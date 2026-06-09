EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de junio

Grecia Guadalupe Gallardo Ulloa tenía 14 años, una picadura de alacrán y prisa por llegar al hospital. Su tío Arturo Ramiro Quintero Ortega aceleró la motocicleta en medio del apagón que cubría Escuinapa durante la madrugada del lunes 8 de junio. Lo urgente era encontrar el antídoto. Pero antes de llegar al IMSS-Bienestar, hombres armados abrieron fuego contra ellos frente a una gasolinera. Grecia y Ramiro murieron rafagueados . Yessica Siboney, esposa de Ramiro, sobrevivió herida mientras suplicaba que no la dejaran morir porque tenía un bebé pequeño en casa .

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