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EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 25 de julio

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14:46 hsHoy
Infografía con una calle en obras, vehículos de construcción, trabajadores, conos y barreras. Incluye secciones con iconos sobre reducción de carriles, cierres y carriles reversibles.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
14:43 hsHoy

Se reporta choque en Viaducto Miguel Alemán Valdés, a la altura de Marcos Carrillo con dirección al Oriente. Autoridades recomiendan conducir con precaución y evitar distracciones al volante.

14:01 hsHoy
Infografía con ilustraciones de un accidente vehicular, vehículos de emergencia, personas y objetos relacionados con seguridad vial, llamadas y seguros en México.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
13:47 hsHoy

La volcadura de la caja de un tráiler afecta la circulación sobre la autopista México-Pachuca, a la altura de Tlalnepantla, Estado de México.

Servicios de emergencia trabajan en la zona para retirar la unidad, por lo que se recomienda a los automovilistas conducir con precaución y considerar rutas alternas.

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