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Examen UNAM 2026: las trampas que debía detectar el navegador seguro pero al final falló

La institución estableció una comisión de investigador, algunos candados estaban a cargo de Territorium Life

Emblema dorado roto con sello "EXAMEN FALLIDO", pantallas de navegador seguro con errores, smartphone con pantalla rota, papeles, auricular y cámara web.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
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La polémica en torno al proceso de admisión para la UNAM en 2026 puso al descubierto presuntas trampas que podrían haber burlado la seguridad tanto de la plataforma Territorium Life como de LockDown Browser, el bloqueador de navegación donde se aplicó el examen.

Ante el aumento elevado de puntaje para cada carrera, la Universidad Nacional Autónoma de México instaló una comisión para revisar el examen de ingreso a licenciatura 2026.

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Tener LockDown Browser —un navegador seguro— fue un requisito para los 158,000 aspirantes que presentaron el examen, el cual se descargó desde el portal de la UNAM, pero haber sido insuficiente para evitar uso de acordeones o dispositivos adicionales.

Qué fallas podría haber tenido el navegador seguro de la UNAM

Qué sí detecta Lockdown Browser:

  • Bloquea el acceso a otras aplicaciones instaladas en el dispositivo durante el examen.
  • Impide que el estudiante visite otros sitios web fuera de la plataforma de evaluación.
  • Puede registrar la actividad del teclado, controlando intentos de usar atajos no autorizados.
  • Realiza capturas de pantalla periódicas para supervisar la actividad en pantalla mientras dura la prueba.

Qué no detecta Lockdown Browser:

Infografía sobre fallas en vigilancia digital del examen UNAM 2026. Muestra un portátil, figuras de estudiantes, iconos de seguridad, texto y logo de Infobae.
La infografía detalla las fallas en la vigilancia digital del examen de admisión de la UNAM en 2026, las funciones de las herramientas usadas y las consecuencias institucionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • No supervisa si el estudiante utiliza dispositivos móviles adicionales.
  • No puede evitar que el estudiante consulte apuntes físicos o materiales fuera de la pantalla.
  • No autentica la identidad del usuario, por lo que no garantiza que quien responde sea la persona correcta.
  • No permite generar evidencias que puedan revisarse posteriormente; las acciones se bloquean en tiempo real sin registro para análisis posterior. Este punto podría dificultar una revisión de examen en el proceso de la UNAM.

Cómo funciona Lockdown Browser

El navegador Lockdown Browser actúa como una barrera digital diseñada para asegurar que las pruebas en línea se desarrollen bajo condiciones controladas.

Al iniciarse, el programa restringe el acceso a cualquier otra aplicación o página web, limitando al estudiante únicamente a la ventana del examen.

Durante la evaluación, la herramienta puede tomar capturas de pantalla y registrar la actividad del teclado, lo que dificulta que se utilicen atajos o métodos externos para buscar respuestas.

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Sin embargo, estas funciones no reemplazan la supervisión presencial ni garantizan la autenticidad de la persona evaluada.

A pesar de su capacidad para bloquear el acceso digital, su eficacia depende de que se combine con otras estrategias de vigilancia y formación en ética académica, en este caso, la UNAM contrató a Territorium Life.

Qué seguridad proporcionó Territorium Life en el examen de la UNAM

  • Reconocimiento facial del estudiante durante el examen.
  • Reconocimiento de voz para validar la identidad.
  • Validación continua de identidad mientras dura la prueba.
  • Supervisión en tiempo real por inteligencia artificial.
  • Bloqueo de aplicaciones externas en el dispositivo.
  • Desactivación de funciones de copiado y pegado.
  • Impedimento para proyectar la pantalla en otros dispositivos.
  • Resguardo de los reactivos para evitar filtraciones de preguntas.
  • Control de cámara web activa durante todo el examen.
  • Detección de dispositivos móviles cercanos.
  • Restricción de conexiones a internet no autorizadas.
  • Registro de actividad del teclado.
  • Supervisión visual y auditiva del entorno del estudiante.
  • Desactivación de capturas de pantalla y grabación de pantalla.
  • Control sobre el uso de audífonos y micrófonos externos.
  • Bloqueo del acceso a impresoras y almacenamiento externo.
  • Alertas automáticas ante comportamientos sospechosos.
  • Registro de logins y cambios de sesión.
  • Notificación a supervisores ante incidentes críticos.
  • Generación de reportes automáticos para revisión posterior.

Qué pasa entre la UNAM y Territorium Life

Infografía sobre la controversia del examen de admisión en línea de la UNAM, con ilustraciones de estudiante, logos, equipo tecnológico y cifras de la multa.
La infografía detalla la controversia sobre el examen de admisión en línea de la UNAM, la posible multa a Territorium Life y los puntos clave del conflicto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) enfrenta una crisis tras la suspensión provisional de inscripciones y entrega de documentos para los alumnos de nuevo ingreso al ciclo 2026-2027/1.

La universidad adoptó esta medida después de que surgieran dudas sobre la integridad del proceso de exámenes vigilado por Territorium Life.

El contrato con la empresa, firmado en marzo, estipulaba 20 candados de seguridad para proteger la transparencia de los exámenes, incluyendo reconocimiento facial, validación continua de identidad y bloqueo de aplicaciones externas.

Sin embargo, diversas fallas y posibles filtraciones de preguntas han puesto en entredicho el cumplimiento de estos mecanismos.

Actualmente, una Comisión Técnica investiga los hechos y, de confirmarse incumplimientos en los puntos contractuales de licenciatura, Territorium Life podría enfrentar una multa de más de cuatro millones de pesos.

Mientras tanto, la UNAM ha presentado una denuncia penal por servicios fraudulentos y ha prometido que informará a la comunidad universitaria una vez que tenga el informe técnico.

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