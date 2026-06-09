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Detienen a “El 60” presunto líder de sicarios del CJNG en Baja California

Los elementos de seguridad también detuvieron a un sujeto apodado “El Chapo”

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Detienen a "El 60" presunto líder de sicarios del CJNG en Baja California
Los dos hombres capturados (SSC-BC)

En Tecate, Baja California, fueron detenidos dos hombres, entre ellos un sujeto identificado como posible líder de sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según información obtenida por Infobae México.

El reporte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del estado (SSC-BC) informa sobre la detención de César Iván “N”, quien es apodado El 60, y quien es identificado por las autoridades como presunto integrante de un grupo criminal.

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Dicho hombre contaba con dos órdenes de aprehensión por homicidio. Agentes de seguridad ordenaron a dos personas detenerse, lo que permitió una inspección a los sujetos, quienes llevaban armas de fuego.

Estaría relacionado con el CJNG

Las primeras averiguaciones de las autoridades establecen que César Iván “N” tendría una posición de liderazgo dentro de una estructura criminal.

(Facebook/Policía Municipal Preventiva de Tijuana/Ilustrativa)
(Facebook/Policía Municipal Preventiva de Tijuana/Ilustrativa)

“De acuerdo con información preliminar el conocido como “El 60” se le vincula como miembro activo de una célula delictivas con presencia en el estado, donde se presume lidera un grupo encargado de sicarios para amedrentar a integrantes rivales", establece el reporte.

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Datos obtenidos por esta casa editorial señalan que dicho hombre estaría ligado con el CJNG.

También fue detenido “El Chapo”

El 60 es originario de Sinaloa, mientras que el segundo sujeto capturado fue identificado como David Alexander “N”, quien tiene 20 años y es apodado El Chapo.

Como resultado de las revisiones a los sujetos mencionados, los uniformados hallaron una pistola calibre .45 mm, equipada con un cargador abastecido con siete cartuchos útiles. Asimismo, se localizó una segunda pistola calibre 9 mm, con un cargador abastecido con 15 cartuchos útiles. Ambas armas fueron aseguradas con el objetivo de que formen parte de las averiguaciones.

Luego de los arrestos realizados la tarde del 8 de junio, los hombres fueron llevados a las instalaciones de Fuerza Estatal para posteriormente quedar a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Tijuana para que sea determinada su situación jurídica.

El CJNG en Baja California

En la entidad gobernada por Marina del Pilar Ávila han sido registrados diversas detenciones de personas presuntamente ligadas al CJNG.

Detenido del CJNG en Baja California
Foto: SSPC

Fue en mayo pasado que hubo al menos tres capturas. Las autoridades federales informaron el 19 de mayo la detención de José Paulino “N”, un sujeto con buscado por las autoridades por su presunta relación con un homicidio y quien fue arrestado en la colonia Chihuahua de Tijuana.

Según datos conseguidos por esta casa editorial, el hombre asegurado sería líder de un brazo armado identificado como Fuerzas Especiales del Kateo (FEK), una estructura ligada al CJNG.

Otros dos sujetos ligados al grupo criminal detenidos

Días antes de la detención, el 14 de mayo las autoridades de Baja California informaron sobre la captura de dos sujetos identificados como: Eduardo Antonio “N”, alias Makumba y José Antonio “N”, alias El Tony. Los dos estarían relacionados con el también llamado cártel de las cuatro letras.

Dichos individuos fueron capturados luego de que impactaron con su auto una patrulla en la colonia Las Torres de Tecate. En un primer momento los policías exigieron que los sujetos, quienes viajaban en un auto, detuvieran su marcha, pero los sospechosos ignoraron tal indicación, lo que derivó en una persecución.

Detienen en Baja California a "Makumba" y a "El Tony", presuntos operadores del CJNG
Los sujetos capturados (SSC BC)

Durante la revisión, los agentes de seguridad encontraron un arma de fuego tipo fusil calibre 7.62 x 39 mm, con cargador abastecido con 20 cartuchos útiles; un segundo fusil con la leyenda “MFT” calibre 7.62 x 39 mm, con cargador abastecido con 20 cartuchos útiles; un arma larga calibre .223 con cargador y 20 cartuchos útiles; así como un fusil con la leyenda “BCM” calibre 7.62 x 39 mm, igualmente abastecido con 20 cartuchos útiles.

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