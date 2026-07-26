México Deportes

Esta es la razón por la que Chucky Lozano no llegó a Chivas

El atacante mexicano habría sido ofrecido al club de Guadalajara pero fue descartado

Guardar
Google icon
Lozano habría sido ofrecido al Guadalajara. Reuters.
Lozano habría sido ofrecido al Guadalajara. Reuters.

El futuro de Hirving “Chucky” Lozano volvió a convertirse en tema de conversación luego de que diversos reportes revelaran que el atacante mexicano fue ofrecido a Chivas de cara al Apertura 2026.

Aunque la posibilidad de ver al canterano de Pachuca con la camiseta rojiblanca despertó ilusión entre algunos aficionados, la operación nunca pasó de un acercamiento.

PUBLICIDAD

La directiva del Guadalajara analizó el escenario, pero finalmente descartó avanzar por el fichaje debido a factores económicos y deportivos que hicieron inviable la incorporación del seleccionado nacional.

El millonario salario de Chucky Lozano hizo imposible su llegada a Chivas

De acuerdo con distintos reportes, el entorno de Chucky Lozano buscó conocer el interés de varios clubes de la Liga MX luego de que el atacante quedara fuera de los planes deportivos de San Diego FC.

PUBLICIDAD

Entre las instituciones contactadas apareció Chivas, un equipo que históricamente ha buscado reforzarse con futbolistas mexicanos de jerarquía.

Sin embargo, el principal obstáculo fue el aspecto financiero. De acuerdo con las cifras más recientes de la Asociación de Jugadores de la MLS (MLSPA), Lozano percibe un salario base de 6 millones de dólares anuales, mientras que su compensación garantizada asciende a 9.33 millones de dólares por temporada, una cifra que lo coloca entre los futbolistas mejor pagados de toda la liga.

Con esas condiciones económicas, la directiva rojiblanca consideró que la operación estaba fuera de los parámetros salariales del club.

Lozano fue borrado del San Diego. (AP Foto/Denis Poroy, archivo)
Lozano fue borrado del San Diego. (AP Foto/Denis Poroy, archivo)

Realizar un esfuerzo de esa magnitud habría significado romper el equilibrio financiero del plantel, por lo que el Guadalajara optó por no avanzar en las conversaciones.

De esta manera, el acercamiento nunca evolucionó hacia una negociación formal. No hubo una oferta oficial ni pláticas avanzadas entre ambas partes, por lo que el posible regreso del atacante a la Liga MX con la camiseta rojiblanca quedó descartado desde las primeras etapas.

Chivas priorizó su proyecto deportivo por encima del impacto mediático

Más allá del aspecto económico, la directiva rojiblanca también habría considerado que el fichaje de Chucky Lozano no respondía a las necesidades inmediatas del plantel.

En los últimos mercados, el club ha apostado por fortalecer posiciones específicas y por consolidar un proyecto basado en futbolistas jóvenes mexicanos con proyección.

La llegada de un jugador con el cartel internacional de Lozano habría significado un importante golpe mediático para la institución, pero internamente el análisis fue distinto.

Los responsables deportivos consideraron que el equipo requería reforzar otras zonas del campo antes que incorporar un atacante con un costo tan elevado.

Lozano no habría encajado en el proyecto de Amaury con Chivas. REUTERS/Eloisa Sanchez
Lozano no habría encajado en el proyecto de Amaury con Chivas. REUTERS/Eloisa Sanchez

Los reportes también señalan que Chivas no fue el único equipo al que fue ofrecido el seleccionado mexicano. Clubes como Cruz Azul, América, Tigres, Monterrey y Toluca también habrían recibido la posibilidad de analizar su incorporación.

En algunos casos existieron acercamientos iniciales, aunque las condiciones económicas terminaron alejando cualquier negociación.

