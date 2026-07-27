La Casa de los Famosos México 2026 hoy: sigue en vivo la primera Prueba del Líder y su ganador

La gala de estreno de La Casa de los Famosos México cuarta temporada se transmitió el domingo 26 de julio por Las Estrellas, con Galilea Montijo al frente. La noche arrancó con una cifra récord de 18 habitantes tras la revelación de tres participantes sorpresa: Gema Garoa, Luis Chaparro y Mariana Ochoa. Fede Vigevani no competirá por el maletín, sino que asumirá el rol de cómplice secreto del público.

Odalys Ramírez y Diego de Erice encabezarán las galas diarias, mientras Wendy Guevara, Marie Claire Harp y Ricardo Margaleff participarán en los programas especiales.

Esta edición incorpora tres habitaciones temáticas y un sistema de votación internacional que permitirá al público de otros países apoyar a sus participantes favoritos. Además, la transmisión continua estará disponible en ViX Premium, con una función de multiventana para seguir diferentes espacios de la casa.

Sigue en este live el minuto a minuto del estreno

Sigue en este live el minuto a minuto del estreno, el ingreso de los habitantes, las primeras reacciones y todas las sorpresas de La Casa de los Famosos México 2026.