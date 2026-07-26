Fuerzas federales aseguran presunta refinería clandestina con más de 3.7 millones de litros de hidrocarburo en Tamaulipas

En el sitio había contenedores para almacenar los combustibles. Crédito: Vocería de Seguridad de Tamaulipas

El Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutaron el pasado martes 21 de julio un cateo al interior en un predio del municipio de Reynosa, Tamaulipas, en coordinación con elementos de la Seguridad Física de Pemex.

El operativo derivó en el aseguramiento de 3 millones 769 mil 500 litros de una sustancia con características similares al hidrocarburo, según información oficial contenida en un informe de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

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Reportes extraoficiales apuntaron a que el lugar habría operado como una refinería clandestina, dedicada a tratar productos robados de ductos de Pemex. La inferencia se basó en la complejidad de la infraestructura localizada, sin embargo, ninguna autoridad confirmó esa versión de forma oficial.

El predio reunía equipo de almacenamiento, distribución y plantas de energía

Las fuerzas federales aseguraron dentro del inmueble once tanques de almacenamiento móvil, siete tanques verticales de almacenamiento, ocho motobombas, seis tractocamiones, siete pipas, tres generadores de energía eléctrica, un vehículo y un remolque tipo plataforma.

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Tanques de almacenamiento localizados en el sitio. Crédito: FGR

La combinación de ese equipo —motobombas para el trasiego de líquidos, tanques de gran capacidad y generadores propios— fue lo que llevó a medios locales a describir extraoficialmente el lugar como una presunta refinería clandestina.

La Defensa no precisó la ubicación exacta del inmueble dentro del municipio de Reynosa ni informó sobre personas detenidas durante el despliegue del operativo. El comunicado señaló únicamente que la intervención se realizó “con estricto apego al estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos”.

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La FGR resguardó los bienes asegurados

Todo lo decomisado quedó a disposición de la FGR con sede en Reynosa para la realización de acciones periciales. Las investigaciones buscarán determinar el origen de los casi 3.8 millones de litros de sustancia asegurada, el uso que se le daba al equipo encontrado y las responsabilidades legales que se deriven del hallazgo.

En el comunicado, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional reafirmaron lo que describieron como “la indeclinable decisión del Gobierno Federal para inhibir las actividades de la Delincuencia Organizada” en Tamaulipas.

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La operación se enmarcó en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Las autoridades no emitieron información adicional sobre el estado de la investigación ni sobre posibles vínculos del inmueble con grupos de la delincuencia organizada activos en la frontera norte del país.

407 personas procesadas por huachicol fiscal desde diciembre de 2025

El operativo en Reynosa se produjo en el marco de una ofensiva federal contra el tráfico ilegal de combustible. La FGR informó que entre el 1 de diciembre de 2025 y el 15 de julio de 2026 llevó a proceso a 407 personas vinculadas a redes de contrabando de hidrocarburos que operaban por vía marítima, ferroviaria y terrestre.

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El 16 de julio, la fiscal general Ernestina Godoy Ramos anunció la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, a quien acusó de encabezar la mayor red de huachicol fiscal detectada en el país, con un daño estimado de más de 4 mil millones de pesos a la hacienda pública. La investigación documentó 4 mil 238 operaciones de importación irregular entre enero y julio de 2025.

La red presuntamente operó a través de empresas que declaraban ante aduanas únicamente el 10% de los hidrocarburos que realmente importaban: reportaban alrededor de 10 mil litros por carro tanque de ferrocarril cuando en realidad transportaban hasta 110 mil. Además, informaban a las autoridades mercancías diferentes a las que en realidad contenían los contenedores, evadiendo impuestos.

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El combustible provenía de refinerías en Texas y se distribuía principalmente en Coahuila, Durango y Zacatecas, con entrada al país por las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa.

La fiscalía también identificó movimientos por más de 3 mil 75 millones de pesos a través de cerca de 80 cuentas bancarias nacionales y operaciones cambiarias superiores a mil 386 millones de dólares, en un esquema de triangulación financiera hacia empresas extranjeras.

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Ernesto Ruffo en la esquina superior izquierda. Foto: FGR

Ruffo y siete personas más vinculadas a proceso, en el caso del exgobernador panista fue por los delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos. Actualmente se encuentra preso en el penal de máxima seguridad de “El Altiplano”, en el Edomex. En el caso están involucrados exfuncionarios de aduanas.