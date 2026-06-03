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Crédito Infonavit para mayores de 60 años: cuánto pagarías al mes según tu salario y edad

Descubrir qué influye en el pago mes a mes ayuda a planear mejor antes de tomar una decisión sobre vivienda

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Modelo de casa en miniatura y signo de porcentaje rojo sobre un escritorio blanco. Al fondo, una persona vestida con traje escribe documentos.
El Infonavit ofrece crédito hipotecario a trabajadores mayores de 60 años con financiamiento de más de 2 millones de pesos mexicanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) ofrece crédito hipotecario a trabajadores mayores de 60 años con financiamiento de más de 2 millones de pesos mexicanos, según información de la Subgerencia de Difusión, Impulso al Crédito y Captura Remota del Instituto.

El monto no es automático: depende del salario, la edad y el plazo disponible para cada derechohabiente.

Tener más de 60 años no cancela el derecho al financiamiento, pero sí reduce el margen para solicitarlo.

Sala moderna con sofá esquinero beige, sillas marrones, estantería, lámpara circular y ventanas grandes.
La suma entre edad y plazo no puede rebasar 70 años en hombres ni 75 en mujeres, según el Instituto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La edad condiciona el plazo, el plazo condiciona el monto y el monto determina la mensualidad. Entender esa cadena es el primer paso antes de iniciar cualquier trámite.

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La regla de edad que define el plazo y el monto del crédito

El Infonavit no fija una edad máxima absoluta, pero sí opera un tope indirecto: la suma entre la edad del solicitante y el plazo del crédito no puede rebasar 70 años en hombres ni 75 en mujeres.

Un hombre de 62 años, por ejemplo, puede elegir un plazo máximo de 8 años; una mujer de la misma edad, hasta 13 años.

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Pareja de adultos mayores sentada en una cocina luminosa revisando documentos y una calculadora; por la ventana se ve una casa con letrero "Se vende".
Los créditos obtenidos después del 1 de mayo de 2024 no generan cuota de administración ni gastos financieros y de operación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A los 65 años, un hombre solo puede acceder a un plazo de 5 años. Una mujer de 65 puede solicitar hasta 10.

A los 70, el hombre ya no puede tramitar el crédito tradicional bajo este esquema; la mujer conserva margen hasta los 75.

El plazo más corto implica mensualidades más altas, porque el mismo monto se distribuye entre menos tiempo.

Casas Infonavit hipoteca préstamo
El Infonavit verifica los seis meses consecutivos de empleo formal de forma automática a través de los registros del IMSS. (Jorge Contreras/Infobae México)

Por eso el salario y la edad funcionan en conjunto: a mayor edad, menor plazo disponible y mayor peso mensual sobre el ingreso.

Para acceder al crédito en 2026, el derechohabiente debe tener relación laboral vigente y al menos 100 puntos además de acreditar seis meses consecutivos de empleo formal.

El Infonavit verifica ese historial de forma automática a través de los registros del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Cuánto pagarías al mes: ejemplos del tabulador oficial

El tabulador oficial del Infonavit permite proyectar mensualidades concretas según salario y edad, permitiendo proyectar ejemplos para derechohabientes de hasta 55 años de edad.

Estos son cinco escenarios obtenidos de la herramienta oficial:

Un trabajador de 50 años con salario de 8,000 pesos mexicanos mensuales puede acceder a un crédito de 267 mil 466 pesos mexicanos a una tasa fija de 3.50%, un pago mensual de 1,551 pesos mexicanos en un plazo de 20 años.

Mujer mayor con llaves de casa, hija y dos niños sonrientes frente a una vivienda en México. Se observa el logo de Infonavit en la esquina inferior izquierda.
El tabulador oficial del Infonavit permite conocer monto, tasa, pago mensual, CAT y plazo según salario y edad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con un salario de 9,000 pesos mexicanos a la misma edad de 50 años, el monto de préstamo sube a 306 mil 695 pesos mexicanos.

A los 55 años y con un salario de 9,000 pesos mexicanos, el monto disponible baja a 246 mil 069.46 pesos mexicanos con mensualidad es de 1,759 pesos mexicanos.

Un trabajador de 55 años con 10,000 pesos mexicanos mensuales accede a una mensualidad de 2,994 pesos mexicanos en 15 años.

Mano abierta sujetando una pequeña casa en miniatura de color blanco y un tejado gris, con una llave antigua dorada apoyada sobre el tejado.
Las viviendas financiadas con crédito Infonavit están protegidas por un Seguro de Daños por desastres naturales durante la vida del crédito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El escenario de mayor monto en los ejemplos corresponde a 55 años con salario de 15,000 pesos mexicanos: crédito de más de 500 mil pesos mexicanos, tasa de 6.72%, pago mensual de 4,473 pesos mexicanos en un plazo de 15 años.

La tasa de interés del crédito tradicional es fija durante toda la vida del financiamiento, según la institución.

Costos adicionales y condiciones del trámite

Para créditos obtenidos después de mayo de 2024, el derechohabiente no paga cuota de administración ni gastos financieros y de operación.

Los gastos de titulación sí aplican, salvo que el ingreso mensual sea de hasta 9,985 pesos mexicanos.

Los pasos del proceso varían según el tipo de compra: si la vivienda es de una constructora, esa empresa realiza las gestiones ante el Instituto; si se compra a un particular, el derechohabiente las hace directamente.

Cocina moderna y minimalista con gabinetes de madera clara, isla central con fregadero y placa de inducción, campana extractora y grandes ventanales.
La tasa de interés del crédito tradicional es fija durante toda la vida del financiamiento y oscila entre 3.69% y 10.45%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ambos casos, el primer paso es la precalificación en Mi Cuenta Infonavit.

A través del portal de Mi Cuenta Infonavit se pueden conocer los montos específicos según edad y características específicas de cada derechohabiente.

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