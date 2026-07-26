México

Los mejores memes que dejó la pelea de RoRo vs Rivers en la Velada del año 6

Los mexicanos reaccionaron en redes sociales al triunfo de la española

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La española RoRo venció a la creadora de contenido mexicana Samy Rivers por decisión unánime en La Velada del Año 6, celebrada en Sevilla. Los cinco jueces del encuentro se decantaron por la esquina roja ante un público que estalló en el estadio La Cartuja, mientras en México la resolución generó confusión por lo parejo que se percibió el combate.

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Rivers regresa a Monterrey, Nuevo León, sin el triunfo pero con una actuación que sus seguidores consideran digna frente a una rival que contó con el respaldo de la afición local.

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La pelea provocó reacciones en redes sociales, muchas de ellas en forma de memes.

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La polémica de la careta antecedió al combate

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La pelea estuvo a punto de no realizarse. Rivers se negó a subir al ring argumentando que RoRo tenía ventaja por el uso de una careta especial. La disputa se extendió hasta el pesaje, donde ambas contendientes confirmaron de viva voz que el enfrentamiento seguiría adelante.

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La mexicana preparó una entrada cargada de referencias a su país. Subió al cuadrilátero con la determinación de dejar atrás la polémica y concentrarse en el combate.

Primer asalto: tanteo sin dominador claro

Durante el primer round, ninguna de las dos tomó el control del encuentro. RoRo y Rivers se estudiaron con cautela, intercambiaron combinaciones y mantuvieron el duelo equilibrado. La paridad del asalto inicial hizo imposible anticipar quién se llevaría la noche.

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Ambas llegaron con una misma intención: atacar. Eso generó un primer episodio de ida y vuelta que no dejó ganadora clara ante los ojos de los jueces.

RoRo conecta derechazos en el segundo asalto y toma ventaja

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El segundo round inclinó la balanza. RoRo conectó derechazos directos al rostro de Rivers con mayor precisión y contundencia. La regiomontana recibió los golpes y respondió, aunque sin la misma eficacia.

Rivers también anotó algunos tiros sobre su rival, pero los jueces los valoraron con menor peso. Esa diferencia en el segundo asalto fue determinante para el veredicto final.

Cierre trepidante sin que ninguna supiera el resultado

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El tercer round fue el más intenso de los tres. Ninguna de las dos peleadoras tenía certeza de quién llevaba la delantera al llegar al último minuto. Rivers apostó por ganchos y golpes al cuerpo, pero la mayoría no encontró el blanco con la contundencia necesaria.

RoRo se mostró más ágil y directa al soltar sus rectos. Al sonar la campana final, el estruendo de La Cartuja anticipó lo que vendría: el público español ya sabía de qué lado caería el fallo.

“Por decisión unánime, esquina roja, RoRo”

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El árbitro convocó a las dos peleadoras al centro del cuadrilátero. El anunciador leyó el veredicto: “Por decisión unánime, esquina roja, RoRo”. La española de 24 años rompió en llanto al escuchar su nombre.

En Sevilla, la resolución fue recibida con aplausos. En México, la reacción fue distinta: miles de seguidores de Rivers cuestionaron en redes sociales el fallo de los jueces, al considerar que el combate había sido más parejo de lo que reflejó la puntuación unánime.

Rivers sale de Sevilla con la frente en alto

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La streamer mexicana no se va de La Velada del Año 6 con el brazo levantado, pero sí con una actuación que sus seguidores valoran. Enfrentó la pelea pese a la controversia previa, subió al ring con compostura y peleó los tres asaltos sin ceder.

Samy Rivers regresa a Nuevo León con la experiencia de haber competido en uno de los eventos de boxeo de creadores de contenido más seguidos del mundo. La derrota no borra lo que construyó sobre el cuadrilátero en Sevilla.

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