse automáticamente y que el electorado demanda propuestas realmente disruptivas para considerar una alternativa.

El rol de Karina Milei y candidaturas

Consultado sobre la hermana del presidente, Laje respondió: “No lo tengo claro. Ella es una contención, por un lado, muy importante para Javier, porque es su hermana, con la cual tiene un lazo afectuoso indestructible. Y por otro lado, es la persona que está al frente de la política del espacio”.

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Remarcó la influencia de Karina Milei en la conducción interna, pero planteó dudas sobre su eventual salto electoral: “No sé si sería conveniente desgastar a una estratega de esa magnitud en un cargo político electoral, por ejemplo, cuando, insisto, hay mucha gente haciendo fila para ese tipo de cosas y hay mucha menos gente haciendo fila para dar algo tan intangible como una batalla cultural que muchas veces se convierte en un significante vacío”.

Laje diferenció los roles de conducción y de exposición pública, y se inclinó por preservar el perfil estratégico de Karina Milei. “Al final, la especialización es lo que hace a las sociedades grandes y a los individuos importantes también”, argumentó.

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En el marco electoral, Laje puntualizó que, por el momento, él mismo no se visualiza como candidato: “Hoy entiendo que mi rol primordial es la batalla cultural, que está teniendo gran éxito, y que además mi trabajo en ese terreno involucra a muchos otros países. Aceptar un cargo acá en Argentina implicaría abandonar mucho terreno en lugares donde se están haciendo cosas muy importantes”.

La gestión de Javier Milei

Al analizar el trayecto del oficialismo, Laje remarcó que “el ancla fiscal, la ancla monetaria ha sido lograr un equilibrio fiscal a lo largo de toda la gestión, aún contra todos los pronósticos, cuando se pensaba que eso era absolutamente imposible”. Subrayó además la reducción de impuestos y del aparato estatal, reconociendo que “un liberal libertario siempre quiere reducciones mucho mayores”. Explicó que la fuerza política de Milei, con apenas dos años y medio de existencia, enfrenta limitaciones en provincias y municipios, donde “no se tiene el poder que se necesita para llevar adelante una visión similar”.

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Consultado sobre la composición del gabinete, Laje sostuvo: “Es esperable por otra restricción de la realidad, y es que éramos muy pocos los liberales libertarios”. Rememoró sus inicios junto a Milei: “Lo conocí en el año 2016, organicé con él conferencias y venían cien personas”. Según el politólogo, la falta de cuadros técnicos propios obligó a incorporar funcionarios de otras extracciones políticas, lo que derivó en una lógica de “tabula rasa”. “Es un barajo y doy de nuevo porque sé que no quiero casta política, pero toda la gente que ha trabajado en el sector político durante años puede haber gente ahí que quiera decir acompaño estas ideas”, argumentó.

“No sé si sería conveniente desgastar a una estratega de esa magnitud en un cargo político electoral", remarcó Laje, sobre una eventual candidatura de Karina Milei

El dogma y la batalla cultural

Durante el diálogo, Laje abordó el dilema entre pragmatismo y doctrina dentro del gobierno. “El dogma, o la doctrina, es una hoja de ruta con la cual muchos se pasan de rosca y no se dan cuenta que pueden volar por los aires”, reflexionó.

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Sobre Milei, opinó: “Ha hecho un aprendizaje muy veloz en este sentido. Hoy, al contrario de lo que decían los analistas, muchos dicen: ‘Es más pragmático que doctrinario’”. Para Laje, el desafío es lograr que las ideas se concreten sin perder el rumbo conceptual: “Las ideas son una hoja de ruta y después tenés que hacer que lleguen a la realidad”.

“Si los gobiernos de derecha (de Latinoamérica) no logran mejorarle el metro cuadrado a la gente, el péndulo se va a ir rápidamente de nuevo hacia el lado de kla izquierda”, advirtió el director de la Fundación Faro, quien profundizó sobre la relación entre batalla cultural y resultados tangibles.

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“La batalla cultural es una batalla por las condiciones intangibles para que esas cosas sucedan. Pero la gente no te vota por una palabra, por un concepto, por un valor, por un sistema moral o por un principio ideológico”. Analizó el caso de la inflación y la seguridad como demandas concretas de los votantes: “La gente no come batalla cultural”, admitió, aunque precisó que los cambios culturales crean condiciones para el desarrollo económico y el orden público.

Sobre el Presidente de la Nación, Laje declaró: "Javier Milei hoy tiene para mostrar resultados macroeconómicos"

Resultados económicos, demandas sociales y horizonte electoral

A la hora de evaluar el impacto de la gestión, Laje puntualizó: “Javier Milei hoy tiene para mostrar resultados macroeconómicos que están inscritos en las condiciones de vida de la gente en general. El más importante de todos es la reducción de la inflación. Pasamos de doscientos once por ciento y venimos no solo de ese doscientos once por ciento, sino de habernos acostumbrado durante otras gestiones a convivir con la idea de que la inflación siempre crece, nunca decrece. Bueno, ahora nos enteramos que se puede reducir la inflación si uno no gasta desde el Estado más de lo que le ingresa”.

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Aportó datos sobre la evolución de la pobreza: “Se pasó de un cincuenta y siete por ciento de pobreza cuando sinceraste a un veintiocho, que fue la última medición del INDEC. Creo que la próxima sale en septiembre”. Sumó la reducción del riesgo país: “Lo bajaste a un mínimo de unos cuatrocientos puntos. Eso significa volver a ser considerado para el crédito. Son cosas que son muy importantes”.

Sobre los reclamos de los sectores golpeados por la crisis, Laje reconoció las dificultades y la necesidad de paciencia: “Ojalá pudieran darse de un año para otro. Esto no es así y nunca se dijo que fuera a ser así. El principal capital simbólico que tiene Milei en este terreno es haber dicho desde el primer día: ‘Esto es doloroso, esto cuesta tiempo, esto cuesta sudor y lágrimas’. Y esto fue así”. Consideró que el gobierno mantiene su núcleo duro de apoyo, aunque “te faltan votos para ganar en primera vuelta”, por lo que ve necesario reeditar una coalición amplia para 2027.

El analista también hizo referencia a la situación de la Fundación Faro, luego de informes periodísticos sobre su patrimonio: “Está todo presentado en forma. Hubo una pequeña dilación en el tiempo que se aprovechó desde la prensa para decir: ‘Esto está incumplido’. Nosotros tomamos una fundación que no estaba funcionando. Si tomás una fundación que no tiene fondos y la establecés como una nueva fundación activa y hacés un buen trabajo de fundraising, es obvio que tu patrimonio va a aumentar”.

En cuanto al futuro político personal, Laje descartó una candidatura inmediata: “Hoy entiendo que mi rol primordial es la batalla cultural, que está teniendo gran éxito, y que además mi trabajo en ese terreno involucra a muchos otros países. Aceptar un cargo acá en Argentina implicaría abandonar mucho terreno en lugares donde se están haciendo cosas muy importantes”.

Agustín Laje, director ejecutivo de la Fundación Faro

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