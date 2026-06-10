Dan hasta 107 años de prisión a hombre por ataque armado en fiesta de San Miguel Topilejo que dejó dos muertos

Los sujetos sentenciados (FGJ-CDMX)

Tres hombres identificados como Luis “N”, Alan “N” y Gabriel “N” fueron sentenciados con hasta 107 años de prisión tras ser hallados culpables por su responsabilidad en el ataque armado ocurrido en una fiesta patronal en San Miguel Topilejo en la Ciudad de México.

La Fiscalía General de Justicia de la capital del país (FGJ-CDMX) informó sobre las sentencias condenatorias el 9 de junio. Los hechos por los que fueron sentenciados resultaron en la muerte de dos personas y que otras seis quedaran lesionadas.

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“A través de entrevistas a testigos y familiares de las víctimas, así como dictámenes periciales en criminalística, balística, medicina, fotografía y necropsia, el agente del Ministerio Público acreditó la responsabilidad de Gabriel “N” como autor material, así como la participación de Luis “N” y Alan N“, destaca el reporte de las autoridades.

Es por lo anterior que un juez determinó una sentencia de 107 años de prisión en contra de Gabriel “N” tras ser hallado culpable de los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.

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(Foto: SSC CDMX)

Mientras que los otros dos sujetos, Luis “N” y Alan “N” fueron sentenciados a 80 años y siete meses de prisión por los delitos de homicidio calificado, homicidio calificado en grado de tentativa y narcomenudeo.

De igual manera, los tres sujetos referidos deberán realizar el pago de la reparación del daño en favor de las víctimas.

Así fue el ataque armado

Fue el 15 de mayo de 2023 que fue registrada una riña, en dicha ocasión Luis “N” y Alan “N” fueron los encargados de incitar a Gabriel “N”, quien llevaba un arma de fuego, a disparar contra las personas que estaban en el sitio.

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Tras dicho ataque efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) arrestaron a los tres sujetos referidos, además de que aseguraron el arma usada en los hechos. En dicha ocasión, Luis y Alan fueron asegurados junto con sustancias ilícitas.

Una intensa movilización policiaca se registró en una feria de la alcaldía Tlalpan, debido a las detonaciones de arma de fuego durante un evento musical Twitter@TlalpanVecinos

Los reportes indican que por la balacera registrada en la feria de San Miguel Topilejo, en la alcaldía Tlalpan, una menor de edad falleció.

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Los hechos ocurrieron durante un evento musical celebrado en honor a San Miguel Arcángel el domingo 14 de mayo, festividad que se extendió hasta la madrugada del día siguiente. Las autoridades informaron que dos sujetos protagonizaron una discusión, situación que derivó en que uno de ellos abriera fuego contra los presentes.

Las detonaciones generaron pánico entre los espectadores, quienes corrieron en distintas direcciones al desconocer el origen de los disparos, lo que ocasionó empujones y caídas que sumaron víctimas al saldo de heridos.

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El secretario de Seguridad Ciudadana confirmó la detención de tres personas que habrían disparado en estado de ebriedad duranta la feria de San Miguel Topilejo (Foto: Twitter@OHarfuch)

Un video difundido en redes sociales registró el momento exacto de la agresión: en el clip se escucha una serie de disparos mientras los pobladores de San Miguel Topilejo bailaban frente a uno de los escenarios de la feria.

Una menor de edad resultó herida por los disparos y fue atendida inicialmente en el hospital regional de Topilejo. Ante la gravedad de las lesiones en una de sus manos, debió ser trasladada a un hospital de especialidades en la alcaldía Coyoacán. El entonces titular de la SSC de la CDMX, Omar García Harfuch, confirmó que la meno falleció.

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Además, la SSC desplegó un operativo de vigilancia en la zona para resguardar la integridad de los asistentes que aún permanecían en el lugar. “Tomamos conocimiento y coordinamos acciones con el sector de policía para reforzar seguridad en la zona”, informó la dependencia a través de sus redes sociales.