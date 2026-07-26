Samy Rivers y Natalia MX: cuánto ganarán las mexicanas por pelear en La Velada del Año 6

La Rivers se despide contenta pese a la derrota y Natalia feliz por ser campeona en el evento de Ibai Llanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Velada del Año VI llegó a su fin. Después de una transmisión de poco más de ocho horas, el evento fundado por el español, Ibai Llanos, superó las expectativas por el tremendo espectáculo que regalaron al público en La Cartuja de Sevilla.

En esta sexta edición México tuvo representación femenina: Natalia MX y Samy Riversformaron parte de la celebración al ser rivales de las españolas: Clersss y RoRo, firmando un triunfo y una derrota de manera respectiva.

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Ahora que terminó la justa, sus fans se preguntan de cuánto será el monto que recibirá cada peleadora por haber llevado el nombre de México en la piel dentro de La Velada del Año 6.

La respuesta es que los organizadores no publican de manera oficial las cifras que abastecen a las y los boxeadores por participar en el evento de Ibai Llanos. Los contratos y acuerdos económicos se mantienen en secreto y no hay un pago estándar para las y los participantes.

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El dinero que se entrega a cada participante depende de varios factores: tales como el caché, la popularidad, la capacidad de negociación y los patrocinios personales de cada creador de contenido.

La mexicana levanta ambos brazos por salir campeona en España. (Captura de pantalla)

De acuerdo con los antecedentes de ediciones pasadas, los competidores con menos trascendencia suelen recibir bolsas entre 30,000 y 40,000 euros (alrededor de 800,000 pesos mexicanos).

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Por tanto, no hay una cifra oficial sobre cuánto dinero se le otorgará a Samy Rivers por participar en La Velada del Año 6, ya que la organización mantiene en reserva todos los contratos y acuerdos económicos individuales.

Sin embargo, con base en filtraciones y datos anteriores, las estimaciones para boxeadoras de alto perfil como Samy Rivers señalan que aspiran a recibir entre 60,000 y 100,000 euros (entre 1 y 2 millones de pesos mexicanos) solo por subir al ring, sin considerar ingresos adicionales por patrocinios o campañas publicitarias personales.

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Las dos boxeadoras participantes de la Velada del Año se presentan ante la multitud en el cuadrilátero, acompañadas por el réferi y sus equipos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para el caso de Natalia MX, tampoco existe una cifra oficial sobre cuánto ganaría por estar presente en La Velada del Año 6. El rango de pago para creadoras de contenido del perfil de Natalia MX, se calcula entre 30,000 y 60,000 euros (aproximadamente entre 800,000 y 1,500,000 pesos mexicanos).

Natalia MX y Samy Rivers en La Velada del Año 6

La primera en entrar al cuadrilátero fue Natalia MX, quien a sus 26 años alcanza una cifra alta de seguidores gracias a su labor como streamer y creadora de contenido. En La Velada del Año 6 superó por decisión unánime a la española Clersss.

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“La verdad estoy muy contenta, muy agradecida también por la oportunidad, gracias a todo al público. Se vive algo muy bonito, nunca había tenido la oportunidad de estar en algo así tan grande. Gracias. Para los que no me conocen, mucho gusto”, dijo la mexicana tras su victoria en La Velada del Año 6.

Samy Rivers y Natalia MX serás las representantes de México en el evento patrocinado por el influencer Ibai Llanos.

Más tarde tocó el turno de Samy Rivers, quien se presentó al cuadrilátero con una indumentaria con vivos mexicanos y con una espectacular entrada acompañada de Alebrijes, que son parte de la cultura popular mexicana y son reconocidos internacionalmente como símbolo de la artesanía nacional.

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En su duelo contra RoRo la mexicana aplicó sus mejores técnicas de golpeo aunque no fueron suficientes para evitar la derrota por decisión unánime. Aun así la Rivers dijo estar contenta tras esta experiencia en La Velada del Año 6.

“Yo estoy contenta y me voy con mi conciencia tranquila. Hice lo que pude, con las circunstancias. Me atreví, me subí y aquí estoy, me voy contenta. Me voy muy contenta”, declaró la regiomontana al término del pleito con RoRo.

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“Lo di absolutamente todo. Está aquí mi familia, la comunidad que vino y que está lejos también. Muchísimas gracias. Yo me voy bastante contenta. Hice lo que pude hacer. No hay más que decir”, complemento Samantha Rivera Treviño, popularmente conocida como Samy Rivers.