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EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de junio

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12:56 hsHoy

Iban al hospital por una picadura de alacrán, pero sicarios rafaguearon a Grecia, de 14 años, y a su tío en Escuinapa

Un video reveló que los sicarios dispararon más de 25 veces y que no fue un fuego cruzado, como afirmaron en primera instancia las autoridades

Grecia Guadalupe, paratleta de 14 años, y su tío Ramiro Quintero murieron rafagueados en Escuinapa, Sinaloa, . (X/@Eco1_LVM)
Grecia Guadalupe, paratleta de 14 años, y su tío Ramiro Quintero murieron rafagueados en Escuinapa, Sinaloa, . (X/@Eco1_LVM)

Grecia Guadalupe Gallardo Ulloa tenía 14 años, una picadura de alacrán y prisa por llegar al hospital. Su tío Arturo Ramiro Quintero Ortega aceleró la motocicleta en medio del apagón que cubría Escuinapa durante la madrugada del lunes 8 de junio. Lo urgente era encontrar el antídoto. Pero antes de llegar al IMSS-Bienestar, hombres armados abrieron fuego contra ellos frente a una gasolinera. Grecia y Ramiro murieron rafagueados. Yessica Siboney, esposa de Ramiro, sobrevivió herida mientras suplicaba que no la dejaran morir porque tenía un bebé pequeño en casa.

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