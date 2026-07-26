Novio de Alejandra Jaramillo expone a Gustavo Adolfo Infante: “Le escribió para invitarla a su programa”

Beta Mejía salió en defensa de su novia Alejandra Jaramillo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cruce de declaraciones entre Alejandra Jaramillo y Gustavo Adolfo Infante sigue dando de qué hablar, ahora fue el novio de la conductora, Beta Mejía que salió en defensa de su pareja.

El tema con Gustavo Adolfo Infante comenzó luego de que el conductor sugiriera que Jaramillo buscara trabajo en su país y no en México.

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La respuesta más directa llegó de su pareja. Beta Mejía aseguró que el periodista habría buscado a Jaramillo en privado para entrevistarla, pese a que públicamente cuestionó que continuara su carrera en la televisión mexicana.

Mejía escribió en la publicación del conductor de De Primera Mano un mensaje en el que señaló una contradicción entre el discurso público y el contacto privado.

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“Qué raro Gustavo, el miércoles le escribió a mi mujer para enviarle un link y que se conecte a su programa para una entrevista, o sea no la quiere trabajando en México pero sí la quiere en su programa”, comentó Beta Mejía.

En esa publicación, el periodista dijo que nunca se le desea a nadie quedarse sin trabajo, pero concluyó señalando que Jaramillo debería encontrara empleo en Ecuador.

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Alejandra Jaramillo respondió en la misma publicación lamentando ese tipo de comentarios, aunque optó por desearle lo mejor al periodista en lugar de entrar en una confrontación directa.

“No sabía que tenías el poder y decisión para lograr eso en todo un país de 133 millones de habites. No sabía que tenías el poder absoluto sobre todo eso..., te envío mucho amor, mucha paz interior, te envío mucha luz, y que siempre recuerdes que las puertas que abre Dios ningún humano las puede cerrar”, comentó Jaramillo.

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Un texto en pantalla lee 'Toda acción tiene una reacción'. Infante aborda el despido de la conductora ecuatoriana Alejandra Jaramillo de la cadena mexicana Univision. La decisión se tomó a raíz de comentarios sobre partidos de fútbol entre México y Ecuador. Este formato corresponde a una pieza de opinión o comentario en redes sociales.

El origen: una burla tras la eliminación de México

La conductora ecuatoriana, conocida como “La Caramelo”, encendió las redes sociales el 5 de julio con una serie de mensajes en tono de burla luego de que Inglaterra derrotara a México 3-2 en cuartos de final.

“No pudieron ni con un jugador menos. Ni con los 11 minutos de tiempo extra. Ni yendo otra vez al hotel a gritar. Chao. Bye bye. Sayonara. Arrivederchi”, comentó.

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También agradeció con ironía a los delanteros ingleses Harry Kane y Jude Bellingham, afirmando que “tienen raíces esmeraldeñas”.

Estos comentarios surgieron luego de que México venciera a la Selección de Ecuador en dieciseisavos de final en el Estadio Ciudad de México.

En redes sociales reportaron malos tratos para los aficionados y jugadores ecuatorianos, razón por la que Jaramillo atacó directamente a la Selección Mexicana días después.

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Alejandra Jaramillo (RS)

Las disculpas no frenaron la campaña en su contra

Miles de usuarios impulsaron campañas en redes exigiendo su salida de Univision y hasta el boicot al canal, ante la presión en redes sociales, Jaramillo borró parte del contenido y publicó un video de disculpa.

En el video dijo: “Quiero de todo corazón pedir mis más sinceras disculpas públicas por haber celebrado la derrota de México en el Mundial. México es un país que amo y respeto profundamente”.

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Reconoció que la situación “se salió un poco de control”, aunque insistió en que nunca insultó a nadie, los usuarios en redes sociales consideraron las disculpas como insuficientes y falsas.

Las disculpas de Alejandra Jaramillo no fueron suficientes. (Instagram)

Su salida de ¡Siéntense quien pueda!

A pesar de las disculpas, para el 22 de julio, durante la transmisión en vivo de ¡Siéntese quien pueda!, el conductor Jorge Bernal leyó el comunicado de despedida.

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“Alejandra Jaramillo deja de formar parte del elenco regular de ¡Siéntese quien pueda! Le agradecemos su entrega, su talento y todos los momentos que compartió con este equipo y sobre todo con ustedes, nuestro público", comentó Bernal.

Se dio a conocer oficialmente la salida de Alejandra Jaramillo (Captura de pantalla/Siéntese quien pueda)

Univision nunca vinculó oficialmente la salida de Jaramillo con la polémica del Mundial.

Tras la reciente polémica y lucha mediática con Gustavo Adolfo Infante su futuro apunta hacia proyectos independientes en plataformas digitales, plataformas en donde cuenta con más de cuatro millones de seguidores.