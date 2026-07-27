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EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy lunes 27 de julio: aseguran 143 máquinas tragamonedas presuntamente ligadas al crimen en Sonora y Michoacán

Los operativos realizados en Nogales, Uruapan y Huandacareo también permitieron retirar cámaras de videovigilancia clandestinas, asegurar droga, equipos de cómputo y teléfonos celulares, además de detener a un hombre durante un cateo

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12:52 hsHoy

Aseguran 143 máquinas tragamonedas presuntamente ligadas al crimen en Sonora y Michoacán

Autoridades de Sonora y Michoacán aseguraron un total de 143 máquinas tragamonedas presuntamente vinculadas con grupos delictivos en distintos operativos realizados en días recientes. Las acciones incluyeron el retiro de cámaras de videovigilancia clandestinas, el decomiso de narcóticos, equipos de cómputo y teléfonos celulares, así como la detención de un hombre de 32 años en Uruapan, en el marco de investigaciones por extorsión y delitos contra la salud.

(Crédito: X | @SSeguridad_Mich)
(Crédito: X | @SSeguridad_Mich)

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