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Detienen a “El Comandante Levy”, expolicía buscado por doble homicidio en Veracruz: ofrecían 350 mil pesos por él

Levi Arguijo Morales fue arrestado el pasado viernes 24 de julio en la colonia Loma Chica de Zapopan, Jalisco

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La captura fue realizada en el municipio de Zapopan, Jalisco. Crédito: Gabinete de Seguridad
La captura fue realizada en el municipio de Zapopan, Jalisco. Crédito: Gabinete de Seguridad

Autoridades federales y estatales detuvieron el pasado viernes 24 de julio a las 5:24 de la tarde a Levi Arguijo Morales, alias “El Comandante Levy”, exmando policial requerido por la Fiscalía General del Estado de Veracruz por los delitos de homicidio doloso calificado y extorsión. La FGE Veracruz ofrecía una recompensa de 350 mil pesos por información que condujera a su captura, bajo un acuerdo publicado este 2026.

El operativo fue coordinado entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), la FGE Veracruz y autoridades del gobierno de Jalisco. Tras la detención, Arguijo Morales fue trasladado a la Ciudad de México para quedar a disposición de las autoridades ministeriales veracruzanas, quienes lo presentarán ante un juez.

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Víctimas fueron sacadas de la comandancia de Atoyac antes de ser ejecutadas

Los hechos que se le atribuyen al “Comandante Levy” ocurrieron los días 4 y 5 de enero de 2023 en el municipio de Atoyac, Veracruz. De acuerdo con la carpeta de investigación, dos personas fueron detenidas y trasladadas a las instalaciones de la comandancia de la Policía Municipal de ese municipio.

Arguijo Morales, quien se desempeñaba como mando policial al momento de los hechos, habría ordenado que las víctimas no fueran puestas a disposición de la autoridad ministerial. La indagatoria señala que, junto con otras personas, habría permitido que ambas fueran sustraídas de dichas instalaciones.

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Horas después, las dos víctimas fueron localizadas sin vida con lesiones producidas por proyectil de arma de fuego. La FGE Veracruz abrió la carpeta de investigación que derivó, más de dos años después, en la orden de aprehensión ejecutada este viernes.

La ficha oficial tras su captura no contiene el sitio exacto donde ocurrió. Crédito: RND
La ficha oficial tras su captura no contiene el sitio exacto donde ocurrió. Crédito: RND

El Registro Nacional de Detenciones consultado por Infobae México lo describe como hombre de aproximadamente 38 años, 1.68 metros de estatura, complexión robusta, tez morena y cabello negro. Al momento de su captura vestía playera negra, pantalón de mezclilla azul, tenis blancos y gorra negra.

La FGE Veracruz emitió ficha de búsqueda con recompensa de 350 mil pesos

Con el avance de las investigaciones, la FGE Veracruz emitió una ficha de búsqueda pública bajo el Acuerdo 49/2026, en la que ofreció 350 mil pesos a quien proporcionara información útil, veraz y oportuna que coadyuvara a la localización, detención o aprehensión de Arguijo Morales. La dependencia habilitó la línea anónima 800 890 68 63, disponible las 24 horas, y el correo recompensas@fiscaliaveracruz.gob.mx.

Ficha de recompensa para localizar al Comandante Levy. Crédito: Fiscalía de Veracruz
Ficha de recompensa para localizar al Comandante Levy. Crédito: Fiscalía de Veracruz

Cabe señalar que la ficha consignó al detenido bajo dos nombres: Levy Arguijo Morales y/o Levi Arguijo Morales, con el alias “El Comandante Levy”.

Trabajos de inteligencia permitieron ubicarlo en Zapopan

Según un comunicado conjuntos entre la SSPC y la SSC, agentes de seguridad dieron seguimiento a información proporcionada por la FGE Veracruz, lo que permitió identificar la zona de movilidad del objetivo.

Los efectivos implementaron vigilancias fijas y móviles en la colonia Loma Chica, en Zapopan, Jalisco, hasta localizar a “El comandante Levy” y corroborar su identidad. Al confirmarse, cumplimentaron la orden de aprehensión por homicidio doloso calificado.

La FGE Veracruz ubicó en su comunicado la detención en la Ciudad de México, mientras que la SSPC, la SSC y el Gabinete de Seguridad del gobierno federal coincidieron en señalar que la captura ocurrió en Zapopan, y que el traslado a la Ciudad de México fue posterior.

El Gabinete de Seguridad calificó mediante un mensaje en la red social X a Arguijo Morales como “objetivo prioritario” y señaló que su detención fue resultado de trabajos de inteligencia, investigación e intercambio de información entre instituciones.

Arguijo Morales será presentado ante juez de control

La FGE Veracruz, a través de la Fiscalía Regional Córdoba, informó que Arguijo Morales será presentado ante el juez de control que lo requiere para que, en audiencia inicial, se determine su situación jurídica.

La dependencia reiteró que las investigaciones continúan para esclarecer plenamente los hechos y llevar ante la justicia a todas las personas que resulten responsables.

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