Mientras tanto, el futuro de Chucky Lozano continúa siendo una incógnita. El atacante de 31 años aún posee cartel tanto en México como en el extranjero, pero cualquier equipo interesado deberá encontrar una fórmula que haga viable una operación marcada principalmente por el alto costo de su contrato.

La posibilidad de que Chucky Lozano vistiera la camiseta de Chivas generó expectativa, pero la realidad es que nunca estuvo cerca de concretarse.

El elevado salario del futbolista, que supera los 9 millones de dólares anuales en compensación garantizada, y la estrategia deportiva del club fueron los factores que terminaron cerrando la puerta a una incorporación que, aunque atractiva en el papel, no encajó en la planificación del Guadalajara para el Apertura 2026.

Temas Relacionados

Hirving LozanoChivasLiga MXmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Golpe a la piratería en CDMX: decomisan 2 mil 474 perfumes en local de la Gustavo A. Madero

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal verificaron el negocio antes de solicitar una orden judicial

Golpe a la piratería en CDMX: decomisan 2 mil 474 perfumes en local de la Gustavo A. Madero

Novio de Alejandra Jaramillo expone a Gustavo Adolfo Infante: “Le escribió para invitarla a su programa”

Beta Mejía respondió al periodista luego de que sugiriera que Alejandra Jaramillo buscara trabajo fuera de México

Novio de Alejandra Jaramillo expone a Gustavo Adolfo Infante: “Le escribió para invitarla a su programa”

Temblor hoy en México: Se reportó un sismo de magnitud 4.o en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: Se reportó un sismo de magnitud 4.o en Chiapas

Cruz Azul golea a Toluca y se corona como el Campeón de Campeones de la Liga MX

La Máquina se impuso con jerarquía a unos Diablos Rojos que se mostraron inoperantes duarante noventa minutos de juego en Los Angeles

Cruz Azul golea a Toluca y se corona como el Campeón de Campeones de la Liga MX

¿Cuál es la temperatura promedio en Bahía de Banderas?

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

¿Cuál es la temperatura promedio en Bahía de Banderas?
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy sábado 25 de julio: persecución policial termina con aseguramiento de drogas y vehículo

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy sábado 25 de julio: persecución policial termina con aseguramiento de drogas y vehículo

Fuerzas federales aseguran presunta refinería clandestina con más de 3.7 millones de litros de hidrocarburo en Tamaulipas

Descubren vivero ilegal de marihuana al interior de predio de 250 metros cuadrados en San Quintín, Baja California

Capturan al “Palma”, presunto integrante del CJNG señalado como generador de violencia en Acapulco

Detienen a “El Comandante Levy”, expolicía buscado por doble homicidio en Veracruz: ofrecían 350 mil pesos por él

ENTRETENIMIENTO

Novio de Alejandra Jaramillo expone a Gustavo Adolfo Infante: “Le escribió para invitarla a su programa”

Novio de Alejandra Jaramillo expone a Gustavo Adolfo Infante: “Le escribió para invitarla a su programa”

“Todas con Karina hasta que ganemos”: amigas de la influencer lanzan playera de apoyo

Ernesto Laguardia se despide de su esposa y es advertido: “No regresas si no ganas los cuatro millones”

Los mejores memes que dejó la pelea de RoRo vs Rivers en la Velada del año 6

La Casa de los Famosos México 2026: qué dinámica habrá de lunes a domingo

DEPORTES

Alarmas en la MLS: Germán Berterame quedó noqueado tras peligroso golpe en la cabeza

Alarmas en la MLS: Germán Berterame quedó noqueado tras peligroso golpe en la cabeza

Cruz Azul golea a Toluca y se corona como el Campeón de Campeones de la Liga MX

Samy Rivers y Natalia MX: cuánto ganarán las mexicanas por pelear en La Velada del Año 6

Cuáles son los fichajes más caros que han salido de la Liga MX: Ángel Correa entró al top y rompió récord

Atlante incumplió en el reglamento: uno de sus futbolistas jugó con otro jersey frente al América