Revelan audio de Danna Yanina “N”, detenida por el caso Dafne Zapata: confiesa maltratos sufridos en academia militarizada

En la grabación, la joven Danna Yanina "N", hoy detenida, asegura que fue víctima de presuntos abusos, encierros y castigos cuando era alumna interna de la Academia Militarizada de Marina Doenitz. Su defensa sostiene que nunca estuvo a cargo de menores y que fue confundida con otra persona. (Redes sociales)

Guardar

Un audio atribuido a Danna Yanina “N”, la primera persona detenida por el caso del feminicidio de Dafne Zapata Quintos, revela los presuntos abusos que asegura haber sufrido cuando era alumna interna de la Academia Militarizada de Marina Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas.

En la grabación, la joven de 18 años afirma que era encerrada con candado en una perrera, obligada a hacer sus necesidades en una cubeta, castigada sin comida y sometida a ejercicios físicos hasta sangrar. Su defensa sostiene que nunca estuvo a cargo de ningún menor y que fue confundida con otra persona.

PUBLICIDAD

El audio fue entregado por la madre de Danna Yanina al medio La Saga de Adela Micha y difundido este lunes, días después de la detención del director de la academia, Jorge Luis “N”, y de la coordinadora del área femenil, Estrella “N”, quienes también son investigados por el feminicidio de Dafne, la adolescente de 13 años que murió el 17 de julio durante un campamento de verano en el plantel.

Las confesiones de Danna Yanina

Danna Yanina "N", una de las detenidas por el feminicidio de Dafne Zapata Quintos en la academia militarizada. (Redes sociales)

En la grabación, que también circuló en redes entre las decenas de testimonios que surgieron tras la muerte de Dafne, Danna Yanina se identifica con nombre completo y fecha de nacimiento: nació el 2 de mayo de 2008 y cumplió 18 años el mismo día en que ingresó a la academia, en 2025. Entró como alumna interna para cursar cuarto, quinto y sexto semestre de preparatoria. Es originaria de Poza Rica, Veracruz.

PUBLICIDAD

Relató que a las dos semanas de haber ingresado, Estrella Mora comenzó a encerrarla en la perrera del plantel, el espacio donde anteriormente dormía el perro. “Estrellita le ponía candado al portón para que yo no saliera. Tenía que hacer del baño en una cubeta y dormirme en el piso y salían cucarachas y ratas”, describió. Dijo que eso ocurrió durante junio y parte de julio de 2025, y que también la encerraban en salones donde se impartían clases en la anterior sede de la escuela y en el pañol de armas, siempre con candado por fuera, sin posibilidad de salir hasta que Estrellita decidía abrirlo por la mañana.

Describió además que Estrellita la obligó durante una semana a peinarse con mayonesa todos los días. Que revisaba sus pertenencias sin permiso y se quedaba con cosas que le llevaban sus padres. Que en una ocasión encontró su ropa interior en el cajón de Estrellita. Que les hacía lo mismo a otros alumnos internos: les escondía o se quedaba con sus pertenencias y negaba haberlas visto.

PUBLICIDAD

Academia Militarizada de Marina Doenitz (Google Maps)

“Estrellita siempre hablaba mal de mí con mis compañeros, siempre les decía que no me hablaran, que yo estaba loca”, relató Danna Yanina en el audio. Dijo que se encerraba con sus compañeros para hablar mal de ella, les decía que era “hipócrita, malagradecida, doble cara” y les pedía que le reportaran todo lo que Danna dijera. Les instruía que si ella decía algo, se lo comunicaran de inmediato.

Mora también espiaba las conversaciones que Danna Yanina tenía con su padre durante las visitas. Nunca le dio privacidad: se asomaba o escuchaba desde afuera cada vez que padre e hija hablaban a solas. Y siempre le preguntaba si le gustaba algún maestro o comandante, insinuando una relación que Danna Yanina niega.

PUBLICIDAD

Sobre los castigos físicos, Danna Yanina describió que una persona identificada como América la “tableó” dos veces durante el campamento de 2025 porque se le olvidó bajar un short color rojo en su primer acuartelamiento. Relató que cuando se portaban mal los hacían comer únicamente tortillas con sal, hasta diez como máximo. Ese castigo se lo aplicaban a Danna específicamente cuando se defendía o le contestaba a Estrellita. A otros alumnos los ponían a lavarle la ropa al clan de los Mora (la familia de Estrellita) como forma de castigo.

Lo que Estrellita le dijo a Danna Yanina tras la muerte de Dafne

Dafne Zapata Quintos murió de asfixia por sumersión. (Captura de pantalla)

Además del audio, la madre de Danna Yanina compartió con La Saga un mensaje escrito que su hija le envió tras la muerte de Dafne. En él describe lo que ocurrió después del feminicidio y el papel que Estrella intentó que jugara.

PUBLICIDAD

“Cuando pasó lo de Dafne, me insistía Estrellita con que me quedara. Me decía que yo era su hija y que no la abandonara, que me fuera hasta agosto, que no la dejara sola. Cuando hablaba por teléfono con mi papá, ella se metía o escribía por mí. Ella dormía conmigo y me decía que yo era parte suya, que era un pedacito de ella, que no me podía ir. Que le ayudara a conseguir al médico legista, que porque yo era la única testigo y que no me podía ir porque yo se lo había prometido”, escribió Danna Yanina.

Según la abogada defensora Dunia Ramírez, al declararse el escándalo público por la muerte de Dafne, Estrella se llevó a Danna Yanina en contra de su voluntad y la entregó a sus padres cerca del puente Tampico, días después de los hechos, de acuerdo con lo declarado a Fórmula.

PUBLICIDAD

La defensa: confusión de identidad y siete implicados más

La joven de 18 años, que presuntamente está involucrada en el homicidio de Dafne Zapata Quintos, sería exalumna y auxiliar de la Academia Militarizada de Marina Doenitz. (Redes sociales)

Los abogados defensores de Danna Yanina, Dunia Ramírez y Miguel Ángel Pérez Román, sostienen que su defendida está siendo confundida con América Mora, sobrina de Estrella Mora, con quien comparte una complexión física similar.

Afirman que esa confusión es el origen del señalamiento en su contra y que la propia madre de Dafne, Alejandra Quintos, ya se ha pronunciado en redes sociales y en entrevistas reconociendo que cometió ese error.

PUBLICIDAD

“Danna nunca estuvo al cuidado de ningún personal. Ella no tenía a nadie en subordinación, no tenía a nadie a su cargo, no era tutora ni garante. Era simplemente una alumna con el sueño de estudiar medicina o enfermería naval”, declaró Pérez Román en entrevista con Azucena Uresti.

La abogada Ramírez señaló además que Danna Yanina habría sido víctima de abusos psicológicos, torturas, vejaciones y violación sexual por parte de miembros de la institución, aunque no precisó los nombres de los responsables por razones de presunción de inocencia. Añadió que durante la primera audiencia, la jueza de control tuvo que ordenar al Ministerio Público que le tomara la denuncia a Danna Yanina, porque hasta ese momento no se le había permitido presentarla formalmente.

PUBLICIDAD

Sobre el registro de la academia, Pérez Román fue preciso: el plantel únicamente está inscrito ante la SEP como institución educativa de nivel medio superior. No cuenta con ningún registro de orden castrense o militar, pese a operar durante más de tres décadas bajo una imagen y métodos de inspiración militar.

Sobre el número total de implicados en el caso, Pérez Román afirmó a Fórmula que faltan por detener aproximadamente siete personas más, cifra que supera las cinco que había mencionado Alejandra Quintos en entrevistas previas.