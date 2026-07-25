EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 25 de julio

14:46 hsHoy
14:43 hsHoy
Se reporta choque en Viaducto Miguel Alemán Valdés, a la altura de Marcos Carrillo con dirección al Oriente. Autoridades recomiendan conducir con precaución y evitar distracciones al volante.
14:01 hsHoy
13:47 hsHoy
La volcadura de la caja de un tráiler afecta la circulación sobre la autopista México-Pachuca, a la altura de Tlalnepantla, Estado de México.
Servicios de emergencia trabajan en la zona para retirar la unidad, por lo que se recomienda a los automovilistas conducir con precaución y considerar rutas alternas.