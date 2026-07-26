Esta es la razón por la que Chucky Lozano no llegó a Chivas

Lozano habría sido ofrecido al Guadalajara. Reuters.

El futuro de Hirving “Chucky” Lozano volvió a convertirse en tema de conversación luego de que diversos reportes revelaran que el atacante mexicano fue ofrecido a Chivas de cara al Apertura 2026.

Aunque la posibilidad de ver al canterano de Pachuca con la camiseta rojiblanca despertó ilusión entre algunos aficionados, la operación nunca pasó de un acercamiento.

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La directiva del Guadalajara analizó el escenario, pero finalmente descartó avanzar por el fichaje debido a factores económicos y deportivos que hicieron inviable la incorporación del seleccionado nacional.

El millonario salario de Chucky Lozano hizo imposible su llegada a Chivas

De acuerdo con distintos reportes, el entorno de Chucky Lozano buscó conocer el interés de varios clubes de la Liga MX luego de que el atacante quedara fuera de los planes deportivos de San Diego FC.

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Entre las instituciones contactadas apareció Chivas, un equipo que históricamente ha buscado reforzarse con futbolistas mexicanos de jerarquía.

Sin embargo, el principal obstáculo fue el aspecto financiero. De acuerdo con las cifras más recientes de la Asociación de Jugadores de la MLS (MLSPA), Lozano percibe un salario base de 6 millones de dólares anuales, mientras que su compensación garantizada asciende a 9.33 millones de dólares por temporada, una cifra que lo coloca entre los futbolistas mejor pagados de toda la liga.

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Con esas condiciones económicas, la directiva rojiblanca consideró que la operación estaba fuera de los parámetros salariales del club.

Lozano fue borrado del San Diego. (AP Foto/Denis Poroy, archivo)

Realizar un esfuerzo de esa magnitud habría significado romper el equilibrio financiero del plantel, por lo que el Guadalajara optó por no avanzar en las conversaciones.

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De esta manera, el acercamiento nunca evolucionó hacia una negociación formal. No hubo una oferta oficial ni pláticas avanzadas entre ambas partes, por lo que el posible regreso del atacante a la Liga MX con la camiseta rojiblanca quedó descartado desde las primeras etapas.

Chivas priorizó su proyecto deportivo por encima del impacto mediático

Más allá del aspecto económico, la directiva rojiblanca también habría considerado que el fichaje de Chucky Lozano no respondía a las necesidades inmediatas del plantel.

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En los últimos mercados, el club ha apostado por fortalecer posiciones específicas y por consolidar un proyecto basado en futbolistas jóvenes mexicanos con proyección.

La llegada de un jugador con el cartel internacional de Lozano habría significado un importante golpe mediático para la institución, pero internamente el análisis fue distinto.

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Los responsables deportivos consideraron que el equipo requería reforzar otras zonas del campo antes que incorporar un atacante con un costo tan elevado.

Lozano no habría encajado en el proyecto de Amaury con Chivas. REUTERS/Eloisa Sanchez

Los reportes también señalan que Chivas no fue el único equipo al que fue ofrecido el seleccionado mexicano. Clubes como Cruz Azul, América, Tigres, Monterrey y Toluca también habrían recibido la posibilidad de analizar su incorporación.

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En algunos casos existieron acercamientos iniciales, aunque las condiciones económicas terminaron alejando cualquier negociación.

Mientras tanto, el futuro de Chucky Lozano continúa siendo una incógnita. El atacante de 31 años aún posee cartel tanto en México como en el extranjero, pero cualquier equipo interesado deberá encontrar una fórmula que haga viable una operación marcada principalmente por el alto costo de su contrato.

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La posibilidad de que Chucky Lozano vistiera la camiseta de Chivas generó expectativa, pero la realidad es que nunca estuvo cerca de concretarse.

El elevado salario del futbolista, que supera los 9 millones de dólares anuales en compensación garantizada, y la estrategia deportiva del club fueron los factores que terminaron cerrando la puerta a una incorporación que, aunque atractiva en el papel, no encajó en la planificación del Guadalajara para el Apertura 2026.