Reportan detención de Dylan “N”, acusado del atentado contra la diputada Diana Sánchez Barrios

(Congreso Ciudad de México)

El 9 de junio fue reportada la detención de Dylan “N”, un hombre que estaría relacionado con el atentado en contra de la diputada Diana Sánchez Barrios.

A través de sus redes sociales, el periodista Carlos Jiménez destacó que la persona recientemente detenida es un sujeto apodado El Cojo y quien supuestamente sería el responsable de organizar las acciones en contra de la mujer atacada en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

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En las imágenes compartidas por Jiménez puede verse a un hombre siendo escoltado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Parte del material compartido por el periodista (X/@c4jimenez)

Cabe recordar que el atentado en contra de Sánchez Barrios fue registrado en octubre de 2024. En dicha ocasión la policía capitalina informó que tres personas, una de ellas la activista, que resultaron heridas y fueron trasladadas a diferentes hospitales.

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El ataque fue realizado en la intersección de las calles 5 de Mayo y Motolinia. De acuerdo con información del periodista Antonio Nieto, la activista transitaba por ese punto cuando un par de sujetos los atacaron a balazos y se dieron a la fuga a bordo de una motocicleta.

Además, en dicha ocasión la Fiscalía General de Justicia de la capital emitió información contradictoria: en un primer reporte señaló que dos hombres habían fallecido como resultado del ataque, para después corregir esa cifra e indicar que solo un masculino perdió la vida.

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Así fue el ataque a Diana Sánchez Barrios en la CDMX Crédito: X/@siete_letras

La SSC dio parte al agente del Ministerio Público y desplegó un operativo en la zona, al tiempo que se analizan las imágenes de las cámaras de videovigilancia instaladas en el área con el objetivo de identificar y detener a los probables responsables.

De igual manera, la alcaldesa de la alcaldía Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, anunció a través de sus redes sociales que ponía a disposición de las autoridades la infraestructura necesaria para esclarecer los hechos.

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Mientras que la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, instruyó a la SSC para desplegar los recursos necesarios para la localización y captura de los responsables del ataque como en el reforzamiento de la seguridad en el Centro Histórico.

Diana Sánchez Barrios acusó agresiones en febrero

En otras acciones, a mediados de febrero pasado líder de comerciantes, denunció en conferencia de prensa las agresiones que elementos de la alcaldía Cuauhtémoc perpetraron contra vendedores ambulantes de la demarcación durante un operativo realizado el viernes 13 de febrero en la zona de San Cosme, en las inmediaciones de la estación homónima de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

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La diputada del Congreso de la Ciudad de México y líder de comerciantes, Diana Sánchez Barrios denunció la agresión del pasado viernes 13 de febrero. Foto: Especial.

El operativo, al que la legisladora calificó de “violento”, tuvo como objetivo la desinstalación de puestos de comerciantes en los alrededores de la estación San Cosme y contó con la presencia de la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega.

Sánchez Barrios detalló que, como consecuencia de las acciones desplegadas por funcionarios de la demarcación, los vendedores ambulantes sufrieron lesiones, robo y amenazas, además de que se registraron actos de usurpación de funciones y allanamiento atribuidos a elementos de la alcaldía.

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En el marco de la conferencia de prensa, la legisladora capitalina afirmó que hasta el momento se han presentado 12 denuncias formales por parte de los comerciantes afectados, y advirtió que se esperan más en los próximos días.

“Queda claro que el problema en Cuauhtémoc no es el comercio popular. El problema es la incapacidad de diálogo de una alcaldesa que no conoce el territorio que gobierna, que no entiende la historia de sus barrios y que ha preferido la confrontación antes que la conciliación", declaró Sánchez Barrios en dicha ocasión.

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