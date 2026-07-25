EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy sábado 24 de julio: decomisan arsenal de “Los Rusos” en Sonora

La jornada del viernes dejó un panorama de violencia extendida en varias regiones del país. En Apatzingán, civiles armados atacaron a elementos de la Guardia Civil y la Policía Municipal durante recorridos preventivos en la colonia Nueva; un policía municipal fue herido por arma de fuego y el guardia civil Andrik Aldair Montañez Solís perdió la vida. En Oaxaca, el corresponsal de Proceso Pedro Matías Arrazola recibió una amenaza de muerte, apenas días después del asesinato del periodista Alejandro Leyva en la misma entidad. Y en Tecomán, Colima, el periodista Juan Pablo Ávila Martínez fue atacado físicamente al salir de su domicilio junto a su familia.

En materia de operativos, las fuerzas de seguridad registraron uno de los mayores decomisos de armamento recientes en San Luis Río Colorado, Sonora: 81 armas largas —entre ellas cuatro ametralladoras antiaéreas de alto calibre—, 128 cargadores y casi 275 mil cartuchos fueron asegurados por una operación conjunta del Ejército, la Guardia Nacional, la Marina, la FGR y corporaciones estatales y municipales.

En el frente judicial, la Fiscalía de la Ciudad de México obtuvo la vinculación a proceso de cinco integrantes de las células La Glendisa y UJ-40 —esta última ligada a La Unión Tepito— por extorsión agravada y narcomenudeo. Además, la Fiscalía del Estado de México vinculó a proceso a “El Geisler”, presunto integrante de Los Vallarta, célula del CJNG relacionada con el lanzamiento de un explosivo en los juzgados del penal Neza-Bordo el 14 de febrero.

En el caso Ayotzinapa, un juez federal canceló la prisión preventiva domiciliaria del exprocurador Jesús Murillo Karam, quien a partir de ahora portará un brazalete electrónico. Y desde Sinaloa, el Gabinete de Seguridad federal desmintió un video viral que atribuía un dispositivo militar al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya; las autoridades aclararon que las imágenes correspondían al operativo de seguridad del secretario de Seguridad del estado.

Esas fueron las noticias del viernes. A continuación, las noticias de este sábado.