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Quién es Homero alias “La Tripa”: ligado con asesinato de activista Samir Flores y líder del Comando Tlahuica

Fue detenido este lunes, en la misma acción también fue detenida Sandra León Varo, de 33 años, según el Gabinete de Seguridad federal

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Homero alias "La Tripa" fue detenido, es identificado como líder del Comando Tlahuica, dedicados a la extorsión y huachicol Foto: FGR
Homero alias "La Tripa" fue detenido, es identificado como líder del Comando Tlahuica, dedicados a la extorsión y huachicol Foto: FGR

La SSPC detuvo este 6 de junio en San Pedro Cholula a Homero “N”, alias La Tripa, identificado por autoridades federales y estatales como presunto líder del Comando Tlahuica, una célula delictiva con presencia en Morelos a la que se atribuyen homicidios, extorsiones y posibles vínculos con casos de alto impacto como el asesinato del activista Samir Flores Soberanes.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, el arresto ocurrió a las 11:29 horas y, después de quedar bajo resguardo, fue trasladado a instalaciones de la FGR en Puebla. En la misma acción también fue detenida Sandra León Varo, de 33 años, según el Gabinete de Seguridad federal.

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El Gabinete de Seguridad informó que durante el operativo fueron asegurados un arma corta, una identificación apócrifa, dosis de marihuana y cristal, además de un vehículo. La captura, según la autoridad federal, se realizó en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y derivó del seguimiento a denuncias ciudadanas.

Homero tiene 47 años, mide 1.70 metros, es de tez morena y complexión media, de acuerdo con los datos oficiales de su detención. La Fiscalía General del Estado de Morelos lo señala como uno de los principales generadores de violencia en la región oriente de la entidad.

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Fotografía de archivo que muestra al indígena náhuatl, dirigente comunitario en el municipio de Amilcingo, en el estado de Morelos (México), Samir Flores Soberanes. EFE/ Tony Rivera
Fotografía de archivo que muestra al indígena náhuatl, dirigente comunitario en el municipio de Amilcingo, en el estado de Morelos (México), Samir Flores Soberanes. EFE/ Tony Rivera

La célula operaba en cinco municipios de Morelos

La SSPC informó en un comunicado que La Tripa encabezaba una célula relacionada con homicidios y extorsiones asentada en Ayala, Cuautla, Janantetelco, Yecapixtla y Zacualpan. La dependencia sostuvo que la localización del presunto jefe criminal fue resultado de trabajos de inteligencia y de vigilancias fijas y móviles desplegadas en Puebla.

Según la versión oficial, los agentes ubicaron a dos personas que viajaban en un vehículo en San Pedro Cholula. Después de una inspección de seguridad, corroboraron la identidad de Homero “N” y realizaron su detención junto con Sandra “N”.

Las autoridades federales también lo vinculan con el delito de homicidio y con actividades de extorsión en Morelos. Según fuentes federales citadas en el texto base, Figueroa Meza habría pertenecido antes al Cártel Independiente de Acapulco y mantendría una alianza con Guerreros Unidos-Los Acapulco.

Imegen de archivo de familiares y amigos del activista Samir Flores, que trasladan sus restos al panteón comunitario de Amilcingo, municipio de Temoac en el estado de Morelos (México). EFE/Tony Rivera
Imegen de archivo de familiares y amigos del activista Samir Flores, que trasladan sus restos al panteón comunitario de Amilcingo, municipio de Temoac en el estado de Morelos (México). EFE/Tony Rivera

Una de las preguntas centrales tras la captura es dónde operaba La Tripa. La respuesta oficial es que su grupo criminal tenía presencia en al menos cinco municipios del oriente de Morelos: Ayala, Cuautla, Janantetelco, Yecapixtla y Zacualpan, donde la SSPC ubica a la célula delictiva que presuntamente dirigía.

La Fiscalía de Morelos ha vinculado al grupo con feminicidio, secuestro y desaparición

En años recientes, la Fiscalía de Morelos ha desarrollado investigaciones que colocan a integrantes del Comando Tlahuica detrás de varios delitos de alto impacto. Entre esos expedientes aparece el feminicidio de la modelo Kenia Romero Gutiérrez, desaparecida en diciembre de 2018.

En octubre de 2021, las autoridades informaron una sentencia de 22 años de prisión contra Gualberto “N”, identificado como operador del Comando Tlahuica, por ese crimen. Autoridades especializadas en desaparición forzada y combate al secuestro localizaron el cuerpo de la joven durante un operativo en el hotel Paso del Sol, en el poblado de Amayuca.

La Fiscalía también confirmó en noviembre de 2024 la captura de otros tres integrantes del grupo, incluido un menor de edad, a quienes vinculó con secuestro agravado, portación de arma de fuego y delitos contra la salud. Esos antecedentes forman parte del historial delictivo que las autoridades atribuyen a la organización.

Sobre el asesinato de Samir Flores Soberanes, perpetrado en febrero de 2019, las autoridades han señalado que existen indicios de la posible participación del Comando Tlahuica. El texto base también refiere que a La Tripa se le relaciona con ese caso.

Otro antecedente que rodea a Homero se remonta a 2023, cuando una investigación periodística lo ubicó como un generador de violencia de alta relevancia en Morelos y señaló que habría asumido el control del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca durante el periodo en que Cuauhtémoc Blanco fue alcalde.

En el operativo que derivó en la captura participaron elementos de la SSPC, la Agencia de Investigación Criminal de la FGR y el Centro Nacional de Inteligencia. Hasta el momento, la información oficial difundida en el texto fuente se concentra en la detención, el aseguramiento de objetos y los señalamientos penales y de inteligencia que pesan sobre el presunto líder criminal.

  • La SSPC detuvo a Homero, alias La Tripa, el 6 de junio en San Pedro Cholula; es señalado como presunto líder del Comando Tlahuica.
  • Las autoridades lo ubican como generador de violencia en Morelos y vinculan a su célula con homicidios, extorsiones, secuestro y posibles nexos con el caso de Samir Flores.
  • En la captura también fue detenida Sandra y fueron asegurados un arma corta, droga, una identificación apócrifa y un vehículo.

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