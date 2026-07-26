Lluvias intensas y calor extremo afectarán gran parte de México este domingo 26 de julio: Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco en alerta

Se esperan fuertes lluvias en diversas entidades del país (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que durante la noche de este sábado y la madrugada del domingo 26 de julio continuarán las lluvias de fuertes a muy fuertes en diversas regiones del país, debido a la interacción del monzón mexicano, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión, la onda tropical número 21 y los desprendimientos nubosos del ciclón tropical Genevieve en el océano Pacífico.

Las autoridades meteorológicas advirtieron que las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo, además de incrementar el riesgo de inundaciones, deslaves, encharcamientos y el aumento en los niveles de ríos y arroyos.

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Monzón mexicano provocará lluvias fuertes en el noroeste

Durante la noche y madrugada del domingo, el monzón mexicano seguirá generando condiciones de inestabilidad sobre el noroeste del país.

Se pronostican lluvias muy fuertes en:

Sinaloa.

Nayarit.

Además de lluvias fuertes en:

Baja California.

Baja California Sur.

Sonora.

Chihuahua.

Durango.

También se esperan chubascos en Zacatecas y lluvias aisladas en Aguascalientes.

Estas precipitaciones estarán asociadas con un canal de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental y condiciones de inestabilidad atmosférica.

Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco tendrán lluvias intensas

Clima SMN (@conagua_clima/x)

Para este domingo, la combinación de una circulación ciclónica, la onda tropical número 21 y varios canales de baja presión favorecerá lluvias de gran intensidad en el sureste mexicano.

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Los estados con pronóstico de lluvias intensas son:

Veracruz.

Oaxaca.

Chiapas.

Tabasco.

Mientras que se prevén lluvias muy fuertes o fuertes en:

Guerrero.

Campeche.

Yucatán.

Quintana Roo.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales, ya que las lluvias podrían provocar afectaciones en zonas urbanas y rurales, especialmente en áreas montañosas y de difícil acceso.

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Genevieve reforzará las lluvias en el occidente del país

Ciclón Genevieve SMN clima (@conagua_clima/X)

El SMN explicó que los desprendimientos nubosos del ciclón tropical Genevieve, localizado en el océano Pacífico, incrementarán la humedad disponible para el occidente del territorio nacional.

Por ello, continuarán las lluvias muy fuertes en:

Jalisco.

Colima.

Michoacán.

Asimismo, se esperan lluvias fuertes en el Estado de México y Puebla, mientras que en la Ciudad de México, Morelos, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato y Tlaxcala se pronostican intervalos de chubascos.

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Estas condiciones podrían generar reducción de visibilidad en carreteras, encharcamientos y complicaciones en la movilidad.

Persistirá el ambiente muy caluroso en el norte del país

Se registrarán altas temperaturas en las próximas horas (Crédito: Cuartoscuro)

A pesar del incremento de las lluvias en buena parte del territorio nacional, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá temperaturas elevadas en el noroeste, norte y noreste de México.

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La dependencia informó que continuará el ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso en Baja California, donde aún persistirá la onda de calor, especialmente en el noreste del estado.

En contraste, se prevé que la onda de calor finalice durante este domingo en:

Baja California Sur.

Sonora.

Sin embargo, las altas temperaturas continuarán representando un riesgo para la población, por lo que se recomienda mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

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Autoridades llaman a extremar precauciones

Ante el pronóstico de lluvias intensas y fuertes en gran parte del país, Protección Civil recomendó a la población evitar cruzar ríos, arroyos o calles inundadas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse informada mediante los reportes oficiales del Servicio Meteorológico Nacional.

Las autoridades también señalaron que las precipitaciones podrían presentarse de manera repentina durante el transcurso del domingo, por lo que es importante tomar previsiones antes de realizar actividades al aire libre o viajar por carretera.

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El pronóstico indica que México enfrentará una jornada marcada por condiciones meteorológicas contrastantes, con lluvias de gran intensidad en el centro, sur, sureste y occidente del país, mientras el calor extremo continuará afectando a diversas entidades del norte, por lo que se recomienda seguir las indicaciones de Protección Civil y mantenerse atento a la evolución del tiempo.