Detienen en Baja California a dos objetivos criminales ligados a Los Rusos del Cártel de Sinaloa

Los sujetos capturados (SSC-BC)

Agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC)de Baja California detuvieron a dos objetivos delictivos presuntamente vinculados a una estructura criminal que opera en la colonia Venustiano Carranza de Mexicali, en una operación desarrollada poco después de las 12:00 horas del lunes 8 de junio.

Información obtenidos por Infobae México señalan que los capturados estarían ligados con el grupo criminal Los Rusos, una estructura ligada al Cártel de Sinaloa.

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Además, según el análisis de información de las áreas de inteligencia indican que los sujetos detenidos guardarían relación con un grupo ligado a un delincuente conocido como El Mike, arrestado de manera reciente, y estarían presuntamente implicados en un ataque armado contra una caseta de policía ocurrido tras la captura de ese líder delictivo de la colonia Carranza.

La detención se originó cuando agentes estatales realizaban labores operativas sobre la avenida 86, en la colonia Venustiano Carranza, y detectaron un vehículo Nissan Versa modelo 2013 estacionado de forma irregular.

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En el arresto participaron agentes de FESC (SSCBC)

En ese momento, uno de los tripulantes descendió del automóvil e intentó escapar hacia un inmueble aparentemente abandonado. Los agentes observaron lo que parecía ser un arma de fuego fajada a la cintura del individuo, por lo que le dieron alcance antes de que ingresara al inmueble.

Tras una inspección preventiva, quedó asegurado quien se identificó como Carlos Alberto “N”, de 42 años, originario de Mexicali, en posesión de un arma de fuego abastecida con un cargador que contenía 15 cartuchos útiles.

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A continuación, los oficiales entrevistaron al segundo ocupante del vehículo, identificado como José Luis “N”, de 28 años, residente de Mexicali.

Aunque no se localizaron objetos ilícitos entre sus pertenencias personales, la inspección del automóvil reveló una mochila negra en el interior del habitáculo que contenía 140 dosis de metanfetamina con un peso aproximado de 104 gramos, 133 dosis de marihuana con un peso cercano a los 390 gramos, y 70 dosis de heroína junto con cuatro envoltorios con un peso aproximado de 2 kilogramos 400 gramos.

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La revisión continuó en el área de la cajuela, donde se localizó una segunda mochila con dos cargadores de plástico calibre 9 milímetros, ambos abastecidos con 15 cartuchos útiles cada uno. En total, las autoridades aseguraron más de 300 dosis de enervantes de distintos tipos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Detención de “El Mike”

Fue el pasado 11 de abril fue reportada la detención de Miguel Germán “N”, conocido como El Mike, como resultado de un operativo en la colonia Carranza del municipio de Mexicali.

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La Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) confirmó la tarde del 11 de abril la detención de varios sujetos como resultado del operativo, el cual se prolongó por más de 18 horas.

El operativo tuvo su origen durante la madrugada del 10 de abril, cuando un reporte alertó a las agencias sobre la presencia de hombres armados y detonaciones en el cruce de las calles 89 y G durante una fiesta. En respuesta, policías preventivos y estatales rodearon el inmueble desde ese momento y enfrentaron amenazas y agresiones.

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Fueron 28 detenidos

Mientras que el 13 de abril, la Fiscalía estatal confirmó la detención de 28 personas presuntamente integrantes de Los Rusos.

Las autoridades identificaron que en la fiesta habría personas de alta peligrosidad (Facebook/Fiscalía General del Estado de Baja California)

La titular de la institución detalló que agentes de seguridad fueron alertados por las detonaciones registradas en el inmueble y, al llegar al lugar, encontraron casquillos percutidos en el exterior. En el interior, decenas de personas asistían a una fiesta con consumo de alcohol y amenización de un grupo de música norteña.

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Los efectivos fueron recibidos con amenazas de muerte y los asistentes les lanzaron objetos, lo que derivó en que un elemento de la Policía Municipal resultara lesionado.

El primer detenido fue identificado como José Roberto “N”, de 30 años, quien portaba una pistola tipo Glock. Tras esa primera captura, los asistentes a la reunión asumieron que los uniformados abandonarían el lugar, pero el operativo continuó.

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El despliegue de drones al interior del inmueble permitió localizar armas de fuego, parte de las cuales habían sido abandonadas en los techos de casas vecinas. Las amenazas contra los elementos de seguridad prosiguieron incluso a través de canales de radiofrecuencia, lo que llevó a las autoridades a advertir la presencia de personas “de alta peligrosidad” entre los congregados.

Lo anterior derivó en la ejecución de un cateo formal que resultó en la detención de las 28 personas. De ese total, 27 fueron puestas a disposición de un juez del fuero común, mientras que uno fue turnado a la Fiscalía General de la República (FGR).