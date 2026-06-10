Ordenó un homicidio y tardaron 13 años en atraparlo: procesan a “El Sinaloa”, de La Familia Michoacana

El crimen imputado a Víctor Hugo “N” ocurrió en enero del año 2013. Crédito: (Imagen ilustrativa Infobae)

Víctor Hugo “N”, alias “El Sinaloa”, fue vinculado a proceso por un homicidio cometido trece años atrás en el municipio de Lerma, Estado de México, cuando presuntamente ordenó privar de la libertad a una víctima que murió al intentar escapar del lugar donde la mantenían cautiva.

“El Sinaloa” es identificado por autoridades como presunto integrante de La Familia Michoacana y calificado como generador de violencia en la zona del Valle de Toluca. Asimismo, se le vincula en la posible participación en otros delitos de alto impacto en la región.

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Su procesamiento judicial fue confirmado este 9 de junio por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) mediante un comunicado oficial.

En caso de ser hallado responsable, podría enfrentar una pena de hasta 70 años de prisión.

Ordenó el secuestro de la víctima

Según las investigaciones de la FGJEM, en enero de 2013 Víctor Hugo “N” habría dado instrucciones a cuatro sujetos de localizar a la víctima, privarla de su libertad y trasladarla a un inmueble en Lerma.

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Fotografía de El Sinaloa tras su detención. Crédito: FGJEM

Una vez ahí, la víctima intentó escapar del lugar donde permanecía cautiva. Fue golpeada durante ese intento, lo que provocó su muerte.

Los participantes en los hechos sepultaron el cuerpo en el patio del inmueble para ocultar el crimen.

Juez impuso prisión preventiva y dio dos meses para la investigación

Con los datos reunidos durante las diligencias, el Ministerio Público solicitó y obtuvo una orden de aprehensión. Elementos de la FGJEM ejecutaron el mandato judicial e ingresaron al detenido al Centro Penitenciario de Lerma, donde quedó a disposición de un juez.

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La autoridad judicial impuso medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Además, la FGJEM puso a disposición de la ciudadanía el correo electrónico cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx y el número telefónico 800 7028770 para que quien reconozca a esta persona como probable implicada en otro hecho delictivo lo reporte.

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Estos grupos criminales tienen presencia en el Valle de Toluca

De los 22 municipios que conforman la Zona Metropolitana del Valle de Toluca según la Gaceta del Gobierno del Estado de México, al menos seis aparecen en el mapa de grupos criminales del Cuarto Informe de Gestión de la FGJEM:

Toluca

Metepec

Lerma

Zinacantepec

Almoloya de Juárez

Tenango del Valle

La Familia Michoacana tiene presencia documentada en Toluca, Zinacantepec, Almoloya de Juárez y Tenango del Valle.

La principal actividad con la que el grupo opera en la zona es la extorsión: coaccionan a propietarios y empleados de negocios mediante el cobro de “derecho de piso”, la imposición de precios abusivos y la obligación de comprar, vender o adquirir bienes y servicios solo en lugares favorecidos por la organización, según el informe de la FGJEM.

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El mapa presentado por las autoridades (FGJEM)

El CJNG también tiene presencia registrada en Toluca y Tenango del Valle.

Además, el informe documenta al menos cinco grupos adicionales con actividad en municipios del Valle: Nuevo Imperio opera en Toluca y Zinacantepec; Los Michoacanos en Almoloya de Juárez, Zinacantepec y Villa Victoria; mientras que Lic. Vallarta, Los Colombianos y Macas concentran sus operaciones en Toluca y Metepec.

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La Fiscalía mexiquense también ha identificado a estructuras que se camuflan como sindicatos pero están ligadas a actividades delictivas, entre ellas la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON), GOPEZ, Unión 300, Sindicato 22 de octubre, Los Gastones y la Alianza Mexicana de Organizaciones Sociales (AMOS).