Claudia Sheinbaum exige cuentas a la FGR sobre el huachicol fiscal y anuncia resultados del combate al contrabando

La mandataria federal afirmó que el aumento en las ventas de Pemex demuestra la reducción del combustible ilegal en el mercado. Crédito: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que pedirá a la Fiscalía General de la República (FGR) informar sobre los avances en las investigaciones relacionadas con el huachicol fiscal, un esquema de contrabando de combustible que el gobierno federal ha combatido con decomisos, detenciones de empresarios y controles aduanales reforzados.

El caso llegó a la conferencia matutina en Palacio Nacional luego de que una reportera preguntó sobre el empresario Miguel Alemán Magnani, señalado como prófugo de la justicia desde Francia, con un adeudo de tres mil millones de pesos al SAT y presuntamente vinculado a la empresa Impulsora de Productos Sustentables, investigada por huachicol fiscal y lavado de dinero para el Cártel Jalisco Nueva Generación.

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A raíz de la pregunta, la mandataria adelantó que su gobierno tiene pendiente una presentación pública sobre los resultados del combate al contrabando de combustibles. Sin embargo, señaló que dicha presentación aún no se ha realizado por falta de oportunidad, pero que se hará próximamente en Palacio Nacional.

“Hay que pedirle a la Fiscalía que pueda, en el momento que avancen las investigaciones, dar toda la información relacionada con el contrabando de combustible”, dijo Sheinbaum.

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Este fenómeno se relaciona con la evasión de impuestos. Foto: (iStock)

Por otra parte, la presidenta sostuvo que el considerable incremento en las ventas de Pemex refleja una disminución en el contrabando de combustible, ya que, según indicó, las gasolineras y flotillas ahora abastecen únicamente producto legal sin recurrir a los hidrocarburos ilícitos.

Asimismo, atribuyó parte del avance al cierre de ductos que ordenó el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador en 2019, el cual generó desabasto en varias regiones y obligó a sustituir el sistema por pipas terrestres.

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Bajo este esquema, Sheinbaum precisó que Pemex dispone de un sistema actualizado de detección, capaz de responder de forma inmediata ante cualquier robo en ductos, lo que, sumado a otras acciones implementadas, ha permitido disminuir significativamente este tipo de delito.

El caso de Miguel Alemán Magnani e Impulsora de Productos Sustentables

La reportera que planteó la pregunta documentó que la Unidad de Inteligencia Financiera y el propio SAT investigan a la empresa Impulsora de Productos Sustentables por su presunta participación en huachicol fiscal y en operaciones de lavado de dinero vinculadas al CJNG.

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Este delito ha provocado pérdidas millonarias a la economía mexicana Foto: (iStock)

La red empresarial asociada a Alemán Magnani incluye a Galem Energy, compañía que adquirió el 51 por ciento de IPS en 2018. De acuerdo con la causa penal 325/2025 de la FGR, dichas empresas realizaban operaciones que iban desde el contrabando de hidrocarburos hasta el ocultamiento de recursos financieros, articuladas a través de Grupo Potesta como nodo central.

Sin embargo, el mayor caso de huachicol fiscal documentado en México involucra directamente a IPS: entre el 4 y el 18 de octubre de 2019, la empresa introdujo más de 21.5 millones de litros de diésel automotriz por el puerto de Tuxpan, en Veracruz, a bordo del buque Atlantic Bay, sin declarar correctamente la mercancía. El SAT estimó un daño al fisco de 173 millones de pesos por ese solo cargamento.

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La Comisión Reguladora de Energía canceló los permisos de comercialización y logística de combustible de IPS en 2021. En ese mismo año, el SAT la incluyó en el padrón de importadores suspendidos por inconsistencias en sus operaciones.

El combate al huachicol fiscal y las medidas adoptadas

El gobierno de Sheinbaum reconoció en mayo de 2026 que entre febrero y marzo de 2025 se registró un aumento en el ingreso ilegal de combustible al país. Las autoridades detectaron inconsistencias entre el volumen importado, el producido y el vendido en estaciones de servicio, lo que derivó en decomisos y nuevas denuncias ante la FGR.

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| X / @revvialibre

Para evitar nuevos casos, la Secretaría de Energía, encabezada por Luz Elena González, coordina un grupo especial que revisa semanalmente el comportamiento de las importaciones de combustible. La presidenta defendió la actuación de su gobierno con una frase directa: “Lo más importante es que se actuó. Mal hubiera sido que nos hubiéramos dado cuenta de eso y esconderlo”.