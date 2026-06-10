México

FGR presenta plan de cara al Mundial 2026: lanza campaña contra trata y habilita micrositio para denuncias en línea

Las 32 fiscalías federales del país estarán activas durante el torneo, en coordinación con Migración, Aduanas y las secretarías de seguridad de los tres niveles de gobierno

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La titular de la Fiscalía federal reveló las acciones a llevar a cabo por parte de la institución. Crédito: FGR
La titular de la Fiscalía federal reveló las acciones a llevar a cabo por parte de la institución. Crédito: FGR

La fiscal general de la república, Ernestina Godoy, presentó tan solo dos días antes del arranque del Mundial 2026 el plan estratégico de la Fiscalía General de la República (FGR) para preservar la paz en el país y combatir los delitos del ámbito federal durante la realización del evento deportivo.

Como parte de la estrategia, la FGR puso en marcha una campaña nacional de prevención contra la trata de personas, con énfasis en niñas, niños y adolescentes, y habilitó un micrositio mundialista en su portal de internet donde cualquier persona puede iniciar una denuncia en línea, localizar la oficina más cercana o consultar el directorio del Centro de Atención Ciudadana, disponible las 24 horas los siete días de la semana.

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