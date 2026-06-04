México

Mezclar aceite de oliva, romero y manzanilla: para qué sirve y por qué lo recomiendan

El aceite de oliva tiene un uso que va mucho más allá de la cocina y la ciencia lo respalda

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Primer plano de un frasco de vidrio con aceite de oliva, romero y flores de manzanilla secas, sobre una mesa de madera con hierbas esparcidas.
Según el ''Botiquín de plantas medicinales'' de la UNAM, este macerado puede prepararse en casa con tres ingredientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la búsqueda de alternativas más naturales para el cuidado de la salud, muchas personas se inclinan hacia los remedios a base de plantas medicinales, prácticas transmitidas de generación en generación.

Los aceites herbales, preparados de manera sencilla y tradicional, ganan popularidad en los hogares que desean aprovechar sus propiedades, tanto para el cuerpo como para la mente.

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Uno de estos preparados es la mezcla de aceite de oliva, romero y manzanilla, propuesta en el libro Botiquín de plantas medicinales, publicado por la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Primer plano de las manos de una mujer joven con aceite de oliva en las palmas, preparándose para untarlo, con una botella y un cuenco en una mesa de madera.
El aceite de oliva extrae y conserva los compuestos activos de las plantas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El libro a cargo de biólogos especialistas, resalta la importancia de recuperar y emplear estos saberes en los hogares, sobre todo para aliviar dolencias leves y cotidianas.

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En él se explica cómo preparar y utilizar diferentes productos a base de plantas.

El valor de las plantas medicinales en la vida cotidiana

Las plantas medicinales han acompañado a la humanidad desde tiempos ancestrales.

Muchas culturas, incluida la mexicana, han aprendido a identificar y utilizar las especies de su entorno con fines curativos, obteniendo principios activos que pueden actuar desde aliviar molestias digestivas hasta colaborar en la cicatrización de heridas.

Planta de romero en maceta, manojos de romero fresco con flores lilas, y romero seco en un frasco y cuchara sobre una mesa de madera.
El romero se conoce científicamente como Rosmarinus officinalis L. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el Botiquín de plantas medicinales, una forma sencilla de aprovechar estos beneficios es mediante la elaboración de macerados oleosos, fórmulas que sirven como base para bálsamos o ungüentos y pueden aplicarse sobre la piel.

Por qué mezclar aceite de oliva, romero y manzanilla

La propuesta de combinar aceite de oliva con romero y manzanilla se basa en las propiedades de ambos ingredientes vegetales y en la capacidad del aceite de oliva para extraer y conservar los principios activos de las plantas.

Según el Botiquín de plantas medicinales, los aceites macerados a base de plantas son valorados por su uso externo: funcionan como antiinflamatorios, relajantes musculares y calmantes, y favorecen la piel gracias a los compuestos extraídos de las hierbas.

Una mano vertiendo aceite de oliva dorado de una jarra a un cuenco de cristal transparente, con una botella de aceite y ramas de olivo con frutos.
Los macerados oleosos sirven como base para bálsamos y ungüentos caseros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso específico de la manzanilla, el libro la recomienda en forma de aceite macerado para aliviar dolor muscular, de articulaciones y molestias de la piel como dermatitis.

El romero presenta efectos antiinflamatorios y se utiliza en casos de dolor muscular, mientras que el aceite de oliva actúa como solvente que disuelve y preserva estos compuestos activos.

Cómo se prepara el aceite macerado de romero y manzanilla

La publicación de la UNAM establece dos métodos para preparar aceites macerados con plantas medicinales: infusión en frío e infusión en caliente.

La infusión en frío es la indicada para ingredientes secos y delicados como el romero y la manzanilla.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La manzanilla tiene propiedades calmantes para la piel y las articulaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

  • 2 gramos de planta seca seleccionada (romero, manzanilla o ambas).
  • Aceite de oliva, cantidad suficiente.
  • Recipiente de vidrio de boca ancha de 100 mililitros, previamente lavado.
  • Frasco de color ámbar esterilizado para almacenamiento.

Preparación:

1. Fraccionar en trozos pequeños los 2 gramos de planta seca y colocarlos en el recipiente de vidrio.

2. Añadir aceite de oliva hasta cubrir la planta.

3. Observar el nivel del volumen y añadir otro volumen de aceite semejante al primero.

Ilustraciones que guían a través de la preparación de aceite macerado de romero y manzanilla, mostrando ingredientes y cada paso del proceso.
Esta infografía detalla el proceso completo para elaborar aceite macerado de romero y manzanilla, incluyendo ingredientes, maceración y filtrado para uso seguro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Tapar y dejar reposar en un lugar fresco y oscuro.

5. Agitar diariamente, cuidando que ninguna parte de la planta quede fuera del aceite para evitar hongos y descomposición del material.

6. Después de un mes, filtrar exprimiendo a fondo el material vegetal.

7. Almacenar en el frasco de color ámbar esterilizado y etiquetado.

Para qué sirve y recomendaciones de uso

De acuerdo con los expertos, este aceite macerado tiene indicaciones principalmente de uso externo.

Se recomienda aplicar directamente sobre la zona a tratar mediante una suave fricción, para molestias menores como:

  • Dolores musculares y articulares leves
  • Dermatitis
  • Relajación muscular

La publicación enfatiza que se trata de preparados para afecciones leves y de uso externo.

Primer plano de una persona adulta aplicando crema blanca sobre la piel de su brazo. Alrededor hay manojos de lavanda morada y flores de manzanilla blancas con centro amarillo.
Los aceites macerados con plantas tienen efecto en uso externo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomienda probar una pequeña cantidad sobre la piel antes del uso total para descartar reacciones alérgicas, y nunca aplicar en heridas abiertas, siempre siguiendo las indicaciones de un médico.

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