Ernesto Laguardia se despide de su esposa y es advertido: “No regresas si no ganas los cuatro millones”

Ernesto Laguardia es advertido por su esposa, no regresará a casa sin el premio de cuatro millones de pesos. (Video: IG/ernestolaguardiaoficial)

El actor Ernesto Laguardia, habitante de La Casa de los Famosos México 2026, compartió en redes sociales la despedida con su esposa.

Antes de entrar a La Casa de los Famosos México el actor fue advertido por su esposa Patricia Dávalos, si no vuelve con los cuatro millones de pesos no podrá regresar a su casa.

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“Vamos a estar pensando en ti y echándote muchas porras. Tú, sé caballeroso, diviértete, aprende de todos y conoce a todos. Y no regresas si no ganas los cuatro millones”, mencionó Patricia en el video.

El video cierra con Laguardia intentando regresar por algo a su casa pero su esposa lo rechaza de inmediato por no traer el premio de cuatro millones de pesos.

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El propio Laguardia compartió el momento a sus redes con un mensaje dirigido a sus seguidores: “Cuento con ustedes para que mi mujer me deje entrar de nuevo a mi casa en Octubre… ¡Vamos a ganar!“, señaló antes de entrar a la casa más famosa de México.

(FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

El primer habitante confirmado

Ernesto Laguardia fue el primer habitante confirmado de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, anunciado el 6 de julio por la conductora Galilea Montijo.

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Su presentación se dio tras días de especulaciones generadas por las pistas difundidas en redes sociales, dinámica que se ha repetido con los siguientes habitantes.

Las pistas del actor fueron un número XV romano, un traje de época con olanes y una chamarra de mecánico, pistas que los seguidores relacionaron de inmediato con tres producciones de su carrera: Quinceañera, Amor real y Los parientes pobres.

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En menos de una hora, las redes ya señalaban su nombre, pero Laguardia decidió evitar el tema hasta su presentación oficial.

Con su ingreso la producción apostó por una figura ya consolidada en el medio, contando con más de cuatro décadas de trayectoria en la televisión mexicana.

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El actor fue el primer confirmado de la temporada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una estrella consolidada

Laguardia nació el 5 de octubre de 1959 en la Ciudad de México. Su carrera en televisión arrancó en 1983 con la telenovela Nataly, sin embargo su primer papel protagónico llegó en 1987 con la telenovela Quinceañera, junto a Adela Noriega y Thalía.

A lo largo de los años Laguardia ha acumulado más de 20 telenovelas, entre ellas La antorcha encendida en 1996, Amor real en 2003 y Alborada en 2005.

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El trabajo más reciente de Ernesto Laguardia es Amanecer, telenovela del año 2025.

Fuera de Televisa trabajó en TV Azteca con Las malcriadas en 2017, para Telemundo con la quinta temporada de Señora Acero en el año de 2018 y en 2020 participó en la serie de Netflix Historia de un crimen: La búsqueda.

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El reconocido actor también estudió dirección y producción en la Universidad de Nueva York y actuación en el Carnegie Hall, y desde 1996 opera su propia productora llamada Foro 3 S.C.

Con Adela Noriega en "Quinceañera" (Instagram: ernestolaguardiaoficial)

Una apuesta total a su trayectoria

Laguardia suma 553,000 seguidores en Instagram, lo que lo ubica en el duodécimo lugar de los 15 participantes confirmados en el conteo digital.

Por encima de él están figuras como Yanet García con 13.2 millones, Brianda Deyanara con 12.5 millones y Fede Vigevani con 12.2 millones, quienes son hasta ahora los habitantes con mayor presencia en redes sociales.

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La Casa de los Famosos México ha demostrado en más de una ocasión que los números en redes no determinan el resultado, el ejemplo más claro es Wendy Guevara, la ganadora de la primera temporada no era la participante con más seguidores durante su temporada.

Por lo que la apuesta de Ernesto Laguardia para esta temporada es ser respaldado por su enorme trayectoria en la televisión nacional.

Ernesto Laguardia confía en su trayectoria para llegar lejos en el reality. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diversas fuentes lo colocan como el habitante masculino mejor pagado de la temporada, con un contrato que podría rondar los cuatrocientos mil pesos semanales

Laguardia buscará ganar el cariño del público no solo para poder regresar a casa, buscará generar una conexión y una gran comunidad en redes sociales.