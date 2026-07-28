Harry Styles ya está en México y fue visto comiendo en los famosos tacos Orinoco

Una mujer consume taquitos en un establecimiento con paredes de azulejos. En pantalla, un texto superpuesto indica 'Pov: Estas comiendo taquitos muy cerca de Harry Styles'. La mujer exhibe gestos faciales mientras come. En el fondo de la escena, dos hombres están sentados en una mesa, uno de ellos con una gorra negra. Este video es un contenido de redes sociales que presenta una situación desde el punto de vista de la protagonista. Termina con la mujer mirando a cámara. @MariieFergiie

Guardar

Harry Styles ya se encuentra en la Ciudad de México para la serie de conciertos que dará en la capital y como ha ocurrido con mucho famosos que nos visitan su primera parada fue para disfrutar de unos delicioso tacos.

La noticia se ha esparcido como la pólvora después de que una chica subiera un video en su cuenta de tik tok @mariiefergiie donde se puede ver a Harry disfrutando de este platillo tradicional en la famosa taquería Orinoco, la cual ya parece ser parada obligada para quienes llegan a la capital chilanga.

PUBLICIDAD

En el video es visible la emoción de la joven ante el hecho de estar a pocos metros de esta gran celebridad, quien disfrutaba como un comensal más.

Harry Styles

La popularidad de Orinoco ha trascendido, atrayendo a celebridades nacionales e internacionales como Dua Lipa, Rosalía y Neymar.

Por su parte, sin duda los tacos son uno de los platillos que las celebridades buscan probar cuando visitan la ciudad, pues muchos buscan conocer el sabor de los “verdaderos tacos mexicanos” algo que es difícil encontrar en otras partes del mundo.

PUBLICIDAD

En 2022, la marca Adidas lanzó unos tenis inspirados en la taquería como parte de su campaña “Adilicious”, lo que consolidó a Orinoco como un referente moderno de la gastronomía mexicana urbana.

Harry Styles se encuentra en la CDMX para dar sus seis conciertos en el Estadio GNP Seguros como parte de su gira mundial Together, Together, su primera en tres años y única parada en México. Las fechas son el 31 de julio y el 1, 4, 7, 8 y 10 de agosto.

PUBLICIDAD

El tour funciona como residencia: Harry Styles eligió solo siete ciudades en el mundo —Ámsterdam, Londres, São Paulo, Ciudad de México, Nueva York, Melbourne y Sídney— y en cada una se presenta varios días en lugar de una sola fecha, de acuerdo con Infobae. En América Latina, solo Ciudad de México y São Paulo forman parte de ese formato.

Las puertas abren a las 19:00 h y el show comienza a las 21:00 h. La cantante británica Jorja Smith se suma como telonera a partir de la tercera fecha, el 4 de agosto.

PUBLICIDAD

El famoso se presentará en CDMX (Jovani Pérez/Infobae)

Cuál es la historia de los tacos Orinoco en México y por qué es la favorita de los famosos

Tacos Orinoco es una taquería originaria de Monterrey, Nuevo León, fundada en 2015 por Héctor Álvarez y Jesús Villarreal, conocido como “Chuy”.

El concepto surgió con la intención de crear una taquería de culto, inspirada en el estilo y ambiente de las taquerías clásicas del entonces Distrito Federal (hoy Ciudad de México), pero con acento norestense: decoración con rótulos hechos a mano, aluminio, azulejos y una atmósfera que remite a los años 80 y 90.

PUBLICIDAD

El menú se basa en tres proteínas principales: res, pastor (llamado “trompo” en el norte) y chicharrón, todas servidas en tortillas de harina, aunque en la CDMX también ofrecen de maíz.

Sus especialidades incluyen tacos sueltos, costras, gringas, piratas y campechanas, junto con una selección de salsas que se preparan a diario. El taco de chicharrón de cachete frito en manteca es uno de los más emblemáticos.

PUBLICIDAD

La primera sucursal abrió en la colonia Del Valle, Monterrey, sobre la avenida Río Orinoco, de donde toma el nombre el negocio.

Otras celebridades han sido vistas comiendo en este establecimiento. (Ig taqueriaorinoco/X)

En 2017, Orinoco llegó a la Ciudad de México con una sucursal en Insurgentes Sur, casi esquina con Álvaro Obregón, y actualmente cuenta con varias ubicaciones en zonas como Roma, Condesa, Polanco y Zona Rosa.

PUBLICIDAD