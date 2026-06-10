Caso Makala: rescatan a siete niños y detienen al sospechoso del feminicidio de su madre estadounidense en Zinacantán, Chiapas

Makala, de 30 años, fue vista por última vez el pasado 23 de febrero de 2026. Crédito: NCMEC y FGE Chiapas

La Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE Chiapas) confirmó la captura de Joseph “N”, presunto responsable del feminicidio de Makala Marie Pendley, ciudadana de 30 años originaria de Indianápolis, Indiana, que fue hallada sin vida el pasado 8 de junio en el paraje Elambó Bajo, a las afueras de la cabecera municipal de Zinacantán.

Las autoridades lo identificaron como pareja sentimental de la víctima de origen estadounidense y revelaron que cuenta con una ficha de búsqueda emitida por delitos en Alaska.

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Tras un cateo simultáneo al barrio de Fátima, en San Cristóbal de las Casas, agentes mexicanos también rescataron a los siete hijos menores de Makala, quienes se encontraban en el interior de una vivienda.

Ficha de búsqueda de las autoridades estadounidenses. Crédito: Policía de Indianápolis.

El fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, fue el encargado de brindar la actualización del caso. En su mensaje, afirmó que la Fiscalía tiene 48 horas para acreditar la responsabilidad penal de Joseph “N” y presentarlo ante un juez. Anticipó que solicitaría la pena máxima de 100 años de prisión contra el hombre, también originario de Estados Unidos.

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Hasta el momento no se conocen las circunstancias que trajeron a Makala y a sus hijos a territorio mexicano.

Golpes en el cráneo causaron la muerte de Pendley, según la necropsia

El fiscal Abarca reveló este 9 de junio que la necropsia de ley determinó que la causa de muerte de Makala fue un traumatismo craneoencefálico secundario a heridas por arma corto-contundente.

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El cuerpo de Pendley presentaba escoriaciones en diversas partes, aunque fueron las lesiones en la región del cráneo las que le provocaron la muerte.

Fue hallada desnuda en el paraje Elambó Bajo, en la entrada de la cabecera municipal de Zinacantán.

Ficha de desaparición con los datos de Makala. Crédito: NCMEC

Elementos de la Policía Estatal, peritos y agentes del Ministerio Público se trasladaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y llevar el cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo). La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos de Feminicidio, con un grupo especial de agentes desplegado desde el primer momento en San Cristóbal de las Casas.

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La identificación de la víctima se realizó este 9 de junio con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos. Maurica Lambert, hermana de Pendley, declaró al medio IndyStar que la familia reconoció el cuerpo por los tatuajes que las autoridades mexicanas les describieron.

“Es el peor día de mi vida, siento que una parte de mí está muerta”, dijo Lambert al medio estadounidense, quienes compartieron la declaración en su cuenta oficial de Instagram.

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Joseph “N” tiene una orden de arresto en Alaska y antecedentes por violación

Al cruzar información con la Embajada de Estados Unidos tras la detención, la Fiscalía de Chiapas confirmó que Joseph “N” cuenta con antecedentes penales en aquel país por:

Las autoridades revelaron que el sujeto tiene ordenes de captura en EEUU. Crédito: FGE Chiapas

Asalto

Robo

Fraude

Posesión ilegal de armas

Intimidación para causar daño corporal

Delitos relacionados con producción y distribución de drogas

Resistencia al arresto

Uso de identidad falsa

Violación

Además, fue revelado que cuenta con una orden de arresto activa en el estado de Alaska.

Joseph "N" cuenta con arrestos previos en EEUU. Crédito: FGE Chiapas

El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados de Estados Unidos (NCMEC) publicó en febrero de ese año la ficha de búsqueda de los menores, de entre uno y 12 años de edad.

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Los siete niños, rescatados en San Cristóbal de las Casas

Los menores fueron encontrados en el interior de una vivienda durante el cateo en el barrio de Fátima, en San Cristóbal de las Casas. Sus identidades quedaron en reserva. Los siete se encontraron en buen estado y quedaron bajo resguardo de la Fiscalía de Justicia de la Zona Altos, con traslado inmediato a una casa hogar.

Los niños fueron encontrados en buenas condiciones, según autoridades. Crédito: FGE Chiapas

El fiscal de Chiapas informó que la institución mantiene comunicación con la Embajada de Estados Unidos para que algún familiar pueda viajar a México y hacerse cargo de los menores.

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Las autoridades ministeriales continúan la recopilación de pruebas para fortalecer la investigación y acreditar plenamente la responsabilidad del imputado.