Desayunos bajos en azúcar: así puedes cuidar tu salud desde que te despiertas

Quienes omiten el desayuno de forma habitual tienen 26% más riesgo de presentar azúcar elevada en sangre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuerpo pasa entre 8 y 10 horas sin recibir alimento durante la noche. Al despertar, el metabolismo espera combustible.

Lo que se le de en ese primer momento del día define, en buena medida, cómo funciona todo lo demás: el nivel de energía, la concentración, el peso y hasta el estado de ánimo.

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El problema no es solo saltarse el desayuno. Es también qué se desayuna.

Un café con pan dulce o un jugo de caja pueden disparar la glucosa en sangre y derrumbarla minutos después, generando más hambre, más antojos y más fatiga.

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Un desayuno sin azúcar añadida ayuda a evitar los picos de insulina que generan hambre intensa a media mañana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El azúcar añadida en el desayuno es uno de los factores que más daño hace sin que se note.

Elegir opciones bajas en azúcar desde la primera comida del día es una decisión que protege la salud a largo plazo. Y no tiene que ser complicado ni aburrido.

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Por qué el azúcar en el desayuno importa más de lo que crees

Un análisis publicado en la revista médica Nutrients, disponible a través del repositorio digital PubMed Central del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, revisó 9 estudios con más de 118 mil participantes y encontró que quienes no desayunan o lo hacen mal tienen 26% más riesgo de presentar azúcar elevada en sangre.

Además también pueden presentar un 10% más de probabilidad de desarrollar síndrome metabólico.

El síndrome metabólico agrupa condiciones como obesidad abdominal, glucosa alta, presión elevada y colesterol alterado.

La combinación de proteína, fibra y verduras en el desayuno prolonga la saciedad y estabiliza la glucosa en sangre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Juntas, las afectaciones del síndrome metabólico disparan el riesgo de diabetes tipo 2 y enfermedades del corazón.

Lo que ocurre a nivel hormonal es directo: un desayuno cargado de azúcar provoca un pico de insulina.

El cuerpo responde almacenando grasa, la glucosa cae en picada y el hambre regresa antes del mediodía.

Con el tiempo, esa dinámica deteriora la sensibilidad a la insulina y acumula grasa abdominal.

El desorden en los niveles de colesterol y triglicéridos, aumenta 13% en quienes omiten el desayuno, según Nutrients. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) advierte en sus boletines informativos que omitir o hacer mal el desayuno también provoca fatiga, mareos y bajo rendimiento cognitivo.

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Romper ese ciclo desde la mañana es posible. Solo requiere cambiar qué hay en el plato.

3 desayunos bajos en azúcar que puedes preparar hoy

Huevos revueltos con espinaca y aguacate

Sin azúcar añadida, con proteína completa y grasa saludable que mantiene la saciedad por horas.

Ingredientes (1 porción):

2 huevos

1 puño de espinaca

½ aguacate

Sal y pimienta al gusto

Unas gotas de aceite de oliva

Preparación: Batir los huevos con sal y pimienta. En un sartén con aceite de oliva, saltear la espinaca durante 1 minuto.

Agregar los huevos y revolver a fuego medio hasta que cuajen. Servir con el aguacate en rebanadas.

La espinaca aporta magnesio, mineral clave para la regulación de la insulina y el metabolismo de la glucosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Yogur natural con frutos rojos y semillas de chía

Sin azúcar añadida, con fibra, proteína y antioxidantes que regulan la glucosa desde temprano.

Ingredientes (1 porción):

150 gramos de yogur natural sin azúcar

1 puño de fresas o moras frescas

1 cucharada de semillas de chía

5 o 6 nueces troceadas

Preparación: Colocar el yogur en un tazón. Agregar los frutos rojos, la chía y las nueces. No necesita endulzante: la fruta aporta dulzor natural. Servir de inmediato.

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Los frutos rojos aportan antioxidantes sin azúcar añadida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Avena con canela y manzana, sin azúcar

La versión sin azúcar añadida del desayuno más clásico y accesible.

Ingredientes (1 porción):

½ taza de avena en hojuelas

1 taza de agua o leche sin azúcar

½ manzana picada en cubos

½ cucharadita de canela en polvo

1 pizca de sal

Preparación: Cocinar la avena con el líquido a fuego medio por 5 minutos. Agregar la manzana picada, la canela y la sal.

No agregar azúcar, miel ni piloncillo. La manzana y la canela aportan suficiente sabor. Servir caliente.

a La avena en hojuelas es una fuente de betaglucano, fibra soluble que regula la glucosa y el colesterol; la canela contribuye a mejorar la sensibilidad a la insulina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que se recomienda incluir en un desayuno equilibrado

El IMSS señala que el desayuno debe aportar entre 20% y 35% de la energía total del día.

Para lograrlo sin recurrir al azúcar, la clave está en combinar los tres grupos del Plato del Bien Comer: verduras y frutas (para aportar fibra), cereales integrales como la avena, y leguminosas o alimentos de origen animal (como huevo o lácteos naturales) para obtener proteína de calidad.

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El IMSS advierte que saltarse el desayuno puede provocar fatiga y mareos, efectos especialmente notorios durante la actividad física. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa combinación frena la absorción de glucosa, prolonga la saciedad y evita el pico de insulina que genera el azúcar refinada.

La misma institución recomienda distribuir la ingesta en 4 o 5 tiempos al día en lugar de concentrar todo en 1 o 2 comidas, lo que también reduce el riesgo de obesidad y los desequilibrios metabólicos asociados a saltarse comidas.

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