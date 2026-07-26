Cuáles son los fichajes más caros que han salido de la Liga MX: Ángel Correa entró al top y rompió récord

Desde Hirving Lozano hasta el Chucho Benítez, la Liga MX tiene un extenso historial de transferencias millonarias que la han situado en el rádar internacional por sus jugadores. (Especial)

La venta de Ángel Correa a River Plate generó una auténtica novela y hoy reconfigura el panorama de los fichajes en la Liga MX.

Esta transferencia se suma a una serie de operaciones millonarias que han elevado el valor de los futbolistas nacionales e internacionales que juegan en México.

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Julián Quiñones es uno de los casos más recientes de un mexicano partiendo hacia la élite por una cifra millonaria. (crédito Al-Qadsiah)

En los últimos años, la salida de futbolistas hacia Europa y Sudamérica ha dejado cifras inéditas para los clubes mexicanos. El traspaso de Correa desde Tigres se convirtió en uno de los más altos en la historia reciente, generando debate tanto por el monto como por la forma en que se concretó la negociación.

Ángel Correa en el top de ventas del futbol mexicano

El fichaje de Ángel Correa por River Plate se cerró en una cifra que diversas fuentes ubican entre los 16 y 17 millones de dólares.

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La negociación se extendió por más de un mes y estuvo marcada por diferencias en cuanto a la cifra definitiva, así como por la presión mediática sobre la postura de ambas directivas. Correa protagonizó una de las operaciones más lucrativas de la Liga MX:

Una negociación que duró más de 40 días entre Tigres y River Plate .

El acuerdo fue por un monto neto , algo poco común en el futbol mexicano.

Se convirtió en la venta más alta en la historia de Tigres .

Su traspaso lo coloca entre los cinco futbolistas mejor vendidos de la Liga MX.

El traspaso de Ángel Correa desde Tigres a River se cerró entre 16 y 17 millones de dólares. (Foto: FOTOBAIRES)

El movimiento de Correa impulsó un debate sobre el valor de mercado de los jugadores y la capacidad de los clubes nacionales para negociar con equipos internacionales.

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Fichajes más caros que han salido de la Liga MX

En la última década, la Liga MX ha exportado futbolistas con cifras que rebasan los 15 millones de dólares. Estos movimientos han generado ingresos históricos para sus clubes y han marcado nuevas referencias en el mercado continental:

Nelson Deossa (Monterrey al Real Betis), 17 millones de dólares.

Maximiliano Araújo (Toluca al Sporting de Lisboa), 16.6 millones de dólares.

Edson Álvarez (América al Ajax), 16.5 millones de dólares.

Ángel Correa (Tigres a River Plate), 16 millones de dólares netos.

Enner Valencia (Pachuca al West Ham United), 16 millones de dólares.

Diego Lainez (América al Real Betis), 15.5 millones de dólares.

Julián Quiñones (América al Al-Qadsiah), 15 millones de dólares.

Hirving Lozano (Pachuca al PSV Eindhoven), 13 millones de dólares.

Rodolfo Pizarro (Pachuca al Inter Miami), 12 millones de dólares.

Christian Benítez (Santos Laguna al El Jaish), 12 millones de dólares.

Mateusz Bogusz (Cruz Azul al Houston Dynamo), 12 millones de dólares.

Nelson Deossa (del Monterrey al Real Betis), Maximiliano Araújo (Toluca al Sporting de Lisboa) y Edson Álvarez (América al Ajax) encabezan las ventas más caras del torneo. (Photo by Yuri CORTEZ / AFP)

En este sentido, la operación de Correa y el interés constante de clubes europeos y sudamericanos tras futbolistas de la Liga MX confirma que el mercado mexicano amplía su influencia internacional.

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