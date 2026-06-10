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Vinculan a proceso a dos hombres por extorsionar a comerciante en Iztapalapa

La Fiscalía capitalina cumplimentó órdenes judiciales en contra Juan “N” y Omar “N” al término de una audiencia

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Procesados por extorsión a comerciante en la CDMX. Crédito: FGJCDMX
Procesados por extorsión a comerciante en la CDMX. Crédito: FGJCDMX

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) obtuvo la vinculación a proceso de Juan “N” y Omar “N” por su probable participación en el delito de extorsión agravada, por hechos ocurridos en la alcaldía Iztapalapa.

El juez de control ratificó la medida cautelar de prisión preventiva contra los dos presuntos criminales y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

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La indagatoria arrancó el pasado 4 de junio de 2026, cuando un comerciante acudió a denunciar que un día antes dos hombres ingresaron a su negocio, lo amenazaron con un arma de fuego y le exigieron un cobro mensual en efectivo, bajo advertencia de causarle daño a él o a su familia.

La denuncia ante la Fiscalía capitalina, institución encabezada por la fiscal Bertha Alcalde, fue realizada tras completar el primer pago de la extorsión.

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Detención en menos de 48 horas tras la denuncia

Autoridades revelaron que tras la denuncia, el Ministerio Público inició de inmediato las diligencias e identificó la probable participación de Juan “N” y Omar “N”, por lo que fueron solicitadas órdenes de aprehensión en su contra.

Dichos mandamientos fueron ejecutados el 6 de junio por agentes de la Policía de Investigación (PDI), al término de una audiencia en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte. No fueron revelados los detalles sobre el proceso previo que enfrentaban.

Durante su audiencia por extorsión agravada, realizada el pasado 7 de junio, la Fiscalía capitalina formuló la imputación formal y presentó entrevistas, videograbaciones, labores de seguimiento técnico y el reconocimiento fotográfico en el que la víctima identificó plenamente a los probables agresores.

Comerciantes en un mercado de Guanajuato enfrentando inseguridad y extorsiones - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El comerciante denunció a los sujetos luego de realizar el primer pago de la extorsión. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con los elementos presentados, el juez determinó la vinculación a proceso por extorsión agravada, ratificó la prisión preventiva y fijó dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

La FGJCDMX señaló en un comunicado que investiga la extorsión como una prioridad, “al tratarse de un delito que afecta el patrimonio y la seguridad de las personas”. La dependencia destacó que el caso muestra la importancia de denunciar de forma oportuna: desde la presentación de la denuncia hasta la detención de los imputados transcurrieron menos de 48 horas.

No cesa la extorsión en la capital del país

El caso de Juan “N” y Omar “N” no es aislado. El pasado 2 de mayo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) detuvo a Ramón “N” en la alcaldía Gustavo A. Madero, luego de que un ciudadano lo acusara de exigirle dinero a cambio de dejarlo trabajar sin amenazas.

. El detenido cuenta con antecedentes delictivos y su caso se suma a las acciones del #PactoContraLaExtorsión. Crédito: SSC-CDMX
El detenido en la GAM cuenta con antecedentes delictivos. Crédito: SSC

El detenido contaba con antecedentes penales por robo, extorsión agravada y corrupción de menores, y su caso se enmarcó dentro de las acciones del pacto contra la extorsión.

La denuncia ciudadana fue determinante para lograr la captura, según informó la SSC, que invitó a la población a continuar reportando este tipo de delitos.

El operativo respondió a una instrucción directa de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien mantiene el combate a la extorsión como prioridad. Al momento de la publicación del caso, las investigaciones seguían abiertas para determinar si existían más víctimas relacionadas con el mismo individuo.

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