México

“Todas con Karina hasta que ganemos”: amigas de la influencer lanzan playera de apoyo

Evelyn “La Mamita” presentó la playera con la que apoyaran a Karina Torres en La Casa de los Famosos México 2026

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Evelyn La Mamita compartió la playera con la que apoyaran a Karina Torres en su paso por La Casa de los Famosos México 2026 (Video: TikTok/alertaflopina)

La creadora de contenido, Evelyn “La Mamita” Hernández compartió la mercancía con la que apoyaran a Karina Torres durante sus estancia en La Casa de los Famosos México 2026.

“La Mamita” junto a sus amigas de León utilizarán la playera para apoyar a su amiga, aclarando que no es una playera que este a la venta, únicamente será

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“Esta es la playera oficial que nosotras las de León vamos a estar teniendo. No las vendemos, para que no vayan a decir que vamos a vender. No las vendemos. Las mandamos a hacer de nuestro diseño”, comentó Evelyn.

La playera cuenta con la cara de Karina Torres en la parte frontal de la playera y con una frase de apoyo para Karina en la parte trasera de la playera.

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“Atrás dice ‘Siempre la más, nunca la menos, todas con Karina hasta que ganemos’”, señaló.

Karina Torres fue la segunda habitante confirmada para la cuarta temporada. (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)
Karina Torres fue la segunda habitante confirmada para la cuarta temporada. (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

¿Cuál fue la opinión sobre la playera?

Las reacciones sobre el diseño de la playera no se hicieron esperar, muchos usuarios mencionaron que deberían ponerla a la venta para poyar a Karina.

  • “Yo quiero una, pero que me quede oversize”
  • “Puro Team Karina la delfina”
  • “Ahí tenían un gran emprendimiento, quién no quisiera la merch de Karina”
  • “Están buenísimas, con la cara de delfín de Kary”

Son algunos de los comentarios que dejan los seguidores tras el anuncio de las playeras.

Karina Torres -México- 14 agosto
Amigas de Karina Torres prepararon unas playeras para apoyarla en el reality. (YT/El Mich Tv)

Kimberly “La Más Preciosa” envió apoyo a Karina Torres

Evelyn no es la única amiga que ha enviado su apoyo antes de la entrada de Karina a La Casa de los Famosos México 2026, Kimberly “La Más Preciosa” también le envió su apoyo antes de su entrada.

Kimberly mandó un mensaje de apoyo y cariño para su amiga a horas del estreno, “La Más Preciosa” espera que su amiga destaque dentro de la competencia.

“La quiero mucho, le deseo lo mejor y triunfa”, declaró.

La integrante de Las Perdidas también anticipó cómo imagina a Karina frente a las cámaras. “Súper espectacular, así como la conocemos, que es de mucha chispa, mucho carisma”, afirmó.

Este mensaje dejó abierta la posibilidad de un reencuentro futuro, pese al distanciamiento público que también rodea a su relación con Wendy Guevara.

kimberly la más preciosa
La integrante de las perdidas compartió un mensaje de apoyo para Karina Torres CRÉDITO: (X/@kimberly_lamaspreciosa)

Kimberly niega un pleito con Karina Torres

Kimberly respondió que no ha tenido ningún inconveniente con Karina y atribuyó la distancia únicamente a la agenda de la influencer.

“Nomás no la he visto, pues yo sé que anda muy ocupada”, señaló.

Cuando le preguntaron si la cercanía entre Torres y Wendy Guevara influyó en ese alejamiento, lo rechazó.

“Ya estamos grandes y ya seríamos unos tontos si hacemos caso a la gente o a la que nos rodea”, respondió.

La relación entre Kimberly y Wendy, ganadora de la primera temporada del mismo programa, atraviesa un quiebre documentado públicamente.

En febrero de 2026, Wendy explicó que la distancia comenzó tras un incidente con Oscar Barajas, entonces esposo de Kimberly, quien le reclamó durante una reunión.

Kimberly no salió en su defensa y ese episodio marcó el fin del vínculo. Aun con ese antecedente, la creadora de contenido no descartó una reconciliación.

“Puede ser, en algún momento, lo que el tiempo nos diga”, contestó.

Persona en dos imágenes: cabello rubio y traje negro con patrón de red sobre fondo morado; cabello oscuro y vestido de lentejuelas sobre fondo blanco
Wendy Guevara contó que, pese a los años de cercanía con Kimberly ‘La más preciosa’, la amistad se ha visto afectada por terceros y agendas diferentes. (Instagram)

Karina Torres entra al reality sin estrategia y cumple 36 años dentro de la casa

Karina Torres fue anunciada el 7 de julio como la segunda habitante de la cuarta edición de La Casa de los Famosos México, la influencer llega al encierro sin una estrategia definida y con la intención de mostrarse sin filtros.

Karina Torres adelantó que podría peinar o teñir el cabello a cualquiera de sus compañeros durante su estancia, ya que la “Licenciada” es estilista de profesión.

Karina Torres entrará a la casa con el apoyo de sus amigas. (Captura de pantalla)
Karina Torres entrará a la casa con el apoyo de sus amigas. (Captura de pantalla)

Dentro de la casa la creadora de contenido celebrará su cumpleaños número 36 frente a las cámaras el 4 de agosto. Karina construyó buena parte de su presencia en redes sociales en transmisiones junto a Las Perdidas.

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