Vinculan a proceso a líder de MetaXchange por fraude en CDMX: así operaba el esquema piramidal

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México logró la vinculación a proceso de Nazaret “N”, identificada como presunta líder de la empresa MetaXchange, por su probable participación en el delito de fraude.

El caso ha cobrado relevancia debido al número de personas afectadas y al monto económico involucrado, que supera los 150 millones de pesos.

De acuerdo con las investigaciones, MetaXchange operaba bajo un esquema de captación de recursos que prometía rendimientos de hasta 15 por ciento mensual, una oferta considerablemente superior a la de instrumentos financieros tradicionales.

Para generar confianza entre los inversionistas, la empresa utilizaba contratos formales, oficinas físicas y cuentas bancarias, lo que proyectaba una apariencia de legalidad.

Las autoridades identificaron que dentro de esta estructura, Nazaret “N” desempeñaba un papel central en la conducción del esquema; Patrik “N” presuntamente se encargaba del manejo de los recursos y las cuentas bancarias; mientras que Mariana “N” fungía como enlace directo con las personas inversionistas, brindando seguimiento a sus aportaciones.

Nazaret “N”, presunta líder de MetaXchange, fue vinculada a proceso por fraude tras una investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que documenta más de 120 víctimas y pérdidas superiores a 150 millones de pesos en la Ciudad de México

Así operaba el esquema tipo Ponzi

Las indagatorias revelaron que el modelo de operación de MetaXchange correspondía a un esquema tipo Ponzi o piramidal, caracterizado por el uso de recursos de nuevos participantes para pagar supuestos rendimientos a inversionistas previos.

En una primera etapa, algunas víctimas sí recibieron pagos, lo que generó confianza y motivó tanto la reinversión como la incorporación de nuevos participantes. Sin embargo, con el tiempo, los depósitos comenzaron a suspenderse sin que se devolviera el capital invertido.

Los análisis financieros realizados por la Fiscalía confirmaron que los recursos utilizados para cubrir los pagos no provenían de inversiones reales, sino de las aportaciones de nuevas víctimas. Este patrón permitió establecer que no se trataba de hechos aislados, sino de una operación sistemática y sostenida en el tiempo.

Hasta el momento, se han identificado más de 120 denuncias relacionadas con este caso, lo que evidencia el alcance del presunto fraude y su impacto económico.

Detenciones, órdenes de aprehensión y avance del caso

Nazaret “N” fue detenida el pasado 17 de abril durante un cateo realizado por agentes de la Policía de Investigación en la colonia Polanco III Sección, en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

Posteriormente, un juez determinó su vinculación a proceso y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Mariana “N”, señalada como enlace con inversionistas en el caso MetaXchange, fue detenida al acudir al Reclusorio Preventivo Varonil Sur, como parte de las acciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en la Ciudad de México

En el mismo expediente, Patrik “N” ya se encontraba vinculado a proceso bajo la medida de prisión preventiva, mientras que Mariana “N” enfrentaba inicialmente su proceso en libertad con medidas cautelares.

Como parte del avance de las indagatorias, la Fiscalía capitalina también obtuvo y ejecutó nuevas órdenes de aprehensión contra los implicados en otros casos relacionados con MetaXchange.

Entre el 19 y el 23 de abril, agentes de la Policía de Investigación cumplimentaron tres órdenes adicionales contra Nazaret “N”, así como una más contra Patrik “N” el 21 de abril, ambos ya en prisión preventiva.

Por su parte, Mariana “N” fue aprehendida el 22 de abril al presentarse en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur para atender sus obligaciones procesales.

Fiscalía busca reparación del daño a víctimas

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reiteró que continuará con las investigaciones para desarticular completamente esta red, llevar ante la justicia a todas las personas involucradas y avanzar en la reparación del daño a las víctimas.

Asimismo, la institución subrayó que, conforme al principio de presunción de inocencia, las personas imputadas serán consideradas inocentes hasta que una autoridad judicial determine su responsabilidad mediante sentencia firme.

El caso MetaXchange se suma a otros esquemas de fraude detectados en la capital del país, donde promesas de altos rendimientos continúan siendo utilizadas como gancho para atraer inversionistas, evidenciando la necesidad de reforzar la educación financiera y la supervisión de este tipo de actividades.