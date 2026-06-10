México

Líder municipal del PRI en Guanajuato acusa a su hermano, alcalde de Cortázar, de balacera contra su familia

“A mi niño y a mi esposa los balacearon […] quiero hacer responsable a Mauricio Estefanía por todas sus amenazas", comentó

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ataque armado Cortazar, Guanajuato
(Facebook/La Crónica de Guanajuato)

A través de sus redes sociales, el líder municipal del PRI en Guanajuato, Diego Estefanía Torres, compartió un video en el que acusa a su hermano, este último alcalde de Cortázar de ser el responsable del ataque armado en contra de sus familiares.

El 9 de junio, Diego Estefanía Torres comentó en una grabación de Facebook:

“Comentarles ahorita en este video que estoy bien, gracias a Dios. A mi niño y a mi esposa los balacearon. Gracias a Dios, pues se encuentran en tranquilidad. Pero sí quiero hacer responsable a Mauricio Estefanía por todas sus amenazas que me hizo y también a toda su gente. A también a Mariana Ruelas, que es la de, que es su regidora y que está atrás de todo esto”.

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