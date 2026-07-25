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Capturan al “Palma”, presunto integrante del CJNG señalado como generador de violencia en Acapulco

Reynier “N” fue detenido por su presunta participación en el asesinato de un taxista en junio de este año

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Fue detenido con base en investigaciones derivadas del asesinato de un taxista. Crédito: FGE Guerrero
Fue detenido con base en investigaciones derivadas del asesinato de un taxista. Crédito: FGE Guerrero

La Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) anunció este 25 de julio la detención de Reynier “N”, alias “Palma”, identificado como presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y uno de los principales generadores de violencia en el municipio de Acapulco.

El arresto fue posible por el cumplimiento de una orden judicial por el homicidio de un taxista ocurrido el 16 de junio en la avenida Costera Miguel Alemán. Tras su captura, el imputado quedó a disposición del juez de control que lo requiere.

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Según información oficial, el operativo fue ejecutado por personal de la FGE en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Marina y la Policía Estatal de Guerrero.

Sujetos en motocicleta persiguieron y mataron al taxista frente a playa Manzanillo

Según los señalamientos y reportes de medios locales, el crimen que derivó en la orden de aprehensión ocurrió alrededor de la 1:00 de la tarde del 16 de junio de 2026.

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La víctima, identificada como Javier “N”, conducía su taxi en dirección al Zócalo por la Costera Miguel Alemán cuando sujetos desconocidos a bordo de una motocicleta lo persiguieron hasta darle alcance frente a los lavaderos de playa Manzanillo, en la zona Tradicional del puerto, según reportó El Sol de Acapulco.

Una mano empuña un arma de fuego que dispara una bala hacia el reposacabezas de un asiento de automóvil, causando una explosión de material y humo.
El cuerpo de la víctima quedó al interior de su taxi. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los agresores le dispararon en repetidas ocasiones hasta quitarle la vida en el lugar. El cuerpo quedó dentro de un Volkswagen Jetta de blanco y rótulos azules, con número económico 1986, recostado en el asiento del conductor con varios impactos de bala, de acuerdo con el mismo medio.

Las autoridades fueron alertadas por reportes de disparos en las inmediaciones del Barrio de la Bodega. Al lugar llegaron agentes turísticos, estatales y de la SSPC, quienes delimitaron la escena del crimen para que peritos de la FGE realizaran las investigaciones.

“Palma” quedará ante un juez de control para determinar su situación jurídica

De acuerdo con el comunicado de la FGE Guerrero compartido en sus canales oficiales tras la aprehensión, las investigaciones establecieron que el “Palma” habría accionado el arma de fuego en contra del taxista.

Tras su captura, Reynier “N” fue puesto a disposición del juez de control que lo requiere, quien determinará su situación jurídica conforme a derecho. La FGE precisó que la detención forma parte de la estrategia coordinada de las instituciones de seguridad para detener a personas señaladas como generadoras de violencia y esclarecer delitos de alto impacto en el estado.

Esto se conoce sobre la presencia del CJNG en la entidad

Guerrero figuró como el cuarto estado con presencia del CJNG en el documento Estrategia de Seguridad de los Primeros 100 Días del gobierno federal, después de Jalisco, Guanajuato y Nayarit.

Por su parte, Acapulco aparece como el sexto municipio con mayor incidencia de homicidios dolosos vinculados a delincuencia organizada a nivel nacional, dentro de uno de los 5 estados de atención prioritaria en materia de seguridad.

Según los reportes, células del CJNG se han enfrentado en el puerto contra remanentes del Cártel Independiente de Acapulco, organización que perdió cohesión y se dividió en facciones locales. La pugna se concentró en el control del narcomenudeo, la extorsión y el cobro de piso en colonias y zonas comerciales del municipio.

El colombiano contó que la oferta inicial era para desempeñarse en una empresa de seguridad privada - crédito archivo REUTERS/Stringer
El CJNG tiene operación en la entidad. (Imagen ilustrativa) REUTERS/Stringer

La disputa entre estas estructuras derivó en despliegues recurrentes de fuerzas federales y estatales, así como en operativos de seguridad reforzados en corredores turísticos, avenidas principales y colonias con alta incidencia delictiva. En abril de 2026, el gobierno de Guerrero anunció la instalación de puestos de control en zonas estratégicas como parte de una estrategia coordinada con autoridades federales y municipales.

El subsecretario de Desarrollo Político y Social del estado, Francisco Rodríguez Cisneros, informó la medida sin precisar cuántos filtros serían instalados ni en qué puntos específicos operarían.

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