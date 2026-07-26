México

Detienen a director de academia militarizada, Jorge Luis N, segunda persona implicada en el feminicidio de Dafne en Ciudad Madero

La Fiscalía de Tamaulipas confirmó la captura del segundo presunto implicado en el feminicidio, ocurrido el 16 de julio de 2026

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Joven Dafne Zapata en primer plano con tirantes dentales, fondo desenfocado de la entrada de la Academia Militarizada de Marina Doenitz, foto de Karl Dönitz.
Dafne Zapata aparece en primer plano, ligeramente desaturada, con la entrada de la Academia Militarizada de Marina Doenitz desenfocada en el fondo y una fotografía de Karl Dönitz en blanco y negro en la esquina superior derecha. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGE) informó la detención de una segunda persona presuntamente relacionada con el feminicidio de Dafne N, caso que ha generado indignación pública por haberse registrado al interior de una academia militarizada ubicada en el municipio de Ciudad Madero.

De acuerdo con la dependencia, la captura fue posible gracias a las investigaciones realizadas por la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Feminicidio y Homicidio Doloso de Mujeres, instancia encargada de integrar la carpeta de investigación y reunir los elementos necesarios para solicitar una orden de aprehensión.

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Los hechos ocurrieron el 16 de julio de 2026, fecha en la que se reportó el fallecimiento de la joven en las instalaciones de la academia, un caso que desde el inicio provocó una amplia atención mediática y exigencias de justicia por parte de familiares, colectivos y ciudadanos.

Cumplimentan orden de aprehensión

Ficha de detención Jorge Luis N feminicidio Dafne Tamaulipas
Ficha de detención Jorge Luis N feminicidio Dafne Tamaulipas (especial)

En un comunicado oficial, la Fiscalía detalló que agentes de investigación lograron cumplimentar una orden de aprehensión contra Jorge Luis N, segundo presunto responsable por su probable participación en el delito de feminicidio y que era el director de la academia Doenitz.

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La institución precisó que el detenido fue presentado ante la autoridad judicial competente, la cual será la encargada de definir su situación jurídica conforme al debido proceso y a las pruebas integradas dentro de la investigación.

Mientras en el Registro Nacional de Detenciones, se señala que Jorge Luis ‘N’ fue capturado por elementos de la Policía Ministerial de Investigación la noche de este sábado 25 de julio, a las 9:12 pm, en la calle Noche Buena del fraccionamiento Los Encinos, en el municipio de Altamira.

El detenido fue puesto a disposición del juez de control de la Sexta Región, autoridad ante la que se definirá su situación jurídica, se lee en el documento.

Investigación continúa abierta

Ficha de detención feminicidio Dafne Tamaulipas
Ficha de detención Jorge Luis N feminicidio Dafne Tamaulipas (foto: RND/SSPC)

La Fiscalía de Tamaulipas reiteró que las investigaciones siguen en curso con el objetivo de esclarecer completamente lo ocurrido y garantizar que todas las personas involucradas enfrenten la justicia.

Las autoridades ministeriales señalaron que la integración de la carpeta de investigación continúa mediante el análisis de pruebas periciales, testimoniales y demás diligencias que permitan fortalecer el caso ante los tribunales.

Caso generó conmoción en Tamaulipas

El feminicidio de Dafne N ocurrió dentro de una academia militarizada de Ciudad Madero, situación que provocó un amplio debate sobre las condiciones de seguridad y supervisión en este tipo de instituciones.

Desde que se dio a conocer el caso, familiares de la víctima han solicitado una investigación exhaustiva para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el crimen y garantizar que no exista impunidad.

Organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres también han dado seguimiento al proceso, al considerar que se trata de un caso emblemático que debe resolverse con total transparencia.

Cabe recordar que la primera persona detenida por este caso fue Yanina N, joven de 18 años imputada por presunta complicidad en el feminicidio de Dafne.

Su audiencia fue pospuesta porque no pudo completarse este viernes en el Centro Integral de Justicia de Altamira, ya que solo 9 de los 32 testigos convocados por la defensa se presentaron.

Autoridad judicial definirá situación legal

Con esta nueva captura, el proceso judicial entra en una etapa clave, ya que será un juez quien determine si existen elementos suficientes para vincular a proceso al detenido por el delito de feminicidio.

La Fiscalía recordó que toda persona imputada goza del principio de presunción de inocencia hasta que una autoridad judicial emita una sentencia definitiva.

Mientras tanto, las investigaciones permanecen abiertas y no se descarta que puedan realizarse nuevas diligencias o actuaciones ministeriales conforme avance el proceso.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas aseguró que continuará trabajando para esclarecer totalmente el feminicidio de Dafne N, con la detención del segundo presunto implicado, las autoridades buscan fortalecer el caso para que los responsables enfrenten la justicia.

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