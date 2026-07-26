Alarmas en la MLS: Germán Berterame quedó noqueado tras peligroso golpe en la cabeza

El argentino naturalizado mexicano sufrió un golpe en la cabeza a la hora de caer (Imagen Ilustrativa Infobae)

El argentino naturalizado mexicano, German Berterame, preocupó esta noche en el juego del Inter Miami CF al quedar inconsciente sobre el césped, a causa de una brutal caída tras ir a buscar un balón aéreo contra el CF Montréal.

El incidente ocurrió en una jugada dentro de la zona del portero rival. Berterame saltó para disputar el esférico, En ese momento el zaguero, Efraín Morales, llegó para atropellar al delantero, quien cayó de manera aparatosa sobre la cabeza y espalda.

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No pasó más de un segundo y sus compañeros del Inter Miami CF corrieron para auxiliar a Berterame mientras esperaban la llegada del cuerpo médico. Sin embargo, la mirada del jugador generó momentos de tensión en el campo, que tuvo que salir en camilla con rumbo a la ambulancia,

La falta sobre German Berterame ameritó a un tiro penal a favor del Inter Miami CF que se mostró intranquilo por el estado del argentino naturalizado mexicano, quien fue llevado a un hospital para valorar la gravedad del golpe y descartar alguna una lesión cerebral.

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Berte fue sustituido por Preston Piambeck antes del cobro penal de Luis Suárez. El charrúa convirtió el único gol del encuentro y le dedicó la anotación al seleccionado mexicano, mostrando una de sus camisetas del Inter Miami CF.

¿Cuál es el estado de Germán Berterame?

El jugador sufrió aparatoso golpe vs Montréal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El entrenador, Guillermo Hoyos, explicó al término del encuentro que Berterame “está consciente” y “se está recuperando” en la clínica a la que fue trasladado en ambulancia, donde le realizan estudios para conocer la gravedad de su lesión.

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“Gracias a Dios, hoy en estos momentos se está recuperando. Está bien, está consciente, está su familia, está en conocimiento de todo y está tranquila. Lo más importante es que él (Berterame) esté bien y que está bien ahora". declaró el técnico.

“Obvio que nos alarmamos en primer momento porque realmente fue muy fuerte el golpe y eso hizo que hasta los mismos chicos ayudaran a correr con la camilla. Entró la ambulancia y bueno fue un accionar rápido” para poder ayudar a Germán (Berterame).

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“Hoy en estos momentos está en la clínica y le están haciendo estudios, pero está, está bien, gracias a Dios está bien”, reiteró Guillermo Hoyos para enviar un mensaje de calma al entorno de German Berterame y a todo el Inter Miami CF.

¿Cuántos partidos se perdería Germán Berterame?

El jugador del Inter Miami es auxiliado por compañeros y rivales.

Hasta este momento, no hay un reporte oficial sobre cuántos partidos se podría perder Germán Berterame tras el golpe en la cabeza que sufrió recientemente con el Inter Miami CF en su visita al CF Montréal.

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No obstante, el protocolo de conmoción cerebral en el futbol profesional, como en la Liga MX y la MLS, marca que el jugador debe estar fuera de toda actividad al menos siete días después del incidente, y solo puede volver si está libre de síntomas.

El regreso de Germán Berterame dependerá de su evolución clínica diaria y la autorización médica oficial. Esto se traduce que, en la mayoría de las ocasiones, un jugador se pierde mínimo un partido. aunque puede perderse más compromisos si persisten síntomas o si la evaluación médica así lo indica.

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¿Quién es German Berterame?

Germán Berterame en festejo de un gol con el astro argentino del inter Miami. (AP Foto/Rebecca Blackwell)

Germán Berterame es un futbolista argentino naturalizado mexicano, quien milita en el Inter Miami CF como uno de los delanteros extranjeros del equipo campeón de la Major League Soccer (MLS) en los Estados Unidos.

Nacido el 13 de noviembre de 1998 en Villa María, Córdoba, Argentina, Berterame comenzó su carrera profesional en 2016 con San Lorenzo de Almagro, luego pasó por Patronato antes de arribar a la Liga MX en 2019.

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En México, Berte fue goleador con el Club Atlético de San Luis y posteriormente con los Rayados de Monterrey, donde obtuvo la nacionalidad mexicana para ser convocado por la Selección Nacional de Futbol absoluto.