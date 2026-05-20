Cómo hacer un aceite de romero casero que reduce la ansiedad y el estrés

El romero tiene propiedades antiinflamatorias, antiespasmódicas y antisépticas que, combinadas, favorecen tanto la relajación física como la mental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aceite de romero casero concentra propiedades antiinflamatorias, antiespasmódicas y antisépticas que favorecen la relajación física y mental, de acuerdo con el Programa de Educación Ambiental del Colegio de la Frontera Norte (COLEF).

Aplicado en masaje o añadido a un baño tibio, su aroma disipa la tensión acumulada, disminuye la fatiga y genera un ambiente calmante.

PUBLICIDAD

La planta, conocida científicamente como Salvia Rosmarinus, también promueve la concentración y la memoria, lo que la convierte en un recurso útil tanto para jornadas de trabajo intenso como para el descanso, de acuerdo con la institución.

El romero no solo relaja: también favorece la concentración y la memoria, ideal para días de mucho trabajo o estudio, de acuerdo con el COLEF. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El romero mejora la memoria y el estado de ánimo

Un experimento controlado con 144 adultos sanos, publicado en la Revista Internacional de Neurociencia y retomado por la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, comparó los efectos cognitivos y emocionales de tres condiciones: exposición al aroma de romero, exposición al aroma de lavanda y ausencia de olor.

PUBLICIDAD

La exposición al aroma de romero se asoció con una mejora significativa en la calidad general de la memoria y en los factores que integran la memoria secundaria, en comparación con los otros grupos.

El grupo expuesto a lavanda, en cambio, mostró un descenso notable en la capacidad de memoria de trabajo y en el tiempo de reacción.

PUBLICIDAD

De acuerdo con los expertos, el romero, además de relajar, puede combatir bacterias vinculadas a infecciones en la piel y problemas respiratorios. (Imagen Ilustrativa Freepik)

Quienes permanecieron sin ningún aroma registraron menos alerta que los expuestos al romero y además reportaron sentirse menos contentos al finalizar las pruebas, en comparación con ambos grupos.

Esta diferencia apunta a un efecto positivo en el estado de ánimo derivado de la percepción del olor a romero.

PUBLICIDAD

El Colegio Americano de Ciencias de la Salud (ACHS) documentó resultados similares en estudios con ingesta oral: en una prueba aleatoria realizada con 28 adultos mayores, la administración de polvo seco de hoja de romero produjo un aumento en la velocidad de la memoria.

El romero prospera en suelos secos y soleados, y crece sin problema en macetas junto a una ventana, lo que lo convierte en una de las plantas más fáciles de tener en casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El romero combate bacterias y tiene raíces culturales de siglos

Más allá de sus efectos en el sistema nervioso, el romero ha demostrado actividad antibacteriana contra Staphylococcus aureus, bacteria asociada a infecciones cutáneas y problemas respiratorios, de acuerdo con la investigación realizada por el ACHS.

PUBLICIDAD

Según datos del Colegio Americano de Ciencias de la Salud, el nombre romero proviene del latín ros (rocío) y mare (mar), en alusión a las costas mediterráneas donde crece de manera silvestre.

El nombre romero proviene del latín ros (rocío) y mare (mar), en alusión a las costas mediterráneas donde la planta crece de manera silvestre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En diversas culturas, el romero ha sido quemado junto a otras plantas con la creencia de que esta acción puede purificar el aire, práctica que derivó en denominaciones populares que reflejan su arraigo geográfico y simbólico.

PUBLICIDAD

El romero: planta mediterránea con usos que van del botiquín a la cocina

De acuerdo con el ACHS, el romero es un arbusto de hojas perennes con forma de aguja que pueden alcanzar entre 2.5 y 5 centímetros.

Prospera en suelos secos, cálidos y con abundante sol; puede cultivarse en macetas situadas en ventanas soleadas, lo que facilita su producción doméstica.

PUBLICIDAD

En términos gastronómicos, su aroma potente de matiz alcanforado contribuye al sabor de carnes, guisos, salsas, panes y repostería en pequeñas dosis.

El romero puede prepararse de múltiples formas: como té, tintura, ungüento, enjuague capilar o aceite esencial, según el Colegio Americano de Ciencias de la Salud.

Receta: aceite de romero casero

Según el Colegio de la Frontera Norte (COLEF), esta preparación requiere ingredientes de fácil acceso y un proceso de cocción lenta.

PUBLICIDAD

Ingredientes:

1. Aceite de oliva

2. Ramitas de romero frescas o secas

3. Una olla

4. Un frasco de vidrio limpio con tapa y seco

5. Un colador

Procedimiento:

1. Cortar las hojas frescas del tallo del romero.

2. Lavar cuidadosamente las hojas frescas.

3. Agregar dos tazas de aceite de oliva a la olla; la cocción deberá ser lenta.

4. Incorporar el romero fresco a la olla.

5. Calentar a fuego medio durante dos horas.

6. Apagar la olla y dejar reposar la mezcla por lo menos una hora.

7. Colar el aceite para retirar las hojas de romero y vaciar el resultado en un frasco con tapa.

Infografía detallada que ilustra el proceso completo para elaborar aceite de romero casero, desde la selección de ingredientes como aceite de oliva y romero, hasta la cocción lenta, filtrado y envasado final. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez listo, el aceite cambia de color. El aceite esencial puede colocarse en difusores secos para buscar mayor claridad mental y mejorar la concentración.

También puede aplicarse en masaje o añadirlo a un baño tibio. Estos usos pueden disipar la tensión acumulada y disminuir la fatiga, según el Colegio de la Frontera Norte.

El ACHS recomienda consultar a un médico antes de incorporar el romero en dosis medicinales como parte de tratamientos, ya que no sustituye la opinión de un especialista ni los tratamientos médicos formales.