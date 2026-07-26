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México lidera el medallero en Santo Domingo tras primer día de los Juegos Centroamericanos

Con 18 medallas totales, la delagación tricolor celebró títulos en remo, tiro con arco, taekwondo, aguas abiertas y bádminton

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El arranque en Santo Domingo, con 7 oros, 5 platas y 6 bronces, impulsa el objetivo de sostener la supremacía en el certamen y la ambición de superar las 353 preseas de 2023. (X/ @conadeoficial)
El arranque en Santo Domingo, con 7 oros, 5 platas y 6 bronces, impulsa el objetivo de sostener la supremacía en el certamen y la ambición de superar las 353 preseas de 2023. (X/ @conadeoficial)

La primera jornada de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 en Santo Domingo confirmó el poderío de la delegación mexicana.

Con un arranque sólido, el equipo nacional sumó 18 medallas en total: 7 de oro, 5 de plata y 6 de bronce, para colocarse en la cima del medallero.

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La delegación mexicana arriba a Santo Domingo con el objetivo de consolidar el histórico tricampeonato regional. (Conade)
La delegación mexicana arriba a Santo Domingo con el objetivo de consolidar el histórico tricampeonato regional. (Conade)

Este inicio no sólo refleja la amplitud de disciplinas en las que México puede dominar, sino también la ambición de superar las 353 preseas obtenidas en San Salvador 2023 y acercarse al objetivo histórico de las 4 mil 500 medallas acumuladas en la justa.

El arranque dorado para México

México abrió su cosecha con triunfos en remo, tiro con arco, taekwondo, aguas abiertas y bádminton.

  • Remo femenino: Melissa Márquez y Aylin Ibarra inauguraron el día al conquistar el oro en doble corto ligero.
  • Aguas abiertas: Paulo Strehlke se coronó en los 10 km varonil.
  • Tiro con arco: los equipos femenil y varonil vencieron a Colombia en finales cerradas.
  • Taekwondo poomsae: William Arroyo y Cecilia Lee lograron oro en pareja mixta freestyle.
  • Bádminton mixto: el equipo nacional venció 3-0 a Guatemala en la final.
Melissa Márquez y Aylin Ibarra sumaron el primer Oro para México en remo doble corto ligero. (Comité Olímpico Mexicano)
Melissa Márquez y Aylin Ibarra sumaron el primer Oro para México en remo doble corto ligero. (Comité Olímpico Mexicano)

Así, la delegación mexicana demostró no depender de una sola disciplina, sino que construyó su liderazgo a partir de la diversidad y la calidad de sus atletas.

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La cosecha de platas y bronces

Además de los oros, México sumó 5 platas y 6 bronces en deportes como ciclismo de ruta, judo, aguas abiertas y polo acuático.

  • Platas: Sara Roel en ciclismo de ruta; Yuritzi Salgado en aguas abiertas; Robin Jara en judo; y Seo Lee en taekwondo individual.
  • Bronces: Paula Martínez en judo; Rafael Mejía y Roberto Ahumada en remo varonil; Diego Obele y Dalia Moreno en aguas abiertas; además del equipo varonil de polo acuático.
La mexicana Sara Roel muerde su medalla de plata en la contrarreloj individual femenina de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. (AP Foto/Fernando Vergara)
La mexicana Sara Roel muerde su medalla de plata en la contrarreloj individual femenina de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. (AP Foto/Fernando Vergara)

De esta manera, los mexicanos dejaron ver la profundidad de su plantel y su capacidad para competir en pruebas individuales y colectivas, asegurando una presencia constante en el podio.

Rivalidad regional y el objetivo histórico para los mexicanos

El medallero muestra a Cuba en segundo lugar con 8 preseas (4 oros y 4 bronces), seguido por Venezuela y Colombia con 6 cada uno. Sin embargo, México mantiene una ventaja clara de 10 medallas sobre su perseguidor inmediato.

  • México: 7 oros, 5 platas y 6 bronces.
  • Cuba: 4 oros y 4 bronces.
  • Venezuela: 2 oros, 1 plata y 3 bronces.
  • Colombia: 1 oro, 4 platas y 1 bronce.
  • República Dominicana y Guatemala: 5 medallas cada uno, con 1 oro, 2 platas y 2 bronces.
México se posiciona en la parte alta del medallero y supera por 10 preseas a su competidor más cercano, Cuba. (CONADE)
México se posiciona en la parte alta del medallero y supera por 10 preseas a su competidor más cercano, Cuba. (CONADE)

En este sentido, México arrancó con paso firme y ahora el reto no sólo es mantener la cima, sino también consolidar un tricampeonato regional y superar las cifras históricas que consolidarían al país como potencia indiscutible en Centroamérica y el Caribe.

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